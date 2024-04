W Lubuskiem wysycha czyste i piękne jezioro. Czy "winna" jest budowa S3? Za chwilę ważną kwestię wyjaśni sąd w Warszawie!

O co chodzi? O dokumenty z czasów budowy S3 na wysokości jeziora Głębokiego. Zdaniem Krzycha przepusty pod trasą zamontowano zbyt wysoko, przez co gromadząca się za drogą woda nie mogła swobodnie przepływać do jeziora. Domagał się dokumentacji, która wyjaśniłaby zmiany w wysokości przepustów (na projekcie były niżej), ale GDDKiA odmówiła mu tych danych.

No, to 17.04.2024 r. wyjaśni się, czy GDDKiA w sprawie Głębokiego miała prawo odmówić dostępu do dokumentów, dotyczących przepustów pod S3

Pół metra wyżej niż kiedyś

Przypomnijmy: o raporcie R. Krzycha pisaliśmy szczegółowo w GL na początku marca. To wtedy przedstawił raport, w którym udowadnia, że wysychanie jeziora Głębokiego wynika z faktu, iż S3 odcięła zbiornik od wielkiego terenu naturalnej zlewni. A woda deszczowa nie spływa do Głębokiego, bo zbudowane pod S3 przepusty zostały umiejscowione o ponad pół metra wyżej, niż te oryginalne. Zbudowano je także powyżej wysokości zapisanej w projekcie.

GDDKiA: są hipotezy, dowodów brak

"jedyne znane profesjonalne opracowania wykluczyły zdecydowanie wpływ drogi S3 na wysychanie jeziora Głębokie. Jeśli w wyniku prowadzonych działań i analiz społeczników, ubywanie wody z jeziora zostanie bezsprzecznie powiązane i udokumentowane, a także potwierdzone w oficjalnych dokumentach z drogą S3 oraz zostaną wskazane kierunki działania, które zagwarantują zażegnanie problemu wysychania jeziora, to takie działania będziemy podejmować. Na tą chwilę nie ma do tego podstaw. I choć wspieramy wszelkie działania prospołeczne i proekologiczne, ratowanie jeziora nie jest zadaniem drogowców, nie posiadamy niezbędnej do tego wiedzy ani kompetencji. A nasze zadania realizujemy w oparciu o decyzje i opinie organów do tego powołanych".

- Co nie oznacza, że są „za wysoko”. Wykonawca podczas budowy zastał warunki znacznie odbiegające od tych, które zakładał projekt. Ze względu na zbyt wysoki poziom wód gruntowych (w co może dziś trudno wręcz uwierzyć) na etapie budowy, konieczne było jego podniesienie, bo poziom wody uniemożliwiał jego wykonanie na pierwotnie zaprojektowanej wysokości. Groziło to całkowitym jego zalaniem (co jest niedopuszczalne). Gdyby takie korekty nie nastąpiły, przepust nie spełniał by swojej roli. Stwierdzenie, że wykonawca podniósł przepust, bo teren był podmokły jest uproszczeniem całkowicie zmieniającym postać rzeczy, czyli nieprawdą. Korekta posadowienia odbyła się po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, prowadzącym nadzór nad budową. Wówczas konieczne było dostosowanie się do zastanych podczas budowy warunków. Nie można było zakładać, że poziom wód gruntowych ulegnie znacznemu obniżeniu. Obecnie nawet na pierwotnym poziomie nie obserwujemy wody, czy zastoisk w pasie drogowym. Bo tylko takie świadczyłyby o tym, że przepust jest zbyt wysoko posadowiony. Mokradła „niedaleko” drogi o tym nie świadczą - czytamy w odpowiedzi pani rzecznik.