W tej lubuskiej gminie mieszkańcy będą decydować, która zmiana miejsc będzie możliwa. Czy wójtem zostanie starosta, dyrektor, czy architekt?

W gminie Kolsko według danych GUS-u w 2019 roku mieszkało 3311. To jedna z najmniejszych i najmniej zaludnionych gmin w województwie. Blisko połowa powierzchni to lasy. Z surowców występują tylko piaski budowlane, udokumentowane w kilku lokalnych wyrobiskach, ale bez większego znaczenia gospodarczego. Trudno o pracę na miejscu. Na szybko w Internecie można znaleźć trzy oferty, dla doradcy klienta znanej firmy pożyczkowej, kelnera i sprzedawcy.

Trzy osoby wyraziły chęć startu w najbliższych wyborach samorządowych na wójta gminy Kolsko. To Paweł Zapeński, Tomasz Bączkowski i Iwona Brzozowska, która jest obecnie starostą powiatu nowosolskiego. 7 kwietnia mieszkańcy będą decydować, komu powierzyć stanowisko.

Radni gminy i powiatu na starcie w wyborach na wójta

Żadna z trzech osób, które potwierdzają start na w wyborach na stanowisko wójta Kolska, nie pracuje zawodowo na miejscu. Paweł Zapeński jest wprawdzie przewodniczącym rady gminy, ale pracuje na co dzień w Nowej Soli, jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tomasz Bączkowski jest radnym gminy Kolsko, a zawodowo to architekt i ekonomista, pracuje poza gminą, w której mieszka od 24 lat. Iwona Brzozowska jest starostą powiatu nowosolskiego, w gminie nie mieszka. Ale wcześniej pracowała tutaj. Była dyrektorem domu kultury.

– Mieszkańcy, wybierając mnie na radną, a radni na starostę, pozwolili mi zdobyć doświadczenie, które dzisiaj chcę wykorzystać dla gminy Kolsko. Gmina Kolsko jest w moim sercu. To nie jest przypadek, że tam kandyduję – podkreśla.

– Chcę, żeby ludzie mogli ufać samorządowi i czerpać od siebie mądrość i doświadczenia. Mój ideał gminy, to z pewnością gmina otwarta, przyjazna ludziom i środowisku – mówi o swojej wizji i podkreśla, że potencjałem tej gminy są niewątpliwie ludzie: – To, że umiem zbudować fantastyczny zespół udowadniałem przez podań trzy ostatnie lata. Wykorzystam te doświadczenia na pewno – zapowiada.

Ile trwa kadencja wójta, kto go wybiera i jakie ma zadania?

Turystyka, czy mały przemysł? Gdzie są szanse?

Gmina Kolsko to głównie wspomniane lasy i jeziora. – Przez ostatnie lata nie szukano żadnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Gmina wyprzedała prawie cały majątek. Zostało może 10 procent. Nie miałbym nic przeciw temu, gdyby dochód przeznaczany był na inwestycje, ale był przejadany. Żeby tę gminę ruszyć, trzeba nowy kontekst wymyślić – uważa Tomasz Bączkowski. Przyznaje, że nie ma przemysłu i brakuje infrastruktury turystycznej. – Jedna ścieżka, czy kilka ośrodków, to nie jest jeszcze turystyka – przekonuje i proponuje wyszukanie miejsca na mały przemysł, coś w rodzaju małej strefy. Widzi możliwości jej utworzenia.

– Mówienie o wielkich inwestorach, to nie w tej gminie, to mrzonki. Każdy, kto zna jej realia i uwarunkowania, to wie, że nie tędy droga – mówi tymczasem Brzozowska. I widzi gminę dbającą o mieszkańców, przyjazną turystom, dbającą o środowisko, z wizją rozwoju konsekwentnie prowadzoną.