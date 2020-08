Winobranie 2020 w Zielonej Górze. Program - piątek 11 września 2020 (11.09.2020)

Winobranie 2020 - wielkie święto Zielonej Góry trwać będzie od 5 do 13 września. Wiadomo już, że ze względu na panującą epidemię, nie odbędzie się uwielbiany przez wielu korowód winobraniowy. Mimo to na mieszkańców i gości czeka mnóstwo atrakcji!

XI FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ

(odjazd WinoBusów parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej)

bilety w przedsprzedaży w cenie 45 zł do nabycia: online www. lubuskielove.pl; od 5 do 13 września w Biurze Podróży MEGA TOURS ul Żeromskiego 8, deptak w godzinach 1000-1700; w dniu wyjazdu w cenie 50 zł sprzedaż w punkcie ODJAZDU WinoBusów: parking dla autokarów - zatoczka przy Filharmonii Zielonogórskiej w godzinach 1030 - 1700.

Rozkład:Winnica „Bachusowe Pole” w Zaborze - WinoBus nr 1: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Pod Wieżą” w Trzebulach - WinoBus nr 2: odjazd godz. 11.00, powrót ok. godz. 13.30

Winnica „Julia” w Starym Kisielinie - WinoBus nr 1: odjazd godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.00

Winnica „Miłosz” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd o godz. 14.00, powrót ok. godz. 16.30

Winnica „Łukasz” w Wityniu k. Świebodzina - WinoBus nr 1: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

Winnica „Żelazny” w Łazie - WinoBus nr 2: odjazd godz. 16.30, powrót ok. godz. 19.00

WinoBusy w rygorze sanitarnym *