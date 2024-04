Wybory samorządowe 2024 w Małomicach. Debata kandydatów na burmistrza

Debata kandydatów na burmistrza odbyła się we wtorek 2 kwietnia 2024 w sali gimnastycznej miejscowej szkoły. Kandydaci odpowiadali między innymi na pytania mieszkańców gminy, którzy wypełnili szczelnie sporą salę.

Kandydaci odpowiadali m.in. na pytanie o cele, jakie chcą realizować po objęciu stanowiska burmistrza

Burmistrz Małgorzata Sendecka wskazała, że zamierza stworzyć lepsze warunki młodzieży, a w szczególności miejsce spotkań i różnych inicjatyw na dworcu PKP w Małomicach. Jeśli chodzi o seniorów, to niedawno skończył się projekt skierowany do nich, który trwał 3 lata. Konieczne będzie pozyskanie pieniędzy na nowy projekt aktywizujący. Osobne zamierzenia będą skierowane do kobiet, które chcą rozpocząć swoją drogę zawodową. Dla nich będą stworzone miejsca żłobkowe.