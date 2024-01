Leśny rezerwat "Nad Młyńską Strugą" się powiększy. To nasze zielone płuca Małgorzata Trzcionkowska

Rezerwat Nad Młyńską Strugą się powiększy Jakub Kazimir Nadleśnictwo Wymiarki

To działanie zostało zainicjowane przez Nadleśnictwo Wymiarki, po nabyciu gruntu od Urzędu Gminy Przewóz, którą leśnicy planują włączyć do obszaru rezerwatu. Leśnicy z Nadleśnictwa Wymiarki i Nadleśnictwa Lipinki rozpoczęli działania w kierunku powiększenia rezerwatu "Nad Młyńską Strugą" o ok. 60 hektarów, dzięki czemu będzie to największy rezerwat na terenie RDLP w Zielonej Górze.