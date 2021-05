Niezwykły wernisaż w Muzeum Ziemi Lubuskiej: zwiedzający zabierali na pamiątkę… cegłę z autografem artysty Tomka Kawiaka!

Wystawa Tomka Kawiaka otwiera trzecią dekadę działalności Galerii Nowy Wiek w MZL

Tomek Kawiak to znakomity malarz, rzeźbiarz i performer, mieszkający od ponad pół wieku we Francji.

Zielonogórska ekspozycja Tomka Kawiaka - „Ślady 1962-2021” ma charakter retrospektywny. Składają się na nią prace wykonane w różnych technikach: rysunki, kolaże, szkice, fotografie i instalacje. Wszystkie one to swego rodzaju tropy wiodące widza drogami, jakie przebył twórca.

Kuratorem wystawy (będzie czynna do 1 września 2021 roku) jest dyrektor MZL Leszek Kania.