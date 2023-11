Nowe porozumienie paradyskie na ratunek województwu lubuskiemu

– Od tamtego czasu upłynęło ćwierć wieku i to jest najlepszy moment na to, aby się spotkać i zastanowić, co się udało, a co wymaga poprawy i przyśpieszenia. Jako samorządowcy wiemy najlepiej, z praktyki i osobistych doświadczeń, co należy zrobić - wyjaśnia prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. – Chodzi też o to, aby powziąć działania na przyszłość, które naddadzą województwu nowego impetu. Wbrew pozorom – dodaje.