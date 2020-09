PKP. Jest szansa na powrót kolejowych połączeń do Gubina, Sulęcina, Strzelec Krajeńskich, Lubska, Szprotawy...

Mieszkańcy Gubina czy Krosna Odrzańskiego od lat pozbawieni są kolejowego połączenia z Zieloną Górą. - Od 2002 roku nie mamy pociągu. Ba, nawet dworzec kolejowy w Gubinie został zburzony. Dobrze, że chociaż w Krośnie Odrzańskim ocalał i ma się w miarę dobrze – mówi pan Tomasz z Gubina. – Wiele razy obiecano nam powrót połączeń kolejowych. To wygodny temat zwłaszcza przed wyborami. Potem okazuje się, że problemem są pieniądze, brak certyfikatów, by polskie pociągi mogły dalej jechać do Guben czy Cottbus. Mieszkańcy przestali już wierzyć, że znów na torach zobaczą pociągi.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program Kolej Plus o wartości 5,6 mld zł. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym.

Jak informuje Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe SA – właśnie zakończył się pierwszy etap Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. trafiło blisko 100 wniosków. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia.

Najwięcej wniosków do programu Kolej Plus złożyły województwa:

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą szczegółowo analizować każdy wniosek. Będą rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria.

- Program Kolej Plus to ogromna szansa na wzrost atrakcyjności i rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski. Realizacja projektów przyczyni się do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Sieć kolejowa będzie uzupełniona o nowe połączenia, które zapewnią mieszkańcom lepsze warunki życia - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają szczegółową analizę wniosków, by w listopadzie przejść do kolejnego etapu Programu - mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Kolej Plus. Oto lubuskie wnioski do programu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zgłosił osiem projektów do rządowego programu Kolej Plus. Oto one: