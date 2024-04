Wybory samorządowe 2024. Reakcje w gorzowskich sztabach | WIDEO, ZDJĘCIA

Za nami wybory samorządowe 2024. Po zamknięciu lokali wyborczych byliśmy w trzech gorzowskich sztabach wyborczych. Nasi reporterzy byli w sztabie Jacka Bachalskiego, Piotra Wilczewskiego oraz Jacka Wójcickiego.

Sztab Jacka Wójcickiego

Jesteśmy m.in. na wyborze wyborczym Jacka Wójcickiego, który ubiega się o trzecią kadencję na fotelu prezydenta Gorzowa. Wraz z kandydatami do rady ze swojego komitetu oczekuje na spływające wyniki w siedzibie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Nastroje panują tu optymistyczne, a wynikają one z danych frekwencyjnych. - Nie są one wysokie, a to pewnie oznacza, że mieszkańcy nie idą do wyborów, bo uważają, że jest dobrze – mówił tuż przed 21.00 Jacek Wójcicki. Kilka chwil później J. Wójcicki przedstawił zebranym sondażowe wyniki w wyborach do sejmiku lubuskiego. - Z sondażu IPSOS wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyła 36,1 proc., Prawo i Sprawiedliwość – 24,4 proc, a Trzecie Droga – 21,4 proc. To zwiastuje silną koalicję w sejmiku – mówił Jacek Wójcicki. Reakcje na sondażowe wyniki wyborów w sztabie Jacka Wójcickiego. Jarosław Miłkowski

Sztab Piotra Wilczewskiego

- Kolejne debaty i dni po brzegi wypełnione spotkaniami, mobilizacja zwolenników i próby przekonania niezdecydowanych - tak w niedzielę, podczas wyborczego wieczoru, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa Piotr Wilczewski podsumował ostatnie tygodnie kampanii. - Kampania wyborcza to nie sprint, a maraton. W tym maratonie do prezydenckiego fotela Piotr Wilczewski biegnie po raz pierwszy - dodaje P. Wilczewski. Jak przekonuje - bez względu na wynik tego wyścigu, było warto

Wideo: Piotr Wilczewski o kampanii wyborczej

Reakcje na sondażowe wyniki wyborów samorządowych w sztabie Piotra Wilczewskiego. Magdalena Marszałek

Wideo: sztab Piotra Wilczewskiego

Sztab Jacka Bachalskiego

Jacek Bachalski i Lewica wieczór wyborczy spędzali w Centrum Medycznym Medi Raj. Ze wstępnych reakcji widać, że liczyli, że PiS osiągnie niższe wyniki w wyborach do sejmików - na ten moment sugerują się danymi sondażowymi opublikowanymi przez stację TVN. Tadeusz Jędrzejczak nie krył braku zadowolenia że wstępnych wyników sondażowych. Wskazują one, że Lewica do sejmików uzyskała niespełna 7 proc. głosów wyborców. Na ten moment wydaje się, że zdobycie dwóch czy trzech mandatów przez Lewicę do sejmiku jest niemożliwe.

- Prawdopodobnie nie wejdziemy i pozostaje nam wyciągnąć wnioski przed wyborami do europarlamentu, co z tym 7 proc. Poparciem zrobić - mówi T. Jędrzejczak. Dodaje, że gdyby Lewica uzyskała w wyborach 10 proc. głosów wyborców to byłby to wynik satysfakcjonujący. Tadeusz Jędrzejczak o wynikach wyborów:

Reakcje na wyniki wyborów samorządowych w sztabie Jacka Bachalskiego. Sandra Soczewa