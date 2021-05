Zielonogórzanin Przemysław Piotrowski sprzedaje dziesiątki tysięcy swoich kryminałów. Ten najnowszy – „Krew z krwi” - zaskoczy czytelników!

Czy pisarz Przemysław Piotrowski żyje już z pisania? Pytam, bo pochwaliłeś się na Facebooku, że „Piętno” sprzedało się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. A to chyba niezły wynik! Od kiedy zacząłem pisać, zawsze miałem z tym terminem problem w odniesieniu do siebie, bo uważałem, że pisarz brzmi zbyt dumnie. Powtarzałem, że jestem autorem i dopóki nie będę mógł żyć z pisania, to tak pozostanie. W ostatnim czasie rzeczywiście sytuacja uległa zmianie, a trylogia z Igorem Brudnym sprzedała się w około 80 tysiącach egzemplarzy. To tylko zachęciło mnie, aby skupić się na karierze. I tak – od jakiegoś czasu zajmuję się już wyłącznie pisaniem książek, a zarobione dzięki temu pieniądze pozwalają mi się utrzymać. W związku z tym nie mam zamiaru dalej się krygować. Jestem pisarzem.

Potrzebowałem odmiany, chciałem spróbować czegoś nowego, stąd pomysł na „Krew z krwi”

Czy po ukazaniu się na przykład „Piętna” dzwonił ktoś do ciebie - może prezydent? - z kwestią: no miło, że pisze pan o Zielonej Górze, ale te krwawe szczątki na Bachusikach to może niekoniecznie promocja miasta…

Nie. Generalnie nikogo to w Zielonej Górze nie interesuje, zwłaszcza prezydenta czy grona ludzi z jego otoczenia. Mnie też nie bardzo interesuje, co on tam sobie myśli i robi, więc można powiedzieć, że wychodzi na zero.

Jeśli pisanie staje się robotą na cały etat, to stworzenie dwóch, trzech książek w ciągu roku, nie staje się czymś niemożliwym do osiągnięcia

Widać, że komisarz Brudny zdążył się zadomowić w głowach i sercach czytelników, a ty nagle go porzucasz. Co się stało? I czy Brudny do nas wróci?

Postać Igora Brudnego rzeczywiście została w Polsce bardzo polubiona. Wysokie oceny, znakomite recenzje, zaproszenia na spotkania (póki co zwykle online) – to wszystko bardzo cieszy i dodaje motywacji do dalszej pracy. Ale po napisaniu trzech powieści w podobnym klimacie, w tej samej narracji, z tymi samymi bohaterami, po prostu trochę mnie zmęczyłem. Potrzebowałem odmiany, chciałem spróbować czegoś nowego, stąd pomysł na „Krew z krwi”. Odnośnie powrotu Brudnego to nauczyłem się w życiu, żeby nigdy nie mówić nigdy. Póki co więcej na ten temat zdradzić nie mogę…