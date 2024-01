Co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze? Big Band UZ, Don Vasyl, Marek Torzewski, Ewa Kuklińska, Dutkiewicz Trio, warsztaty i wystawy

REGION

W Filharmonii Zielonogórskiej, w niedzielę (21.01) o godz. 19, odbędzie się koncert pt. „Sanacja” pełen starych przebojów jak: „W małym kinie”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Bo to się zwykle tak zaczyna” w nowych opracowaniach. Wystąpią: Paweł Hulisz – trąbka, Jacek Siciarek – śpiew, Artur Jurek – fortepian, Jarek Stokowski – kontrabas oraz Adam Zagrodzki – perkusja. Wstęp płatny. W niedzielę (21.01) Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” zaprasza na godz. 17 do kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej na „Świąteczny Koncert Charytatywny”, w trakcie którego będzie można usłyszeć kolędy, pastorałki i utwory w świątecznym klimacie wykonywane przez członków lokalnych zespołów. Wstęp wolny. CNK - Centrum Przyrodnicze zaprasza babcie i dziadków w niedzielę (21.01) w godz. 10 – 17.30 na płatne zwiedzanie placówki oraz specjalnie przygotowanych stanowisk, zaś Pałac w Starym Kisielinie – filia ZOK na darmowe warsztaty kulinarne z dziadkami (wtorek, 23.01 o godz. 17). Szprotawski Dom Kultury zaprasza wszystkie pokolenia, choć szczególnie seniorów z wnukami, na konkurs kolęd i pastorałek, który odbędzie się w środę oraz czwartek (24-25.01). Strzelecki Dom Kultury w Strzelcach Krajeńskich zaprasza w niedzielę (21.01), w godz. do spichlerza na darmową sesję fotograficzną. Każdy będzie mógł przyjść i zrobić sobie zdjęcie, które podaruje babciom i dziadkom z okazji ich święta. Można również będzie wykonać sobie pamiątkową fotografię 12–16, wspólnie z dziadkami. Na miejscu, korzystający otrzymają wydruk, który można będzie ozdobić, napisać życzenia i wręczyć babci/dziadkowi w formie prezentu. Dostępne będą również żartobliwe akcesoria – sztuczne wąsy, kapelusze, zabawne napisy, które ożywią fotografię. Żarski Dom Kultury zaprasza na finisaż wystawy rysunku i malarstwa sekcji plastycznej „Goya”, który odbędzie się w piątek (26.01) o godzinie 18, w Małej Galerii sali widowiskowej „Luna”. Wstęp wolny. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze zaprasza w niedzielę (21.01) w godz. 17-19.30 do Pro Libris Café, na Zielonogórski Salon Poezji – Dzień Babci i Dziadka. W programie m.in. koncert studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz „Cicer cum caule, czyli Tuwim na wesoło (i nie tylko)” w gościnnym wykonaniu „Teatru Zza Boru”. Wstęp wolny. Z kolei filia nr 4 Biblioteki przy ul. Podgórnej 45, zaprasza w poniedziałek (22.01) w godz. 16.30-18, na „Planszówkowe popołudnie z Babcią i Dziadkiem”. We wtorek (22.01), w ramach cyklu „Nowa marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”, w Bibliotece Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Sikorskiego 107, sala 110) odbędzie się wykład Błażeja Skazińskiego pt. „Wielcy architekci i ich dzieła na terenie Nowej Marchii”. Wstęp wolny. W czwartek (25.01) o godz. 16, odbędzie się promocja piątego tomu publikacji „Custodia. Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”. Wstęp wolny. W piątek (26.01) o godz. 18, w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp., odbędzie się otwarcie wystawy Tomasza Domańskiego „Obraza nie obraz”. Wstęp wolny.