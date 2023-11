Co jeszcze czeka nas w kulturze na weekend oraz w nadchodzącym tygodniu? Nowy wspaniały świat, rowerowe historie, wibrafon Maseliego, Dziady

Ledwo ochłonęliśmy po inauguracji Green Town of Jazz, jubileuszu Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, a już przed nami kolejna porcja wydarzeń kulturalnych. W weekend warto przypomnieć sobie przeboje Ryśka Riedla, obejrzeć adaptację "Dziadów" w plenerze, posłuchać przebojów Kory czy wibrafonu w mistrzowskim wykonaniu. A w nadchodzącym tygodniu, u Osterwy, szykuje się ciekawa premiera "Nowego wspaniałego świata" wg Huxley'a. Nie będziecie się Państwo nudzić!

SZPROTAWA

Szprotawski Dom Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa Małgorzaty Rynarzewskiej pt. „Mój ulotny świat”, która zagościła w Galerii Pryzmat. Obrazy będzie można tam oglądać w dni powszednie, w godzinach 10-16 aż do 15. grudnia br. Autorka ukończyła Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu. W latach 1983-91 zajmowała się projektowaniem mody młodzieżowej w Polsce i Niemczech. Jak podaje malarka: „Jej twórczość to płynący z poczucia pustki wielkie pragnienie autentyczności. To artystyczna reprezentacja objawiającego się istnienia”. Dzieła nie przypadkowo charakteryzują się użyciem grubych warstw farb, żywicy i są „bardziej rzeźbienie na płótnie niż malowaniem”. Wstęp wolny.

ŻARY

We wtorek (28.11) o godz. 19, przed siedzibą Żarskiego Domu Kultury (ul. Wrocławska 7, park-parking), odbędzie się spektakl sekcji teatralnej ŻDK pt. „Noc Dziadów” w reżyserii Alicji Wróbel. Został on stworzony na podstawie drugiej części „Dziadów” autorstwa Adama Mickiewicza. Utwór powstawał w latach 1821–1822 w Kownie, opublikowany został w roku 1823 w drugim tomie Poezji wraz z wierszem Upiór i dramatem Dziady część IV, niekiedy określany mianem „Dziady wileńsko-kowieńskie”, ze względu na miejsce powstania. „Noc Dziadów” to nie tylko adaptacja Mickiewiczowskiego dzieła, ale także opowieść pełna tajemnic i mistycyzmu, która przeniesie widzów w świat ducha narodowej historii i tradycji. Organizatorzy zachęcają do przyjścia razem z rodziną i przyjaciółmi oraz symbolicznym światłem w formie świecy czy znicza, aby podkreślić charakter wydarzenia. Wstęp wolny.

SULECHÓW

W sobotę (25.11) o godz. 18 w sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury (dawny zbór), odbędzie się koncert "Tribute to Kora". Wstęp płatny.

NOWA SÓL

Uuuuuu, ła ... rowery nie tylko dwa

Muzeum Miejskie w Nowej Soli otwarło właśnie nową wystawę pt. „Rowerowe historie”, którą można obejrzeć do końca stycznia 2024 r. w pawilonie przyrodniczym muzeum. Na wystawie zaprezentowane zostały historyczne rowery i akcesoria rowerowe z początków XX wieku. Swoje zbiory, w tym pamiątki po fabryce rowerów „Edelweiss”, udostępnił Sylwester Filipiak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej i grupy rekonstrukcyjnej „Retro Rowery Otyń-Nowa Sól”. Kolejny z kolekcjonerów - Waldemar Bednarek - zaprezentował z kolei rowery znanych producentów polskich i zagranicznych, natomiast Sebastian Smołaga udostępnił swoją kolekcję rowerów niemieckich wyprodukowanych przed 1945 rokiem. Ekspozycję uzupełniają plansze, na których zebrane zostały między innymi informacje o historii roweru i fabryce rowerów „Edelweiss Fahrradfabrik, Deutsch Wartenberg, Paul Decker” w ówczesnym Otyniu. Jednym z niezwykłych eksponatów jest drewniany trójkołowiec, który pochodzi z przedwojennych zbiorów nowosolskiego Heimatmuseum. Ten ciekawy pojazd został prawdopodobnie wykonany dla starszej osoby, która miała problemy z poruszaniem się. Był napędzany ręczną korbą, która za pomocą łańcucha wprawiała w ruch przednie koło. W ciekawy sposób trójkołowiec skręcał, bo w tym celu nogami trzeba było nacisnąć na pedały znajdujące się przy przednim kole.

Muzeum zaprasza także, szczególnie grupy dziecięce i młodzieżowe, na lekcje muzealne, podczas których o zabytkowych rowerach można się dowiedzieć jeszcze więcej. Na wystawie pokazywane są dodatkowo fotorelacje z szeregu imprez rowerowych, które wyróżniają Nową Sól i powiat nowosolski w regionie. Wstęp płatny.

Jarmark Staroci w Nowej Soli W niedzielę, 26 listopada, w godz. 9-16 odbędzie się ostatni już w tym roku Nowosolski Jarmark Staroci. – Jeśli pogoda dopisze będzie okazja do znalezienia perełek na prezenty świąteczne – zachęcają organizatorzy. Jarmark odbywa się na placu plenerowym przy al. Wolności 11 naprzeciwko wejścia do Parku Krasnala.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

W sobotę (25.11) godz. 19, w Kostrzyńskim Centrum Kultury „Kręgielnia”, w ramach cyklu „Strefa Dobrej Muzyki”, odbędzie się koncert polskiego wibrafonisty – Bernarda Maseliego promujący jego najnowszy projekt „Dragonflies”. Jest to pierwsze tego typu połączeniu wibrafonu z muzyką funky w historii muzycznej Polski. Tym razem zaprasza on do współpracy basistkę elektryczną - Klaudię Wachtarczyk oraz perkusistkę - Justynę Mikrut. Muzyka tria to połączenie bluesa-funky-jazzu oraz rocka oscylując wokół intensywnych rytmów tanecznych i intensywnych zwrotach melodycznych. Ich lider to absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach (obecnie profesor tej uczelni). Wstęp płatny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Premierowy wieczór szykuje się 1 grudnia o godz. 18 w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Gdzie są granice postępu społecznego i czy idealne „jutro” jest możliwe, będzie można się przekonać oglądając przedstawienie pt. „Nowy wspaniały świat”. Sztuka nawiązuje do powieści Aldousa Huxleya z 1931 roku, w której autor ostrzega przed niekontrolowanym, szaleńczym wyścigiem ku postępowi, który ma zagwarantować́ wszystkim utopijny, tytułowy „zaczarowany świat’. Pokazuje, że zdehumanizowana i pozbawiona świadomości jednostka, traci wszelką kontrolę nad swoim życiem i może, nawet nieświadomie, zrzec się̨ wszelkiej mocy decyzyjnej. Sztuka porusza ponadto kwestię sprawowania władzy.

Według Huxleya, władza przyszłości nie będzie narzucana poprzez wojny, czyli przy użyciu broni, przemocy fizycznej i psychicznej, czyli w celu przełamania oporu jednostki. Nowe metody, narzucać będą władzę poprzez systematyczną infiltrację społeczeństwa oraz eugenikę. To pojęcie wprowadzone w 1869 przez Francisa Galtona - kuzyna Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt, aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone, eliminując przy tym osobniki słabsze – o gorszych genach. Negatywne skojarzenia związane z eugeniką spowodowało jej mordercze stosowanie przez hitlerowców, w III. Rzeszy. U Huxley’a idee utopii ujęte zostały w trzech słowach przewodnich opisywanej w powieści „Republiki: Są to: wspólność, która oznacza, że: „każdy jest dla każdego”, identyczność – dotycząca upodobań i poglądów oraz wyglądu (jednolitego - w wyniku klonowania) oraz stabilność, która wypływa z zachowania wspólności i identyczności, osiągana ustawiczną kontrolą i surowe zwalczanie zachowania odbiegającego od ustalonych przez władzę „norm”. Celem władzy staje się aby: „Wszelkie warunkowanie zmierzało do jednej rzeczy - do sprawienia, aby ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne”. Autor ukazał straszliwą wizję przyszłego społeczeństwa, które osiągnęło stan całkowitego zorganizowania i zrealizowało ideał „powszechnej szczęśliwości”. W 2541 r., obywatele Republiki świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i klonowania. Od urodzenia są poddawani są manipulacji psychologicznej oraz kształtowaniu biologicznemu, aby jako osoby dorosłe, stać się częścią społeczności kastowej, złożonej z ludzie pozbawionych wszelkich wyższych uczuć. Namiętność i uczucia, jak: miłość, nienawiść, bohaterstwo, odwaga, czy poświęcenie są powszechnie wyszydzane, potępiane, jako potencjalne niebezpieczeństwo dla stabilności społecznej.

Sztuka „Nowy wspaniały świat”, którą będzie można zobaczyć w Gorzowie Wlkp., pokazuje sytuacje, które w obecnych czasach są coraz bardziej aktualne niż̇ kiedykolwiek. Zostanie w niej poruszona na przykład kwestia wpływu nowych technologii oraz sztucznej inteligencji na nasze życie. Spektakl przygotował i wyreżyserował Krzysztof Garbaczewski, o kostiumy zadbała Martyna Konieczny, a o muzykę - Jakub Janicki. Będzie można go obejrzeć także 2 i 3 grudnia o godz. 18. Wstęp płatny.

ZIELONA GÓRA

Baletnica Janczaruka Mediateka Góra Mediów, mieszcząca się w gmachu głównym Biblioteki Norwida, zaprasza w sobotę (25.11) o godz. 12 na promocję komiksu „Baletnica w Krainie Czarów” Pawła Janczaruka. W czasie wydarzenia odbędzie się spotkanie autorskie z Pawłem Janczarukiem (fotografem) i Nataszą Woźniak (baletnicą). Zobaczymy również komiks oraz fotografie, dla których inspiracją była "Alicja w Krainie Czarów" - powieść z 1865 roku autorstwa Charlesa Lutwidge’a Dodgsona, który opublikował ją pod pseudonimem Lewis Carroll. Książka ukazuje absurdalną logikę snu, jest pełna satyrycznych aluzji do przyjaciół i wrogów Dodgsona, parodii szkolnych wierszyków, których uczyły się w XIX wieku brytyjskie dzieci, zawiera także odniesienia lingwistyczne i matematyczne.

Z Czterdziestolatka i nie tylko

W sobotę (25.11) o godz. 19, w Muzeum Ziemi Lubuskiej, na zakończenie festiwalu, trio w składzie: Andrzej Jagodziński - fortepian, Adam Cegielski - kontrabas oraz Czesław Bartkowski - perkusja, przypomną niezapomniane melodie filmowe skomponowane przez Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza. To klarnecista, saksofonista, ale przede wszystkim znamy jego melodie z polskich filmów oraz seriali takich jak choćby: „Alternatywy 4”, „Czterdziestolatek”, „Czterdziestolatek 20 lat później”, „Janosik”, „Kapitan Sowa na tropie”, „Kolumbowie”, „Nie lubię poniedziałku”, „Podróż za jeden uśmiech”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Przygody psa Cywila”, „Stawiam na Tolka Banana”, „Stawka większa niż życie”, „Wojna domowa” czy „Życie na gorąco”. Trio towarzyszyć będą: Agnieszka Wilczyńska (śpiew) i Robert Majewski - trąbka, flugelhorn. Wstęp płatny.

Wspomnienie o Riedlu W sobotę 25.11 o godz. 20 w Piwnicy Artystycznej Kawon, odbędzie się koncert poświęcony twórczości Ryszarda Riedla, w wykonaniu jego syna - Sebastiana. Niedawno minęła 27. rocznicę śmierci jego ojca oraz powstania zespołu Cree, którego jednym z pomysłodawców był właśnie sam Ryszard Riedel. W programie występu „Wspomnienia o Ryszardzie Riedlu" znajdą się nieśmiertelne klasyki „Dżemu” z lat, kiedy przed mikrofonem stał jego kultowy frontman a także autorskie kompozycje jego syna – Sebastiana (gitara, śpiew, harmonijka) i zespołu Cree (Bartłomiej Miarka – gitara, Lucjan Gryszka – gitara basowa, Kuba Majerczyk – perkusja i Adam Lomania – instr. klawiszowe), z ich bogatego dorobku scenicznego. Widzowie pamiętają zapewne również, że życie artysty zostało zekranizowane w 2005 w filmie fabularnym pt. „Skazany na bluesa”. Główną postać zagrał w nim Tomasz Kot, a żonę – Jolanta Fraszyńska. Wstęp płatny.

Wykład o sztuce

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na Studium Wiedzy o Sztuce i Historii, w ramach którego zostaną wygłoszone dwa wykłady. Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2023 roku o godzinie 17. To będą pełne wiedzy i inspiracji wystąpienia, które poprowadzą specjaliści z dziedziny historii sztuki i konserwacji zabytków. Prelegentami będą dr Adriana Podmostko-Kłos oraz dr Paweł Napierała, osoby zawodowo związane m.in. z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tematyka wystąpień będzie dotyczyć sztuki dawnej oraz współczesnej, nawiązując do aktualnych wystaw prezentowanych w Muzeum Ziemi Lubuskiej, tj. "Portret trumienny" oraz "Obecne" (wystawa autorstwa dr Pawła Napierały). Udział bezpłatny.

Indyjsko w Cafe Noir W piątek (1.12) o godz.11, w Cafe Noir odbędzie się koncertu zespołu Surtarang. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, którym pragniemy podzielić się z szeroką publicznością. Będzie to okazja, by przeżyć muzyczną podróż do innych krain i doświadczyć rzadko spotykanego połączenia tradycyjnej muzyki indyjskiej w połączeniu z nowoczesnymi, klubowymi brzmieniami.

