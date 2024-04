Lubuszanie wybierali wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych. Tak przebiegały wybory w Lubuskiem [RELACJA LIVE]

•Godzina 16.38

Mieszkańcy gminy Sulechów mówią, że głosują, bo to ważne wybory. Do ich małych ojczyzn. Kandydatów do rady gminy czy powiatu, tak jak na burmistrzów i wójtów znają, więc tu nie ma problemu z wyborem. Stawiają na tych, do których mają zaufanie i pewność, że będą robić wszystko, by mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej. Będą walczyć o remonty dróg, szkół czy organizować ciekawe wydarzenia w terenie. Gorzej z wyborem do sejmiku województwa lubuskiego, tutaj kandydaci nie są już tak znani jak w tamtych przypadkach.