Prasówka 23.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 23.05.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (23.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 22, Gorzów Wlkp. - Dobiegniew (88. km na odc. 0,7 km) Budowa obwodnicy Strzelec Kraj. Etap 2 rys 2.2 - ruch wahadłowy, sygnalizacja świetlna.

📢 Horoskop 2024. Znak zodiaku Twojego dziecka może wiele powiedzieć o jego przyszłości! Kim zostanie Twój syn lub córka? Kim Twoja córka czy syn mogą zostać w przyszłości? Wszystko zależy od nich samych, ale... znak zodiaku może być ciekawą podpowiedzią! Zerknęliśmy w gwiazdy i... 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [23.05.24 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Wraca Zielonogórski Rower Miejski, choć w innej formule. Zmienił się operator Przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata do miejskich rowerów. Sezon zaczynał się zawsze 1 marca. Tymczasem kończy się maj, a rowerów na stacjach jak nie było, tak nie ma, ale wrócą. I to już 29 maja, choć w innej niż dotąd znanej mieszkańcom formule.

📢 Nowa Sól będzie mogła mieć wreszcie budżet obywatelski. Co się zmieni dla mieszkańców? Rozmowa z Danielem Roguskim, szefem rady miasta Przewodniczącym rady miejskiej w Nowej Soli został Daniel Roguski, który startował na prezydenta miasta. W sprawie zapowiedzi budżetu obywatelskiego podkreśla, że „słowo musi stać się ciałem”. Jakie ma plany pracy na rzecz miasta? 📢 Deszcz mandatów w Białczu koło Gorzowa. Kierowcy wpadają tam na potęgę! Odcinkowy pomiar prędkości w Białczu działa od niedawna, ale trzeba przyznać, że ma się czym zajmować. Nowy sprzęt z porażającą skutecznością łapie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. W tym bije prawdziwe rekordy, bo tylko przez pierwszy miesiąc kamery zarejestrowały ponad tysiąc wykroczeń.

📢 Kaplica Promnitzów w kościele pw. NSPJ w Żarch to prawdziwa perełka. Zajęła się nią ekipa konserwatorów sztuki z Krakowa Kaplica Promnitzów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa to prawdziwa perełka, dzieło sztuki. Od kilku tygodni jej renowacją zajmują się konserwatorzy sztuki z Krakowa. To żmudna praca, która wymaga ogromnej pokory, ale efekt będzie niezwykły.

📢 Kilku mieszkańców województwa lubuskiego oszukanych! Stracili łącznie 15 tysięcy złotych Ponownie kilku mieszkańców województwa lubuskiego padło ofiarą oszustwa. Byli to mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, którzy łącznie stracili około 15 tysięcy złotych. W jaki sposób? 📢 "Nic nie zastąpi wychowania w domu i szkole". Senator Wadim Tyszkiewicz punktuje młodzież w Nowej Soli Możemy zamontować 1 000 kamer i możemy wyłapywać pojedynczych wandali i pospolitych durniów, ale nic nie zastąpi wychowania w domu i w szkole, nic i nikt nie zastąpi rodziców i wychowawców - grzmi senator Wadim Tyszkiewicz. Na swoim facebookowym profilu opublikował zdjęcia zniszczeń w mieście. 📢 Rowerzysta był tak pijany, że stracił równowagę. Policjantkom podał fałszywe dane Zielonogórskie policjantki zatrzymały w Płotach w gminie Czerwieńsk mężczyznę, który wsiadł na rower będąc pod wpływem alkoholu. Był tak pijany, że się przewrócił. Funkcjonariuszkom podał nieprawdziwe dane osobowe, ale to tylko część wykroczeń, które popełnił tego dnia.

📢 Od czerwca pracownicy urzędu miejskiego w Zielonej Górze będą pracować dłużej Koniec krótszego dnia pracy w zielonogórskim urzędzie miasta spotkał się z ogromnym poparciem internautów, którzy oburzali się, że przez ponad rok urzędnicy korzystali z ulgi. Ale czy rzeczywiście był to dodatkowy luksus? Tymczasem już miesiąc temu rząd zapowiedział, że wkrótce wszyscy będziemy krócej pracować.

📢 Falubaz Zielona Góra z Robertem Dowhanem tylko formalnie. Poseł zamierza stać z boku Podczas, gdy żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra walczą o pozostanie w PGE Ekstralidze, kibice zastanawiali się w ostatnim czasie, czy może dojść do zmian we władzach klubu. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 22.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Bunt czy manipulacja? Wyjaśniamy tajemniczą sprawę protestu przed szwalnią w Czerwieńsku Na początku kwietnia 2024 roku przed zakładem pojawili się ludzie z banerami. Twierdzili, że są pracownikami szwalni i walczą o zaległe wynagrodzenia. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie znalazła uchybień w działalności przedsiębiorcy z Czerwieńska. 📢 Dzień matki 2024. Tak wyglądają mamy polskich gwiazd. Zobaczcie GALERIĘ Już wkrótce Dzień Matki 2024. Z tej okazji, wiele gwiazd polskiego show-biznesu dzieli się wizerunkiem swoich pięknych mam w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wyglądają mamy polskich celebrytów! 📢 Zaginął 31-letni Lubuszanin. Trwają poszukiwania Patryka Brzozowskiego z Radnicy spod Krosna Odrzańskiego Zaginął 31-letni Lubuszanin — Patryk Brzozowski. To mieszkaniec Radnicy pod Krosnem Odrzańskim. Po raz ostatni nawiązał kontakt z rodziną we wtorek (21 maja). Policja koordynuje poszukiwania.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 To wycofane lekarstwa. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Tyle zarabiają Polacy. GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach. Zarobki poszły w górę? Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 11,3% i wyniosło 8271,99 zł brutto. Spadło natomiast przeciętne zatrudnienie. W porównaniu z kwietniem 2023 r. było niższe o 0,4% i wyniosło 6499,4 tys. etatów. 📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości.

📢 Superwulkan we Włoszech budzi się do życia. Kiedy może wybuchnąć? Poznaj straszliwą tajemnicę Pól Flegrejskich Włochy kojarzą nam się przede wszystkim z idealnymi wakacjami w słońcu, pyszną kuchnią, światowej sławy sztuką i zabytkami z czasów starożytności i renesansu. Tymczasem niepozorna równina pod Neapolem skrywa straszny sekret: podziemny superwulkan, który budzi się do życia. Naukowcy ostrzegają: warunki do erupcji są sprzyjające, a region właśnie nawiedziło najsilniejsze od 40 lat trzęsienie ziemi. Kiedy może dojść do wybuchu i czym grozi erupcja superwulkanu pod Polami Flegrejskimi? Rząd Włoch już szykuje plany masowej ewakuacji całego regionu.

📢 Nie tylko ścigają przestępców. Niecodzienna interwencja i policyjna eskorta kaczej rodziny Choć na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że zgłoszenie było banalne, to jednak policjanci musieli mieć dobry plan, by bezpiecznie przez centrum miasta przetransportować… kaczą rodzinę. Co prawda obyło się bez jazdy na sygnale, ale wszystko działo się dość sprawnie, w dość wesołej atmosferze. A po drodze mundurowi zebrali niemałe brawa od mieszkańców.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 22.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 22.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 22.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Najlepsze plaże i jeziora w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda. Tutaj wypoczniecie! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem!

📢 Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. Do wydarzenia jeszcze kilka dnia już padły rekordy. Trzy dni, 40 winnic, 25 piwnic i setki turystów Promowanie lokalnego winiarstwa na stałe wpisało się w życie Zielonej Góry. Przed nami kolejna odsłona Dni Otwartych Piwnic, która odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca. Podczas konferencji (21 maja) organizatorzy zdradzili, że będzie to rekordowa edycja. Co będzie się działo? 📢 W Nowej Soli buduje się krematorium dla zwierząt. Część mieszkańców protestuje – To nasza droga do pracy – napisali w petycji do starostwa w Nowej Soli pracownicy jednej z firm, protestując przeciw budowie krematorium dla zwierząt w strefie inwestycyjnej. Sprzeciwiają się też mieszkańcy pobliskiego osiedla. Tymczasem współwłaściciel obiektu zapewnia, że nie będzie się wydobywał zapach, ani nic takiego, co mogłoby powodować uciążliwości. Nowy starosta przyjrzy się tej sprawie.

📢 Tancerze z Etny w Krośnie Odrzańskim przywożą kolejne medale. Tym razem z Deszczna pod Gorzowem Wielkopolskim 18 maja w Deszcznie pod Gorzowem Wielkopolskim odbył się turniej taneczny pod nazwą "Show your Flow". Nie mogło tam zabraknąć tancerzy ze Studia Tańca Nowoczesnego Etna w Krośnie Odrzańskim, którzy przywieźli z zawodów kolejne medale. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 22.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Stal Gorzów była faworytem, a przegrała z Unią w Lesznie We wtorek 21 maja rozgrywane były mecze 5. kolejki U24 Ekstraligi. W Lesznie miejscowa Polcopper Agromix Unia Leszno pokonała Eneę Stal Gorzów 49:41. 📢 Co za jazda Falubazu! Przegrywali 12 punktami, a i tak wygrali we Wrocławiu! Po dziesięciu biegach wtorkowego meczu U24 Ekstraligi drużyna Falubazu Zielona Góra przegrywała aż dwunastoma punktami z ekipą U24 Beckhoff Sparty Wrocław. Mimo to zielonogórzanie wygrali na Dolnym Śląsku 46:44. 📢 Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. W środę burze z gradem, ulewy, silny wiatr | PROGNOZA POGODY W środę, 22 maja prognozuje się w województwie lubuskim burze o różnej intensywności pierwszego i drugiego stopnia. Cały region pod tym względem będzie niespokojny. To kolejny dzień, kiedy mamy do czynienia z niebezpieczną pogodą. Zjawisku może towarzyszyć silny wiatr, grad i ulewne deszcze.

📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu. 📢 Kobieta zaginęła w lesie. Liczyła się każda minuta. Do akcji wkroczyli terytorialsi! Poszukiwanie zaginionych osób to zadanie, które wymaga szybkiej i skutecznej reakcji. W takiej sytuacji każda minuta może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Potrzebna jest współpraca i dobre rozpoznanie często trudnego terenu. Właśnie te umiejętności doskonalili skwierzyńscy terytorialsi podczas specjalnych ćwiczeń.

📢 Park Dworski w Iłowej w konkursie National Geographic! Można na niego głosować! Park Dworski w Iłowej zwyciężył już w plebiscycie na najpiękniejsze i najbardziej klimatyczne zielone miejsce w Lubuskiem, ale można na niego głosować w konkursie National Geographic, na najciekawsze miejsce w Polsce. Warto się pospieszyć i oddać swój głos na cudny park, położony tak blisko. 📢 Sabalenka już nie kryje się ze swoim nowym chłopakiem. Odwiedziła z nim padok F1 podczas Grand Prix Emilii-Romanii [ZDJĘCIA] Druga rakieta świata, zwyciężczyni dwóch Wielkich Szlemów Australian Open Aryna Sabalenka pochwaliła się swoim nowym partnerem. Dwa miesiące po śmierci swojego byłego chłopaka, dawnego hokeisty i trenera Konstantina Kolcowa Białorusinka nie kryje się już ze swoim związkiem z brazyloijskim biznesmenem Georgiosem Frangoulisem. 📢 W środę bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą w zielonogórskiej siedzibie NFZ Kolejna odsłona bezpłatnych konsultacji ze specjalistami w sali obsługi klienta w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Tym razem NFZ zaprasza mieszkańców regionu na spotkanie z fizjoterapeutą.

📢 Gorzowianie będą walczyć z komarami sami. Nie będzie oprysków Komary znów mogą mocniej dawać się we znaki gorzowianom. Miasto nie zamierza walczyć z tymi bzyczącymi krwiopijcami za pomocą oprysków. Urzędnicy podkreślają, że wykorzystywane w tym celu środki chemiczne są nie tylko mało skuteczne, ale też nie pozostają obojętna dla środowiska. 📢 Od ponad tygodnia nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest Maciej? Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poszukuje zaginionego Macieja Orłowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu ponad tydzień temu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Co dzieje się z zaginionym?

📢 Oskar Serpina: - Dostałem zielone światło na wartościowe transfery Zarząd klubu postawił przed nami jasny cel: w kolejnym sezonie powinniśmy awansować do Orlen Superligi - mówi Oskar Serpina, trener piłkarzy ręcznych Budimexu Stali Gorzów.

📢 Awaria aż w dwóch polskich bankach i w BLIK jednocześnie. Co się dzieje i czego dotyczą raporty o awarii, które spływają do sieci? Klienci polski banków i systemu BLIK nie mają ostatnio lekko, o czym świadczą pojawiające się w sieci raporty o awariach. Wśród zgłoszeń problemy, jak brak możliwości płacenia, robienia przelewów i logowania na konto. Co dokładnie się dzieje i w których polskich bankach były kłopoty? Sprawdź. 📢 Zabójstwo dziennikarza Marka Pomykały. Sprawa trafiła do sądu. Ma aż 35 tomów akt. Oskarżonym jest były milicjant Wiemy już, co się stało z Markiem Pomykałą. Dziennikarz zaginął 27 lat temu. Portal i.pl ustalił, że mężczyzna został uduszony przez byłego milicjanta. Tadeusz P. odpowie przed sądem także za utopienie innego człowieka oraz za podtruwanie byłej żony. Miał bowiem wstrzykiwąć kobiecie do papierosów śmiertelną dawkę rtęci. - Sam akt oskarżenia liczy 235 stron, zaś akta sprawy to aż 35 tomów! - przyznaje w rozmowie z i.pl Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

📢 [Od kiedy nie sprzedadzą ci węgla? Rząd szykuje nowy zakaz. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy. Po co zakaz sprzedaży węgla? ](https://regiodom.pl/od-kiedy-nie-sprzedadza-ci-wegla-rzad-szykuje-nowy-zakaz-sprawdz-kiedy-wejda-w-zycie-nowe-przepisy-po-co-zakaz-sprzedazy-wegla/ar/c9p2-26357399)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowe rozporządzenie, które zmieni normy jakościowe paliw stałych oraz wprowadzi zakaz sprzedaży niektórych rodzajów węgla. Jest to jedno z istotnych zobowiązań Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które Polska zobowiązała się wdrożyć. Jakie są szczegóły tych zmian i kiedy zakaz zacznie obowiązywać? Jakie rodzaje węgla zostaną objęte nowymi przepisami?

📢 37-latek spod Gorzowa został gigantem historii. Wygrał teleturniej o... żużlu Marcin Kozdraś z podgorzowskiego Wawrowa zwyciężył w teleturnieju „Giganci historii”, który był poświęcony historii polskiego i światowego żużla. Wygrał 20 tysięcy złotych. 📢 Tak się bawił cały Sulechów. Oj, działo się, działo przez trzy dni Dni Sulechowa 2024 rozpoczęły się drużynowym turniejem gry w kręgle o puchar burmistrza. Następnie, młodzi artyści z przedszkoli zaprezentowali swoje talenty podczas Przeglądu Artystycznego Przedszkoli. W sulechowskich kościołach odbyły się wyjątkowe prezentacje organowe pod hasłem "Co w piszczałce piszczy", które przyciągnęły miłośników muzyki klasycznej. Równolegle, wielbiciele sztuki ogrodowej mieli okazję uczestniczyć w festiwalu Bonsai, a koncert zespołu Przekora, prezentujący repertuar legendarnej grupy Maanam, dostarczył niezapomnianych muzycznych wrażeń.

📢 Powybijał szyby na ul. Fabrycznej w Zielonej Górze, bo pokłócił się z partnerką Zielonogórscy policjanci zostali wezwani w środku nocy do bójki przy ul. Fabrycznej. Okazało się, że mężczyzna próbował zatrzymać wandala i jak się okazało recydywistę. 📢 Sukces lubuskiego himalaisty. Szymon Jaskuła zdobył Mount Everest! Szymon Jaskuła dotarł na najwyższy szczyt świata. Na Mount Evereście stanął w niedzielę rano. Pochodzący z Sulęcina himalaista spełnił swoje największe marzenie! Jest pierwszym Lubuszaninem, który wszedł i zszedł z "dachu świata"! 📢 Kobieta z audi zadziwiła policjantów. Omal nie zabrakło skali w alkomacie Policjanci w Lubuskiem przerwali niebezpieczną jazdę kompletnie pijanej kobiety, która siedziała za kierownicą osobowego audi. Ze zdumieniem patrzyli na wynik badania alkomatem. Taka ilość alkoholu w organizmie może być zabójcza.

📢 Młodzi wojownicy walczyli o medale Mistrzostw Województwa Lubuskiego Ponad 160 zawodniczek i zawodników wystartowało w rozegranych w Nowej Soli Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Judo Młodziczek, Młodzików i Dzieci. Mali mistrzowie stoczyli aż 250 walk.

📢 Kolejni kandydaci do straży granicznej zdawali egzaminy w Krośnie Odrzańskim Ponownie w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyły się egzaminy dla kandydatów, którzy chcieliby wstąpić w szeregi formacji. Ilu z nich przystąpiło do egzaminów? 📢 Rekomendacja do zarządu województwa bez jednego głosu poparcia O miejscu dla przedstawiciela Lewicy w zarządzie województwa lubuskiego mówiło się w sejmikowych kuluarach bez pewności na spełnienie, raczej o staraniach Lewicy w kontekście braku radnych w tej kadencji. Ostatecznie rekomendacja była, ale kandydat w głosowaniu przepadł. 📢 Słowenia zdobyta! Zielonogórzanie wywalczyli siedem medali mistrzostw Europy Świetnie spisali się reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na mistrzostwach Europy w karate fudokan w Słowenii.

📢 Prezydent Zielonej Góry podpisał pierwszą umowę inwestycyjną. Skorzystają mieszkańcy jednego z sołectw Plac zabaw w Zielonej Górze Ochli będzie rozbudowany i powstanie tam skatepark. Firma z Otynia wykona zadanie za niecałe pół miliona złotych. Ma pół roku na realizację inwestycji, ale jej właściciel zapowiada, że będzie to kilka miesięcy.

📢 Gorzowskie akcenty w hicie Netflixa! Zagrała tam aktorka z Gorzowa. Ale to nie koniec Serial "Krucjata" od kilku tygodni święci triumfy i zdobywa uznanie widzów Netflixa. Pierwszy sezon pojawił się w bibliotece platformy na początku maja i w zaledwie kilka dni uplasował się na szczycie zestawienia wśród najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. W popularnym serialu można znaleźć sporo odniesień i akcentów związanych z Gorzowem Wielkopolskim! 📢 W grze o awans do III ligi zostały już tylko dwie drużyny kolejka IV ligi przyniosła nam ważne rozstrzygnięcie. Szanse na awans stracił w niej Lubuszanin Drezdenko, a zatem cel ten mogą osiągnąć już tylko Osiedle Sady Polonia Słubice oraz Ilanka Rzepin. 📢 O bohaterskim czynie piłkarzy z Bytomia Odrzańskiego donoszą ogólnopolskie media. Co się wydarzyło na S3? „Bohaterowie weekendu” – donosi o piłkarzach z Bytomia Odrzańskiego TVP Sport. „Przegrali, ale zostali bohaterami weekendu” to tytuł z portalu Interia Sport. „Piłkarze uratowali dziewczynie życie – poinformowało Radio Zet. Wiadomość, którą opublikował Tygodnik Sport z Nowej Soli obiegła w weekend Polskę.

📢 Niech stare zdjęcia zachęcą Cię do pisania o Zielonej Górze! Nagrody czekają! Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica zaprasza Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło dziesiątą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Mile widziane prace, nawiązujące do przypadającego za rok jubileuszu 75-lecia Zielonej Góry jako stolicy województwa (obecnie jednej z dwóch).

📢 Burze w Lubuskiem. Pioruny uderzyły w trafostację i dom! Sprawdziły się prognozy synoptyków. W niedzielne popołudnie nad Lubuskiem przeszły burze. W dwóch przypadkach pioruny uderzyły w budynki. Pożary wybuchły w Zielonej Górze oraz w Bielicach (pow. sulęciński). 📢 Te miejsca w Żaganiu kiedyś były ładne. Teraz to obraz nędzy i rozpaczy! Prawdziwe miejsca wstydu! Przed laty te miejsca w Żaganiu były ładne, a przynajmniej nie raziły swoją szpetotą. O tamtych czasach przypominają nam Google Street View. To nie są jakieś dziury na zaniedbanych peryferiach, a główne ulice w samym centrum miasta, które zmieniły się na gorsze. Znacie więcej takich miejsc? Prześlijcie zdjęcia! 📢 Wystawa psów rasowych z całego świata w Lubuskiem. Tyle uśmiechniętych mordek w jednym miejscu, wszystkie piękne! | ZDJĘCIA, FILM Co to za dzień bez widoku uśmiechniętej mordki psiaka! Pełne energii czworonogi w weekend (18-19 maja) opanowały Babimost. Odbywająca się tutaj Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych przyciągnęła tłumy hodowców, trenerów oraz niemałą widownię. Tyle dogoterapeutycznego dobra w jednym miejscu? To raj dla miłośników tych pięknych ras. Przedstawiamy wam cudowne, dzielne psiaki i ich właścicieli.

📢 W Żaganiu odnaleziono stuletni pomnik lotników! Trafił do Muzeum Obozów Jenieckich W sobotę 18 maja 2024, w ramach Nocy Muzeów można było zwiedzać Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu i tereny poobozowe. Tym razem dyrektor Marek Łazarz opowiadał między innymi o mniej znanej, a tragicznej historii wypadków lotniczych, które miały miejsce w latach 1925-1934. Odnaleziono pomnik sprzed 100 lat, który upamiętniał tamte zdarzenia. 📢 Remont mostu w Krośnie Odrzańskim. Jak długo jeszcze potrwa? Sceneria przy zabytkowym moście w Krośnie Odrzańskim powoli się zmienia. Jak długo jeszcze potrwa inwestycja, polegająca na remoncie i podniesieniu przeprawy? Kiedy rondo obok mostu zostanie udostępnione? Zapytaliśmy. 📢 Co za tłumy na Latynoskiej Nocy Muzeów w Zielonej Górze. Były warsztaty salsy, samby, tanga, wykłady, pokaz kinowy, degustacje i koncert Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na Amerykę Łacińską. To region, w którym używa się języków romańskich, swego czasu podbity przede wszystkim przez Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Panamy w Polsce otworzył ekspozycję pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Wyrazić bogactwo Iberoameryki przez jeden wieczór to niemalże "misja niemożliwa", jednak pracownikom muzeum, jak najbardziej się udało.

📢 To raj dla ogrodników i działkowców. Na targach w Gliśnie roślin do wyboru, do koloru! W Gliśnie niedaleko Lubniewic trwa kolejna edycja targów rolniczych. To wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Jak zwykle najbardziej oblegane są stoiska z kwiatami oraz sadzonkami drzew i krzewów. A wybierać jest z czego, bo ta impreza to prawdziwa gratka dla miłośników zieleni!

📢 Tłumy na targach rolniczych w Gliśnie. Zobaczcie, jak tu gwarno, smacznie i kolorowo! Tego wydarzenia nie trzeba reklamować nikomu. Targi rolnicze w Gliśnie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających oraz wystawców. Nie inaczej jest w tym roku, bo stoiska odwiedzają prawdziwe tłumy. Gospodarze z całego regionu mają komu sprzedawać swoje produkty, a klienci mają od kogo kupować. Impreza potrwa do niedzieli.

📢 Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini! Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Metamorfoza domu kostki z czasów PRL. Zobacz najlepsze efekty przebudowy - zdjęcia, elewacje, dobudówki Domy zwane "polską kostką" są niezwykle popularne zarówno w wersji parterowej, jak i piętrowej. Kilkadziesiąt lat temu masowo budowano je na miejskich osiedlach, jak i na wsiach. Wiele z nich zostało odnowionych lub przebudowanych. Zobacz najlepsze metamorfozy i nowe elewacje domów kostek.

📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Ruch wahadłowy na moście na Warcie w Kostrzynie zostanie zlikwidowany. Sprawdzamy, jak przebiega inwestycja Trwa budowa nowego mostu na Warcie w Kostrzynie nad Odrą. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, przez co mieszkańcy i kierowcy borykają się z korkami. Wykonawca zapowiada jednak, że w ciągu miesiąca „wahadło” zostanie zlikwidowane”. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża?

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Takie jezioro ma tylko Łagów. Piękny, lazurowy kolor, przejrzysta woda i tajemnicze "postacie" ukryte w głębinach. Niewielu o tym wie! Dużo ostatnio rozpisuję się o Łagowie, ale czyż można inaczej? Perła Ziemi Lubuskiej ma w sobie tyle tajemnic, z których nie zdajecie sobie sprawy, że nie sposób jest ich wszystkich wymienić za jednym zamachem. Weźmy na przykład jezioro. Czy wiecie, że Ciecz jest jednym z najczystszych akwenów w Polsce? I że pod jego powierzchnią poza różnorodną roślinnością i rybami spotkamy tajemnicze "postacie"? To nie żart! Te lazurowe głębiny skrywają sekret, o którym niewiele osób wie...

📢 Przerażający spektakl pod Gorzowem. "Nagle uderzył piorun". Pojawił się oślepiający rozbłysk i potężny huk. Mamy nagranie! | WIDEO, ZDJĘCIA Ujęcie, która zdarza się raz w życiu! W czasie burzy mieszkańcowi miejscowości Jeninek (niedaleko Gorzowa) udało się nagrać moment uderzenia pioruna w słup energetyczny. To niezwykłe zjawisko możecie prześledzić na poniższym filmie oraz zdjęciach (klatka po klatce, aby nic nie umknęło waszym oczom).

