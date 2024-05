Prasówka 24.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 24.05.2024”?

Prasówka 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 24.05.2024 Które drogi w województwie lubuskim 24.05.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 22, Gorzów Wlkp. - Dobiegniew (88. km na odc. 0,7 km) Budowa obwodnicy Strzelec Kraj. Etap 2 rys 2.2 - ruch wahadłowy, sygnalizacja świetlna.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Takie popularne rośliny ogrodowe są wysoce toksyczne. Na liście tulipany i hortensje Niektóre rośliny ogrodowe chociaż urzekają swoim pięknem, są wysoce toksyczne. Stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci oraz zwierząt, które mogą spożyć ich fragmenty. Oto lista trujących kwiatów i krzewów. Na nie musisz uważać!

Prasówka 24.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zuchwały napad na konwój z pieniędzmi w Żarach. Trwa ogromna policyjna obława To była akcja jak z filmów sensacyjnych. Napastnicy najpierw staranowali samochód konwojentów, później ich sterroryzowali i ukradli gotówkę. Trwa wielka policyjna obława, uczestniczą w niej m. in. antyterroryści i ściągnięty z Warszawy policyjny śmigłowiec Black Hawk.

📢 Powiat żagański ma panią starostę! Zawiązała się egzotyczna koalicja PiS, KO i lokalnych komitetów! W Żaganiu jest nowy starosta! Została nim Anna Michalczuk, która w poprzedniej kadencji była wicestarostą, a w latach 2013-2014 była również starostą. Tym razem udało się też wybrać jej zastępcę oraz nowy zarząd powiatu. W tym celu zawiązała się egzotyczna koalicja, z udziałem między innymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. 📢 Lubuszanka Nina Bos mistrzynią Polski w szachach, brązową medalistką Mistrzostw Świata, akrobatka, niesamowita uczennica SP-18 Najstarsi zielonogórscy górale nie pamiętają, kiedy ich zawodnik (zawodniczka) zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych. Nina Bos została mistrzynią Polski dziewcząt do lat 8 w szachach klasycznych! - napisała Akademia Szachowa Zielona Góra. Niedawno Nina wróciła z Albanii, gdzie zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata! Świetnie sobie radzi też w szkole…

📢 To będzie starcie żużlowych gigantów – Sparta Wrocław kontra Stal Gorzów [SKŁADY] Nikt nie ma wątpliwości – niedzielny (26 maja) mecz Betard Sparty Wrocław z ebut.pl Stalą Gorzów będzie hitem szóstej rundy spotkań w żużlowej PGE Ekstralidze. 📢 Matura 2024: fizyka – poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny z fizyki 23 maja? Zobacz jak wyglądał egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym, który odbył się 23 maja 2024 roku i poznaj zadania, z którymi musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE wraz z rozwiązaniami przygotowanymi dla nas przez eksperta, a także wymagania, jakie obowiązywały na maturze z fizyki w tym roku. 📢 Wraca głośna sprawa kanibali znad jeziora Osiek. Do Sądu Najwyższego trafiły kasacje Do Sądu Najwyższego wpłynęły skargi kasacyjne w sprawie zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok. Wnieśli je wnieśli obrońca skazanego na 25 lat więzienia Roberta M, który miał kierować zabójstwem oraz prokurator - na niekorzyść M. i pozostałych mężczyzn, którzy mieli jeść ludzkie mięso. Obrońca chce uniewinnienia swojego klienta, z kolei prokurator uznania współsprawstwa wszystkich oskarżonych w poprzednich instancjach.

📢 Badamy nie tylko mamy! Nie tylko piersi, ale i nerki. Akcje profilaktyczne w sobotę i niedzielę w parku i na deptaku w Zielonej Górze W sobotę i w niedzielę zorganizowane zostaną akcje, zachęcające Lubuszan do wykonywania badań profilaktycznych i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Warto przyjść do Parku Tysiąclecia albo pod pomnik Bachusa na zielonogórskim deptaku i zadbać o swoje zdrowie.

📢 Znaleziono kamień nagrobny fabrykantki cygar. Co wiadomo o kobiecie mieszkającej w przedwojennych Słubicach? W ostatnim czasie do lapidarium przedwojennych kamieni i tablic nagrobnych na cmentarzu komunalnym w Słubicach trafiło kolejne znalezisko, czyli kamień nagrobny fabrykantki cygar Marie Kanzius z domu Bärenstrauch. Co o niej dokładnie wiemy? 📢 Drogowy kocioł w centrum Gorzowa. Rusza przebudowa ulicy Spichrzowej Kierowców w Gorzowie czekają trudne miesiące. Rusza przebudowa ostatniego, niewyremontowanego odcinka ulicy Spichrzowej. Chodzi o fragment od Mostu Staromiejskiego do ulicy Hejmanowskiej. Osoby jadące przez centrum miasta mogą spodziewać się sporych utrudnień, bo w miejscu prowadzonych prac tworzą się korki. Roboty potrwają ponad rok. 📢 Wypięknieją kolejne kamienice w Gorzowie. Jak się zmienią? Obdrapane ściany i odpadające fragmenty elewacji. Tak wygląda wiele gorzowskich kamienic. Niektóre nie były remontowane od lat i dosłowne niszczeją w oczach. Teraz mają jednak szansę na gruntowną modernizację. Dzięki planowanym inwestycjom dawny blask odzyskają dwa kolejne budynki w mieście.

📢 Żużlowcy Falubazu na wielkich plakatach w Zielonej Górze. Znasz te kultowe płyty? Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra wzięli udział w ciekawej kampanii reklamowej. Trafili na wielkie bilboardy nawiązujące do okładek płyt legendarnych grup muzycznych. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 23.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 23.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Gorzów ma nową mapę turystyczną. Te wszystkie atrakcje są na wyciągnięcie ręki Gotowa jest już nowa mapa turystyczna Gorzowa. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące szlaków pieszych oraz rowerowych. Podręczne, papierowe wydanie poprowadzi przez najciekawsze zakątki miasta i pozwoli odnaleźć mniej lub bardziej znane atrakcje, zabytki czy perełki miejskiej architektury.

📢 Bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą i inne akcje NFZ. Chętnych do darmowych porad nie brakuje Wielu Lubuszan skorzystało z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą, które odbyły się w siedzibie lubuskiego NFZ. Mieszkańcy regionu pytali, jak mogą sami sobie pomóc, wykonując odpowiednie ćwiczenia czy pozbywając się złych nawyków. Porady dotyczyły wielu innych kwestii… 📢 Most na Bobrze nabiera kształtów. Kiedy zakończą się prace nad nową przeprawą między Krosnem Odrzańskim a Gubinem? Od ponad roku trwa budowa nowego mostu na Bobrze w ciągu drogi krajowej nr 32, między Krosnem Odrzańskim a Gubinem. Przeprawa nabiera kształtów. Jak długo potrwają jeszcze prace?

📢 Lechia Zielona Góra i Warta Gorzów zagrają w finale wojewódzkiego Pucharu Polski Poznaliśmy parę finalistów Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Są nimi dwaj trzecioligowcy – Lechia Zielona Góra i AstroEnergy Warta Gorzów – którzy pokonali swoich półfinałowych rywali z IV ligi. 📢 Takiego miejsca nie było. Sprawdza się kalendarz wydarzeń z Nowej Soli i okolicy. Można samemu dodawać imprezy Kiedy zdarzyło się, że w tym samym czasie w mieście działy się dwie ciekawe imprezy, Jarosław Werwicki znany m.in. jako Fota z Drona zaczął myśleć nad tym, jak to skoordynować, żeby mieszkańcy mogli brać udział w czym chcą, a nie ograniczał ich ten sam termin wydarzenia. Udało się stworzyć takie miejsce. Ogólnodostępny kalendarz wypełnia się imprezami. 📢 Wraca Zielonogórski Rower Miejski, choć w innej formule. Zmienił się operator Przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata do miejskich rowerów. Sezon zaczynał się zawsze 1 marca. Tymczasem kończy się maj, a rowerów na stacjach jak nie było, tak nie ma, ale wrócą. I to już 29 maja, choć w innej niż dotąd znanej mieszkańcom formule.

📢 Nowa Sól będzie mogła mieć wreszcie budżet obywatelski. Co się zmieni dla mieszkańców? Rozmowa z Danielem Roguskim, szefem rady miasta Przewodniczącym rady miejskiej w Nowej Soli został Daniel Roguski, który startował na prezydenta miasta. W sprawie zapowiedzi budżetu obywatelskiego podkreśla, że „słowo musi stać się ciałem”. Jakie ma plany pracy na rzecz miasta?

📢 Deszcz mandatów w Białczu koło Gorzowa. Kierowcy wpadają tam na potęgę! Odcinkowy pomiar prędkości w Białczu działa od niedawna, ale trzeba przyznać, że ma się czym zajmować. Nowy sprzęt z porażającą skutecznością łapie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. W tym bije prawdziwe rekordy, bo tylko przez pierwszy miesiąc kamery zarejestrowały ponad tysiąc wykroczeń. 📢 Kaplica Promnitzów w kościele pw. NSPJ w Żarch to prawdziwa perełka. Zajęła się nią ekipa konserwatorów sztuki z Krakowa Kaplica Promnitzów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa to prawdziwa perełka, dzieło sztuki. Od kilku tygodni jej renowacją zajmują się konserwatorzy sztuki z Krakowa. To żmudna praca, która wymaga ogromnej pokory, ale efekt będzie niezwykły.

📢 Kilku mieszkańców województwa lubuskiego oszukanych! Stracili łącznie 15 tysięcy złotych Ponownie kilku mieszkańców województwa lubuskiego padło ofiarą oszustwa. Byli to mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, którzy łącznie stracili około 15 tysięcy złotych. W jaki sposób? 📢 "Nic nie zastąpi wychowania w domu i szkole". Senator Wadim Tyszkiewicz punktuje młodzież w Nowej Soli Możemy zamontować 1 000 kamer i możemy wyłapywać pojedynczych wandali i pospolitych durniów, ale nic nie zastąpi wychowania w domu i w szkole, nic i nikt nie zastąpi rodziców i wychowawców - grzmi senator Wadim Tyszkiewicz. Na swoim facebookowym profilu opublikował zdjęcia zniszczeń w mieście. 📢 Rowerzysta był tak pijany, że stracił równowagę. Policjantkom podał fałszywe dane Zielonogórskie policjantki zatrzymały w Płotach w gminie Czerwieńsk mężczyznę, który wsiadł na rower będąc pod wpływem alkoholu. Był tak pijany, że się przewrócił. Funkcjonariuszkom podał nieprawdziwe dane osobowe, ale to tylko część wykroczeń, które popełnił tego dnia.

📢 Od czerwca pracownicy urzędu miejskiego w Zielonej Górze będą pracować dłużej Koniec krótszego dnia pracy w zielonogórskim urzędzie miasta spotkał się z ogromnym poparciem internautów, którzy oburzali się, że przez ponad rok urzędnicy korzystali z ulgi. Ale czy rzeczywiście był to dodatkowy luksus? Tymczasem już miesiąc temu rząd zapowiedział, że wkrótce wszyscy będziemy krócej pracować. 📢 Kwiaty na balkon. 63 pomysły na kompozycje roślinne na wiosnę i lato 2024 Chcesz mieć balkon lub taras, który będzie wzbudzał zachwyt? Postaw na modne roślinne kompozycje. W jednym pojemniku możesz posadzić kilka gatunków, które będą się wzajemnie dopełniać. Możesz też zestawić doniczki z różnymi roślinami. Na zdjęciach pokazujemy pomysły, które mogą być inspiracją do stworzenia wspaniałych żywych dekoracji parapetów, balkonów i tarasów. 📢 Falubaz Zielona Góra z Robertem Dowhanem tylko formalnie. Poseł zamierza stać z boku Podczas, gdy żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra walczą o pozostanie w PGE Ekstralidze, kibice zastanawiali się w ostatnim czasie, czy może dojść do zmian we władzach klubu.

📢 Bunt czy manipulacja? Wyjaśniamy tajemniczą sprawę protestu przed szwalnią w Czerwieńsku Na początku kwietnia 2024 roku przed zakładem pojawili się ludzie z banerami. Twierdzili, że są pracownikami szwalni i walczą o zaległe wynagrodzenia. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie znalazła uchybień w działalności przedsiębiorcy z Czerwieńska. 📢 Dzień matki 2024. Tak wyglądają mamy polskich gwiazd. Zobaczcie GALERIĘ Już wkrótce Dzień Matki 2024. Z tej okazji, wiele gwiazd polskiego show-biznesu dzieli się wizerunkiem swoich pięknych mam w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wyglądają mamy polskich celebrytów!

📢 Zaginął 31-letni Lubuszanin. Trwają poszukiwania Patryka Brzozowskiego z Radnicy spod Krosna Odrzańskiego Zaginął 31-letni Lubuszanin — Patryk Brzozowski. To mieszkaniec Radnicy pod Krosnem Odrzańskim. Po raz ostatni nawiązał kontakt z rodziną we wtorek (21 maja). Policja koordynuje poszukiwania.

📢 Najlepsze plaże i jeziora w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda. Tutaj wypoczniecie! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem! 📢 W Nowej Soli buduje się krematorium dla zwierząt. Część mieszkańców protestuje – To nasza droga do pracy – napisali w petycji do starostwa w Nowej Soli pracownicy jednej z firm, protestując przeciw budowie krematorium dla zwierząt w strefie inwestycyjnej. Sprzeciwiają się też mieszkańcy pobliskiego osiedla. Tymczasem współwłaściciel obiektu zapewnia, że nie będzie się wydobywał zapach, ani nic takiego, co mogłoby powodować uciążliwości. Nowy starosta przyjrzy się tej sprawie. 📢 Stal Gorzów była faworytem, a przegrała z Unią w Lesznie We wtorek 21 maja rozgrywane były mecze 5. kolejki U24 Ekstraligi. W Lesznie miejscowa Polcopper Agromix Unia Leszno pokonała Eneę Stal Gorzów 49:41.

📢 Co za jazda Falubazu! Przegrywali 12 punktami, a i tak wygrali we Wrocławiu! Po dziesięciu biegach wtorkowego meczu U24 Ekstraligi drużyna Falubazu Zielona Góra przegrywała aż dwunastoma punktami z ekipą U24 Beckhoff Sparty Wrocław. Mimo to zielonogórzanie wygrali na Dolnym Śląsku 46:44. 📢 Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. W środę burze z gradem, ulewy, silny wiatr | PROGNOZA POGODY W środę, 22 maja prognozuje się w województwie lubuskim burze o różnej intensywności pierwszego i drugiego stopnia. Cały region pod tym względem będzie niespokojny. To kolejny dzień, kiedy mamy do czynienia z niebezpieczną pogodą. Zjawisku może towarzyszyć silny wiatr, grad i ulewne deszcze. 📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.

📢 Od ponad tygodnia nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest Maciej? Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poszukuje zaginionego Macieja Orłowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu ponad tydzień temu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Co dzieje się z zaginionym? 📢 Oskar Serpina: - Dostałem zielone światło na wartościowe transfery Zarząd klubu postawił przed nami jasny cel: w kolejnym sezonie powinniśmy awansować do Orlen Superligi - mówi Oskar Serpina, trener piłkarzy ręcznych Budimexu Stali Gorzów.

📢 Zabójstwo dziennikarza Marka Pomykały. Sprawa trafiła do sądu. Ma aż 35 tomów akt. Oskarżonym jest były milicjant Wiemy już, co się stało z Markiem Pomykałą. Dziennikarz zaginął 27 lat temu. Portal i.pl ustalił, że mężczyzna został uduszony przez byłego milicjanta. Tadeusz P. odpowie przed sądem także za utopienie innego człowieka oraz za podtruwanie byłej żony. Miał bowiem wstrzykiwąć kobiecie do papierosów śmiertelną dawkę rtęci. - Sam akt oskarżenia liczy 235 stron, zaś akta sprawy to aż 35 tomów! - przyznaje w rozmowie z i.pl Janusz Kowalski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

📢 Tak się bawił cały Sulechów. Oj, działo się, działo przez trzy dni Dni Sulechowa 2024 rozpoczęły się drużynowym turniejem gry w kręgle o puchar burmistrza. Następnie, młodzi artyści z przedszkoli zaprezentowali swoje talenty podczas Przeglądu Artystycznego Przedszkoli. W sulechowskich kościołach odbyły się wyjątkowe prezentacje organowe pod hasłem "Co w piszczałce piszczy", które przyciągnęły miłośników muzyki klasycznej. Równolegle, wielbiciele sztuki ogrodowej mieli okazję uczestniczyć w festiwalu Bonsai, a koncert zespołu Przekora, prezentujący repertuar legendarnej grupy Maanam, dostarczył niezapomnianych muzycznych wrażeń. 📢 Sukces lubuskiego himalaisty. Szymon Jaskuła zdobył Mount Everest! Szymon Jaskuła dotarł na najwyższy szczyt świata. Na Mount Evereście stanął w niedzielę rano. Pochodzący z Sulęcina himalaista spełnił swoje największe marzenie! Jest pierwszym Lubuszaninem, który wszedł i zszedł z "dachu świata"!

📢 Młodzi wojownicy walczyli o medale Mistrzostw Województwa Lubuskiego Ponad 160 zawodniczek i zawodników wystartowało w rozegranych w Nowej Soli Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Judo Młodziczek, Młodzików i Dzieci. Mali mistrzowie stoczyli aż 250 walk.

📢 Kolejni kandydaci do straży granicznej zdawali egzaminy w Krośnie Odrzańskim Ponownie w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyły się egzaminy dla kandydatów, którzy chcieliby wstąpić w szeregi formacji. Ilu z nich przystąpiło do egzaminów? 📢 Prezydent Zielonej Góry podpisał pierwszą umowę inwestycyjną. Skorzystają mieszkańcy jednego z sołectw Plac zabaw w Zielonej Górze Ochli będzie rozbudowany i powstanie tam skatepark. Firma z Otynia wykona zadanie za niecałe pół miliona złotych. Ma pół roku na realizację inwestycji, ale jej właściciel zapowiada, że będzie to kilka miesięcy. 📢 O bohaterskim czynie piłkarzy z Bytomia Odrzańskiego donoszą ogólnopolskie media. Co się wydarzyło na S3? „Bohaterowie weekendu” – donosi o piłkarzach z Bytomia Odrzańskiego TVP Sport. „Przegrali, ale zostali bohaterami weekendu” to tytuł z portalu Interia Sport. „Piłkarze uratowali dziewczynie życie – poinformowało Radio Zet. Wiadomość, którą opublikował Tygodnik Sport z Nowej Soli obiegła w weekend Polskę.

📢 Niech stare zdjęcia zachęcą Cię do pisania o Zielonej Górze! Nagrody czekają! Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica zaprasza Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło dziesiątą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Mile widziane prace, nawiązujące do przypadającego za rok jubileuszu 75-lecia Zielonej Góry jako stolicy województwa (obecnie jednej z dwóch). 📢 Dni Lubska 2024. Będzie sporo rapu, disco polo, a nawet trochę bluesa. Wystąpi O.S.T.R., TEDE, Liber, Power Play i inni artyści O.S.T.R., TEDE, Liber czy Power Play wystąpią w Lubsku. Będzie sporo rapu, ale także disco polo, a nawet odrobina bluesa. Dla najmłodszych też nie zabraknie atrakcji.

📢 Te miejsca w Żaganiu kiedyś były ładne. Teraz to obraz nędzy i rozpaczy! Prawdziwe miejsca wstydu! Przed laty te miejsca w Żaganiu były ładne, a przynajmniej nie raziły swoją szpetotą. O tamtych czasach przypominają nam Google Street View. To nie są jakieś dziury na zaniedbanych peryferiach, a główne ulice w samym centrum miasta, które zmieniły się na gorsze. Znacie więcej takich miejsc? Prześlijcie zdjęcia!

📢 Remont mostu w Krośnie Odrzańskim. Jak długo jeszcze potrwa? Sceneria przy zabytkowym moście w Krośnie Odrzańskim powoli się zmienia. Jak długo jeszcze potrwa inwestycja, polegająca na remoncie i podniesieniu przeprawy? Kiedy rondo obok mostu zostanie udostępnione? Zapytaliśmy. 📢 Co za tłumy na Latynoskiej Nocy Muzeów w Zielonej Górze. Były warsztaty salsy, samby, tanga, wykłady, pokaz kinowy, degustacje i koncert Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na Amerykę Łacińską. To region, w którym używa się języków romańskich, swego czasu podbity przede wszystkim przez Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Panamy w Polsce otworzył ekspozycję pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Wyrazić bogactwo Iberoameryki przez jeden wieczór to niemalże "misja niemożliwa", jednak pracownikom muzeum, jak najbardziej się udało.

📢 Zaskakujące odkrycie w Lubuskiem! Ujawnione relikty zmieniają historię Paradyża na dobre. - Nic o tym nie wiedzieliśmy - mówią badacze Przy klasztorze w Gościkowie Paradyżu prowadzono prace modernizacyjne. Podczas badań okazało się, że w południowej części terenu odkryto fragmenty zabudowań, pochodzących z XIII wieku. Tam musieli przebywać cystersi w początkach funkcjonowania klasztoru. Wcześniej nie było takiej wiedzy...

📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów!

