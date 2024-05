Przegląd prasy 25.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 25.05.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

W piątek, 24 maja żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra mieli rywalizować z Włókniarzem Częstochowa w meczu 6. kolejki PGE Ekstraligi. Do meczu jednak nie doszło, bo wielka ulewa sprawiła, że tor nie nadawał się do jazdy. Sędzia zawodów odwołał spotkanie.

Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie.

Końcówka maja to tradycyjnie okres wielu festynów, świąt miast i całego mnóstwa wydarzeń plenerowych. W sobotę (25.05) warto zajechać do Kożuchowa, gdzie odbędzie się finał Turnieju Rycerskiego (m.in. korowód, walki i pokazy rycerskie oraz średniowieczne kramy). Z kolei w Cigacicach, w porcie odrzańskim, po raz już drugi odbędzie się Święto Kwitnących Akacji. W Gorzowie, w amfiteatrze zostanie zainaugurowany cykl „Miej czas na koncerty”. Gwiazdą występu majowego, inaugurującego tegoroczny sezon w będzie ceniony wokalista i kompozytor - Błażej Król. Pod koniec nadchodzącego tygodnia w Zielonej Górze rozpoczną się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

W 2005 roku w Polsce studiowało 2 miliony żaków, dziś to 1,3 mln osób. To jeden z powodów, by mniejsze uczelnie łączyły się i tworzyły federacje – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, który w piątek, 24 maja, gościł na Uniwersytecie Zielonogórskim

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Kalska. Impreza potrwa dwa dni i będzie okazją nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, także dla dzieci. Będzie głośno, wesoło i smacznie.

Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.