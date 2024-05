Prasówka 26.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień!”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 26.05.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (26.05.2024) roboty drogowe? Remont mostu: droga 22, most graniczny Kostrzyn nad Odrą (0. km na odc. 0,2 km) Naprawa uszkodzonej konstrukcji stalowej mostu: w dniach 04/05 oraz 05/06 czerwca br. w godzinach 19:00-05:00 - CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE MOSTU.

📢 Kolejki NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 26.05.2024 Jak długo trzeba czekać na kolonoskopię na NFZ w województwie lubuskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na kolonoskopię w województwie lubuskim może być krótsza (stan na 26.05.2024).

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 Takie popularne rośliny ogrodowe są wysoce toksyczne. Na liście tulipany i hortensje Niektóre rośliny ogrodowe chociaż urzekają swoim pięknem, są wysoce toksyczne. Stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci oraz zwierząt, które mogą spożyć ich fragmenty. Oto lista trujących kwiatów i krzewów. Na nie musisz uważać! 📢 Brązowy Kask dla Przyjemskiego. Paluch i Hurysz poza podium W sobotę, 25 maja w Pile odbył się turniej o Brązowy Kask. Trofeum obronił Wiktor Przyjemski. Oskarowi Paluchowi do podium zabrakło dwóch punktów.

📢 Miłośnicy koni spotkali się w Mierzęcinie. Są zawody i pokazy kaskaderskie. Ale emocje! Doświadczeni jeźdźcy sprawdzają swoje umiejętności rywalizując z najlepszymi, a widzowie mają okazję zobaczyć zawody w skokach przez przeszkody i efektowne pokazy kaskaderskie. W Mierzęcinie koło Dobiegniewa trwa tegoroczna edycja Mierzęcin Horse Show. Widowisko przyciąga setki uczestników i gościu z całego regionu. W tym roku impreza trwa aż dwa dni. 📢 Festiwal "Na styku Kultur" w Lesznie Górnym z pięknym pożegnaniem Włodzimierza Czernisza! Nestor ze względu na zdrowie musi zwolnić tempo! W Lesznie Górnym w gminie Szprotawa rozśpiewani uczestnicy wzięli udział w szóstej edycji festiwalu "Na styku kultur". Była ona wyjątkowa, bo muzycy uhonorowali swojego nestora Włodzimierza Czernisza, który musi wycofać się z czynnej pracy z powodów zdrowotnych. Pan Włodzimierz wychował wiele pokoleń ludzi kochających muzykę.

📢 Szprotawę opanowali motocykliści! Przyjechali z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Nad zalew Bobru przy ul. Młynarskiej w Szprotawie zjechało się ok. 400 motocyklistów z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Ryczące maszyny dosłownie opanowały miasto, a w okolicach szprotawskiej "Wyspy skarbów" powstało motocyklowe miasteczko, w którym można posłuchać rocka i piosenek drogi. 📢 Najlepsze MEMY na Dzień Matki 2024. Obraz matki oczami internautów. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! Memy na 26 maja Dzień Matki trzeba święcić. 26 maja - to data o której należy pamiętać. Tego dnia pamiętamy o wyrazach miłości i szacunku dla kobiet, którym zawdzięczamy życie. W Polsce Dzień Matki obchodzimy co roku właśnie tego dnia. Życzenia, kwiaty, wspólnie spędzony czas. I wdzięczność za trud wychowania. Zobacz najlepsze memy na Dzień Matki i macierzyństwo oczami internautów. Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia!

📢 Nad Lubuskiem przechodzą burze. Krosno Odrzańskie zbombardowane gradem i podtopione To była chwila i zrobiło się biało – opowiadają mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. - Z nieba leciały gradowe kulki, bębniące o dachy, parapety i samochodowe karoserie. To było jak bombardowanie. Na dodatek część ulic z mieście została zalana. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 26.05). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w niedzielę 26.05.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 26.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Kolizje na S3 w Zielonej Górze i wypadek na DK 24 w Wierzbnie powiecie międzyrzeckim Do dwóch groźnych zdarzeń doszło w ciągu jednej godziny na lubuskich drogach w sobotę, 25 maja. Kierowcy jadący trasą S3 i drogą krajową nr 24 muszą się liczyć z utrudnieniami w Zielonej Górze i pobliżu Wierzbna w gminie Przytoczna.

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. 📢 Kabaret Paranienormalni w Żarach. Trwają przygotowania do Ścierniska, czyli Letnich Spotkań Kabaretowych w Sieniawie Żarskiej Letnie Spotkania Kabaretowe Ściernisko w Sieniawie Żarskiej dopiero w sierpniu, ale kabaret Paranienormalni już ostro przygotowuje się do wydarzenia. W czwartek ekipa odwiedziła Żary i tutaj dopina ostatnie szczegóły wydarzenia. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na rozwój młodzieży i wyrównanie szans. 📢 Korowód rycerzy i dam dworu okrążył stare miasto w Kożuchowie. To Dni Ziemi Kożuchowskiej i Turniej Rycerski | FOTO, WIDEO Dni Ziemi Kożuchowskiej rozpoczął w sobotę, 25 maja barwny korowód, który przeszedł ulicami starego miasta. Tłumy rycerzy i dam dworu ruszyli przy zamku, okrążyli stare miasto i weszli do fosy, aby tam rozpocząć świętowanie. Do późnego wieczora zaplanowano walki rycerzy i liczne pokazy. Święto zakończy pokaz tańca z ogniem.

📢 Ilona Ostrowska ma piękną córkę. Miłosława Borcuch ma już 18 lat i jest kopią mamy! Ilona Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych polskich aktorek. Słynna Lucy z „Rancza” rozkochała w sobie widzów. Być może niewiele osób o tym wie, ale Ilona Ostrowska ma prawie dorosłą córkę! Miłosława Borcuch ma już 18 lat i jest kopią mamy! Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Trwa 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Wystąpi m.in. O.S.T.R. i Wanda i Banda W piątek, 24 maja rozpoczęła się 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Na lokalnej scenie wystąpi w ten weekend m.in. O.S.T.R. oraz Wanda i Banda. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia WNN. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 25.05.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 25.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Mauser znaleziony koło Sławy trafił do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Lubuskie Muzeum Wojskowe w podzielonogórskim Drzonowie powiększyło swoje zbiory o karabin Mauser z czasów pierwszej wojny światowej. Broń trafi na ekspozycję.

📢 O rany, co za rany?! Złamanie otwarte, poparzenie... Wiemy, kto wygrał V Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny O rany! Ale rany! - mówili uczestnicy V Akademickich Mistrzostw Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny, które zostały zorganizowane na Uniwersytecie Zielonogórski. Uczestnicy zawodów musieli bowiem zmagać się ze złamaniem otwartym, raną poparzeniową czy ranami plastycznymi, kosmetycznymi. Emocji nie brakowało... 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Tragiczny wypadek paralotniarza w powiecie leszczyńskim. Brał udział w zawodach rozgrywanych w Lesznie Tragiczny wypadek paralotni w powiecie leszczyńskim. Między Sądzią a Krzyckiem Wielkim w sobotę 25 maja 2024 doszło do wypadku paralotni. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Mimo prowadzonej na miejscu wypadku reanimacji - zmarł. Wypadek miał miejsce podczas powrotu po rozegraniu ostatniej z konkurencji zmagań, które trwały od kilku dni w Lesznie. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 25.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 25.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Ruszył popularny festiwal muzyczny "Przedsionek raju". W tym roku nie zabraknie przede wszystkim muzyki Vivaldiego, Haendla i Bacha Podobnie jak w poprzednich latach, wsie i małe miasta Ziemi Lubuskiej, a częściowo także Dolnego Śląska staną się sceną, na której zabrzmi muzyka barokowa w ramach popularnego cyklu koncertowego „Przedsionek Raju”. W 2024 roku koncerty cyklu odbędą się w dniach od 22 maja do 2 czerwca i poświęcone będą kameralnej muzyce orkiestrowej epoki Bacha, Vivaldiego i Haendla. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 25.05.24 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 25.05.24 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Małomice w obiektywie Czesława Łuniewicza! Tak wyglądało miasto pół wieku temu! Z czym nam się kojarzą Małomice? Oczywiście z pięknym zalewem, plażą, zielenią i zadbanymi ulicami. Ale kiedyś miasteczko kojarzyło się głównie z opakowaniami blaszanymi. Inny świat, sprzed 50 lat, utrwalił na fotografiach Czesław Łuniewicz, znakomity, zielonogórski fotografik, który przekazał swoje prace do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 25.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 25.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 25.05.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 25.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 25.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Groźny pożar w Tomaszowie koło Żagania! W ogniu stanęło złomowisko samochodów! W sobotę po północy, 25 maja wybuchł pożar na składowisku samochodów w Tomaszowie koło Żagania. Z ogniem walczyło ok. 100 strażaków z województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Byli też funkcjonariusze specjalizujący się w ratownictwie chemicznym. Nad płonącą hałdą unosił się gęsty, drapiący gardło dym! O godz. 12.35 dotarła do nas informacja, że pożar został opanowany. 📢 W Szprotawie rusza remont wieży ratuszowej! Zabytkowy budynek odzyskuje blask! Przed szprotawskim ratuszem burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę z Radosławem Kubikiem, szefem firmy Zisico, która wyremontuje pierwszą z dwóch ratuszowych wież w Szprotawie. Wykonawca w chwili obecnej kończy remont elewacji zabytkowego budynku i lada chwila będzie montował rusztowania na wieży.

📢 Miały być wielkie emocje, była potężna ulewa. Mecz Falubazu odwołany |ZDJĘCIA, WIDEO Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra i Krono-Plast Włókniarza Częstochowa już mieli rozpoczynać ściganie, gdy nad zielonogórski stadion nadciągnęła wielka ulewa. Mecz został odwołany. 📢 Lubuskie derby w strugach deszczu. Warta Gorzów wygrała w Gubinie z Cariną W piątek (24 maja) w Gubinie doszło do piłkarskich derbów Ziemi Lubuskiej w III lidze. Carina Gubin podejmowała Wartę Gorzów. Pojedynek rozgrywał się w strugach deszczu, a zwycięsko z niego wyszli przyjezdni. Warta wygrała 1:0 po kuriozalnym golu samobójczym.

📢 Gorzów Meeting nie zawiódł. Pierwszą gwiazdą była Marika Majewska z miejscowego AZS AWF. Zdobyła minimum na ME! Blisko 150 zawodniczek i zawodników z całego świata rywalizowało w piątkowe (24 maja) popołudnie w Gorzów Meeting. Impreza, przeprowadzona stadionie im. Lubuskich Olimpijczyków była częścią cyklu World Athletic Continental Tour Bronze.

📢 Strażacy z powiatu żagańskiego świętowali w Szprotawie. Były awanse i nagrody! W piątek, 24 maja świętowali strażacy z powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy zorganizowali dużą imprezę w nowej siedzibie szprotawskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, przy ul. Nowej. Była okazja, żeby się pochwalić nowoczesnym obiektem, wyposażonym między innymi w salę edukacyjną dla dzieci. 📢 Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek na Uniwersytecie Zielonogórskim. O czym dyskutowano z rektorami lubuskich uczelni? W 2005 roku w Polsce studiowało 2 miliony żaków, dziś to 1,3 mln osób. To jeden z powodów, by mniejsze uczelnie łączyły się i tworzyły federacje – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, który w piątek, 24 maja, gościł na Uniwersytecie Zielonogórskim

📢 Mnóstwo wydarzeń plenerowych będzie w ten weekend. Turniej Rycerski w Kożuchowie z sobotnim finałem, Święto Akacji, zaśpiewa Błażej Król Końcówka maja to tradycyjnie okres wielu festynów, świąt miast i całego mnóstwa wydarzeń plenerowych. W sobotę (25.05) warto zajechać do Kożuchowa, gdzie odbędzie się finał Turnieju Rycerskiego (m.in. korowód, walki i pokazy rycerskie oraz średniowieczne kramy). Z kolei w Cigacicach, w porcie odrzańskim, po raz już drugi odbędzie się Święto Kwitnących Akacji. W Gorzowie, w amfiteatrze zostanie zainaugurowany cykl „Miej czas na koncerty”. Gwiazdą występu majowego, inaugurującego tegoroczny sezon w będzie ceniony wokalista i kompozytor - Błażej Król. Pod koniec nadchodzącego tygodnia w Zielonej Górze rozpoczną się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

📢 Wyjątkowy koncert w Filharmonii Gorzowskiej. W Filharmonii Zielonogórskiej będzie mocno operowo To będzie bardzo ciekawy tydzień pod względem muzycznym, wszak za niedługo Dzień Matki. W Gorzowie m.in. utworem „Dla ciebie mamo” Joanna Nawrot przypomni twórczość fenomenalnej artystki Wioletty Villas, zaś w Zielonej Górze wystąpi światowej sławy sopranistka – Aleksandra Kurzak. Znane kobiety pojawią się zatem niezależnie na filharmonicznych scenach. 📢 Targi rolnicze w Kalsku już w ten weekend. To raj dla miłośników ogrodów Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Kalska. Impreza potrwa dwa dni i będzie okazją nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, także dla dzieci. Będzie głośno, wesoło i smacznie. 📢 Ogólnopolski Festiwal Tańca w Przytocznej. Zaprezentuje się prawie 1600 uczestników W sobotę, 25 maja Przytoczna będzie lubuską stolicą tańca. Obędzie się tutaj X Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance – Passion and Life”. Organizatorzy zapraszają wszystkich do oglądania rywalizacji tancerzy. Wstęp wolny.

📢 Czysta woda i dłuuuga plaża! Nad jeziorem w Długiem poczujesz się jak nad morzem! Jezioro Lipie w miejscowości Długie to jedno z największych kąpielisk w regionie. Cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników kąpieli i leniwego wypoczynku. Przyciąga i zachwyca turystów swoim wyjątkowym położeniem oraz idealnie przejrzystą wodą i obszerną, piaszczystą plażą. Tutaj poczujecie się jak w nadmorskim kurorcie! 📢 Niezwykła atrakcja dla dzieci: kolejka ogrodowa w Nietoperku. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście! Nie macie pomysłu na szybką, rodzinną wyprawę w Lubuskiem? Mamy podpowiedź: jest u nas niezwykła atrakcja turystyczna dla dzieci. To kolejka ogrodowa w Nietoperku. Tuż przy S3!

📢 Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy złożył skargę na fałszywe zeznania agenta CBA, przez którego został niesłusznie uwięziony W środę 22 maja 2024 Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy złożył zawiadomienie do prokuratury w Zielonej Górze, dotyczące - jego zdaniem - fałszywych zeznań składanych przez agenta CBA, na skutek, których burmistrz został zatrzymany i spędził w areszcie aż 9 miesięcy. 22 kwietnia 2024 uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Żaganiu, uniewinniający Mirosława Gąsika od stawianych mu zarzutów.

📢 „Jeśli dojdzie do kataklizmu…” MSZ ostrzega przed superwulkanem, budzącym się do życia we Włoszech. Czy Europie grozi katastrofa? Włochy kojarzą nam się przede wszystkim z idealnymi wakacjami w słońcu, pyszną kuchnią, światowej sławy sztuką i zabytkami z czasów starożytności i renesansu. Tymczasem niepozorna równina pod Neapolem skrywa straszny sekret: podziemny superwulkan, który budzi się do życia. Naukowcy ostrzegają: warunki do erupcji są sprzyjające, a region właśnie nawiedziło najsilniejsze od 40 lat trzęsienie ziemi. Kiedy może dojść do wybuchu i czym grozi erupcja superwulkanu pod Polami Flegrejskimi? Rząd Włoch już szykuje plany masowej ewakuacji całego regionu, a polskie MSZ wydało pilny komunikat. 📢 Jedno jezioro i... trzy plaże obok siebie. To Głębokie koło Międzyrzecza! Uwaga: przybyło w nim nieco wody! Do wakacji jeszcze trochę czasu ale jezioro Głębokie już przyciąga wypoczywających. Nic dziwnego: są tutaj obok siebie aż trzy plaże. I choć akwen od lat zmaga się dramatycznym ubytkiem wody, to ostatnio... wody tutaj przybyło!

📢 Strażnik miejski lub gminny to coraz częściej pierwsza osoba, do której Lubuszanie idą z problemem Strażnik miejski lub gminny wydaje się być dzisiaj kimś, jak rodzic, z jednej strony wychowuje, aby zachowany był porządek publiczny, a z drugiej doradza, co robić, żeby rozwiązać problem mieszkańca.

📢 Czas na ostatnie trzecioligowe derby i decydującą fazę walki o utrzymanie Nie da się ukryć, że sezon piłkarski w województwie lubuskim wyraźnie zmierza ku końcowi. W najbliższy weekend czekać nas będą kolejne ważne rozstrzygnięcia w kontekście walki o utrzymanie w III lidze. 📢 Zielona Góra. Zbliżają się utrudnienia w ruchu przy jednej z bardziej ruchliwych ulic. Omijajcie ją w weekend. Mogą pojawić się korki W najbliższy weekend (24-26 maja) lepiej omijać ul. Batorego. Ze względu na planowaną pilną naprawę awarii sieci kanalizacyjnej wystąpią utrudnienia w ruchu. Gdzie dokładnie?

📢 Uwaga Lubuskie! IMGW znów ostrzega: będzie grzmiało i mocno padało Synoptycy ostrzegają przed burzami, które w piątek, 24 maja, mają przejść przez województwa lubuskie. Mają im towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, a nawet opady gradu. 📢 Marzysz o własnym domu w mieście? Gorzów szykuje nowe tereny! Miasto przygotuje nowe grunty pod budownictwo jednorodzinne. Chce zachęcić mieszkańców, którzy planują postawić dom, aby zrobili to właśnie w Gorzowie. Brak takich terenów powoduje, że wielu gorzowian szuka ładnych i dobrych działek w okolicznych miejscowościach. 📢 Zuchwały napad na konwój z pieniędzmi w Żarach. Trwa ogromna policyjna obława To była akcja jak z filmów sensacyjnych. Napastnicy najpierw staranowali samochód konwojentów, później ich sterroryzowali i ukradli gotówkę. Trwa wielka policyjna obława, uczestniczą w niej m. in. antyterroryści i ściągnięty z Warszawy policyjny śmigłowiec Black Hawk.

📢 Ośmiu Afgańczyków próbowało przekroczyć granicę nielegalnie. Przewozili ich Ukraińcy. Straż graniczna zatrzymała ich w Lubuskiem Kolejni nielegalni migranci zostali zatrzymani w Lubuskiem przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Tym razem było to ośmiu Afgańczyków, których przewozili obywatele Ukrainy.

📢 Kadra Falubazu Zielona Góra bogatsza o nowego żużlowca. Chwalił go mistrz świata Eryk Farański wzmocnił formację juniorską NovyHotel Falubazu Zielona Góra. 16-latek 13 maja zdał egzamin na żużlową licencję na zielonogórskim torze. Do Falubazu został wypożyczony ze Sparty Wrocław. 📢 Gorzów, gdy jeszcze był Landsbergiem, był miastem zieleni i pięknej architektury. Tak wyglądały przedwojenne parki, skwery i kamienice Dziś zabierzemy Was w krótką podróż do przeszłości. Pokażemy Wam nasze miasto z przedwojennych czasów. Na tych zdjęciach znajdziecie miejsca, których już nie ma i te, które dziś już wyglądają zupełnie inaczej.

📢 Powiat żagański ma panią starostę! Zawiązała się egzotyczna koalicja PiS, KO i lokalnych komitetów! W Żaganiu jest nowy starosta! Została nim Anna Michalczuk, która w poprzedniej kadencji była wicestarostą, a w latach 2013-2014 była również starostą. Tym razem udało się też wybrać jej zastępcę oraz nowy zarząd powiatu. W tym celu zawiązała się egzotyczna koalicja, z udziałem między innymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. 📢 Lubuszanka Nina Bos mistrzynią Polski w szachach, brązową medalistką Mistrzostw Świata, akrobatka, niesamowita uczennica SP-18 Najstarsi zielonogórscy górale nie pamiętają, kiedy ich zawodnik (zawodniczka) zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych. Nina Bos została mistrzynią Polski dziewcząt do lat 8 w szachach klasycznych! - napisała Akademia Szachowa Zielona Góra. Niedawno Nina wróciła z Albanii, gdzie zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata! Świetnie sobie radzi też w szkole…

📢 To będzie starcie żużlowych gigantów – Sparta Wrocław kontra Stal Gorzów [SKŁADY] Nikt nie ma wątpliwości – niedzielny (26 maja) mecz Betard Sparty Wrocław z ebut.pl Stalą Gorzów będzie hitem szóstej rundy spotkań w żużlowej PGE Ekstralidze.

📢 Badamy nie tylko mamy! Nie tylko piersi, ale i nerki. Akcje profilaktyczne w sobotę i niedzielę w parku i na deptaku w Zielonej Górze W sobotę i w niedzielę zorganizowane zostaną akcje, zachęcające Lubuszan do wykonywania badań profilaktycznych i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Warto przyjść do Parku Tysiąclecia albo pod pomnik Bachusa na zielonogórskim deptaku i zadbać o swoje zdrowie. 📢 UWAGA! Te rośliny odstraszają kleszcze i szerszenie. Zasadź je w swoim ogródku i na balkonie! Wiosna i lato to czas kiedy nie tylko za oknami robi się coraz to bardziej zielono, ale też moment, gdy na naszej drodze coraz częściej pojawiają się szerszenie, czy kleszcze. Wzbudzają one w nas strach, ale zamiast zamykać przed nimi okna, możemy skutecznie je odstraszyć.

📢 Co takiego? W Gorzowie jest miniranczo w środku miasta. To genialne miejsce na pieszą i rowerową wycieczkę! Choć część gorzowian regularnie odwiedza to miejsce, to dla większości mieszkańców wciąż pozostaje ono nieznane. Jeżeli lubicie piesze i rowerowe wycieczki albo szukacie idealnego miejsca na piknik, to właśnie je Wam przedstawiamy. Zbaczając nieco z głównej ulicy, znajdziecie się na "miejskiej prerii". 📢 Wypięknieją kolejne kamienice w Gorzowie. Jak się zmienią? Obdrapane ściany i odpadające fragmenty elewacji. Tak wygląda wiele gorzowskich kamienic. Niektóre nie były remontowane od lat i dosłowne niszczeją w oczach. Teraz mają jednak szansę na gruntowną modernizację. Dzięki planowanym inwestycjom dawny blask odzyskają dwa kolejne budynki w mieście. 📢 Żużlowcy Falubazu na wielkich plakatach w Zielonej Górze. Znasz te kultowe płyty? Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra wzięli udział w ciekawej kampanii reklamowej. Trafili na wielkie bilboardy nawiązujące do okładek płyt legendarnych grup muzycznych.

📢 Deszcz mandatów w Białczu koło Gorzowa. Kierowcy wpadają tam na potęgę! Odcinkowy pomiar prędkości w Białczu działa od niedawna, ale trzeba przyznać, że ma się czym zajmować. Nowy sprzęt z porażającą skutecznością łapie kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. W tym bije prawdziwe rekordy, bo tylko przez pierwszy miesiąc kamery zarejestrowały ponad tysiąc wykroczeń. 📢 "Nic nie zastąpi wychowania w domu i szkole". Senator Wadim Tyszkiewicz punktuje młodzież w Nowej Soli Możemy zamontować 1 000 kamer i możemy wyłapywać pojedynczych wandali i pospolitych durniów, ale nic nie zastąpi wychowania w domu i w szkole, nic i nikt nie zastąpi rodziców i wychowawców - grzmi senator Wadim Tyszkiewicz. Na swoim facebookowym profilu opublikował zdjęcia zniszczeń w mieście.

📢 Falubaz Zielona Góra z Robertem Dowhanem tylko formalnie. Poseł zamierza stać z boku Podczas, gdy żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra walczą o pozostanie w PGE Ekstralidze, kibice zastanawiali się w ostatnim czasie, czy może dojść do zmian we władzach klubu.

📢 Bunt czy manipulacja? Wyjaśniamy tajemniczą sprawę protestu przed szwalnią w Czerwieńsku Na początku kwietnia 2024 roku przed zakładem pojawili się ludzie z banerami. Twierdzili, że są pracownikami szwalni i walczą o zaległe wynagrodzenia. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie znalazła uchybień w działalności przedsiębiorcy z Czerwieńska. 📢 Najlepsze plaże i jeziora w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda. Tutaj wypoczniecie! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem! 📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.

📢 Od ponad tygodnia nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest Maciej? Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poszukuje zaginionego Macieja Orłowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu ponad tydzień temu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Co dzieje się z zaginionym?

📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Masz 24 godziny. Wykorzystaj je odpowiednio. Ile czasu siedzieć, stać, spać i poruszać się, aby zachować zdrowie? Wypróbuj 9 wskazówek Nasz dzień składa się z siedzenia, stania, spania i poruszania się. W ciągu 24 godzin wykonujemy te czynności naprzemiennie. Czy jednak zastanawiasz się ile czasu poświęcić każdej z nich, żeby optymalnie wykorzystać dobę i czerpać z tego jak najwięcej korzyści dla zdrowia? Naukowcy z Australii zbadali to i ustalili ile godzin dziennie (co do minuty) powinniśmy przeznaczyć na siedzenie, stanie, spanie i ruch, aby żyć jak najzdrowiej i jak najdłużej.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża? 📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Minęło 19 lat od śmierci Rafała Kurmańskiego, utalentowanego żużlowca Falubazu Zielona Góra Rafał Kurmański miał niespełna 22 lata, kiedy 19 lat temu, wczesnym popołudniem 30 maja, Zielona Góra zaczęła huczeć od dramatycznych informacji przekazywanych przez kibiców Falubazu. „Kurmanek nie żyje” – trudno było w to uwierzyć. 📢 Fioletowy cud natury, który doceniają rolnicy, pszczoły i fotografowie. Co roku kwitnące pola tej rośliny wzbudzają prawdziwy zachwyt W gminie Sława zobaczyć można pole kwitnącej właśnie facelii. Ta piękna roślina zawsze wzbudza zachwyt fotografów, ale jest też uwielbiana przez pszczoły i ceniona przez rolników.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka