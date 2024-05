Przegląd prasy 27.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 26.05.2024”?

Prasówka 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 26.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 27.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 „Loczek” na piątkę, czyli oceniamy Stal Gorzów za mecz we Wrocławiu Drużyna ebut.pl Stali Gorzów przegrała wyjazdowy mecz z Betardem Spartą we Wrocławiu 34:56. Najjaśniejszą formacją żółto-niebieskich byli młodzieżowcy. Dla Jakuba Stojanowskiego był to najlepszy występ w karierze.

📢 Wywiad z prezydentem Zielonej Góry Marcinem Pabierowskim: To musi się zmienić w mieście O finansach miastach, inwestycjach już rozpoczętych i tych zaplanowanych, o nowym budżecie obywatelskim i innych sprawach rozmawiamy z prezydentem Zielonej Góry Marcinem Pabierowskim.

Prasówka 27.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie tak miał wyglądać pojedynek tuzów PGE Ekstraligi. Gorzowianie zostali rozbici na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu W VI rundzie żużlowej PGE Ekstraligi gorzowianie z kretesem polegli w niedzielne (26 maja) popołudnie we Wrocławiu. Gospodarze triumfowali różnicą aż 22 „oczek”, praktycznie zapewniając sobie także bonusowy punkt.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [27.05.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Takie popularne rośliny ogrodowe są wysoce toksyczne. Na liście tulipany i hortensje [27.05.2024] Niektóre rośliny ogrodowe chociaż urzekają swoim pięknem, są wysoce toksyczne. Stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci oraz zwierząt, które mogą spożyć ich fragmenty. Oto lista trujących kwiatów i krzewów. Na nie musisz uważać! 📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [27.05.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 Potężna ulewa w Kargowej. Zalanych zostało kilka ulic W niedzielę po południu, 26 maja nad Kargową przeszła burza, której towarzyszyły obfite opady deszczu. Cześć ulic znalazła się pod wodą. Na pomoc ruszyli strażacy z pompami.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 26.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 W Żaganiu znaleziono kolejną zabytkową płytę nagrobną. Została uratowana przed zniszczeniem! Na budowie pasażu handlowego przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu wykopano wraz z ziemią zabytkową płytę epitafijną. Trafiła na miejsce składowania ziemi w Bożnowie. Na szczęście została uratowana i trafiła do Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji. Leży obok płyt znalezionych w zeszłym roku.

📢 Betard Sparta Wrocław - ebut.pl Stal Gorzów |RELACJA LIVE W niedzielę 26 maja drużyna ebut.pl Stali Gorzów rywalizowała w stolicy Dolnego Śląska z ekipą Betardu Sparty Wrocław. Żółto-niebiescy polegli 34:56. 📢 Targi Rolnicze w Kalsku przyciągnęły tłumy Lubuszan! Ogrodowy kiermasz to prawdziwy raj dla miłośników roślin To już okrągła, 30. edycja Targów Rolniczych w Kalsku. Na jubileuszowym wydarzeniu pojawiły się tłumy Lubuszan. Poza tysiącami kupujących, którzy odwiedzili to miejsce, przybyły także dziesiątki wystawców z całego regionu oraz okolic. Można tu kupić rośliny, czy maszyny rolnicze, a także zasięgnąć języka u źródeł i poznać branżowe nowinki. 📢 Czy kwitnące akacje staną się przyrodniczym znakiem rozpoznawczym gminy Sulechów? Wszystko wskazuje na to, że tak Sulechowski Dom Kultury, w sobotę, 25 maja, po raz drugi zorganizował Święto Kwitnących Akacji, które odbyło się w malowniczej scenerii portu odrzańskiego w Cigacicach. Wydarzenie to także forma promocji przyrodniczego symbolu gminy.

📢 W Brzeźnicy kolo Żagania świętował legendarny zespół Watra! W sobotę, 25 maja górale czadeccy z zespołu Watra z Brzeźnicy zaprosili gości na swój jubileusz 55-lecia istnienia. Były śpiewy, tańce i góralskie tradycje na boisko w Brzeźnicy, podczas tradycyjnego, corocznego festynu "W maju na pasionku". Od początku działania zespołu jego szefową jest Jadwiga Parecka.

📢 Damy i ich rycerze ściągnęli do Kożuchowa na Turniej Rycerski. Były walki, średniowieczne kramy, pokazy akrobatyczne i pokazy alchemika W sobotę (25.05), po raz dwudziesty szósty w Kożuchowie, w ramach dni miasta odbył się turniej rycerski. To wydarzenie nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. Byliśmy tam z aparatem, aby uchwycić choć trochę atmosferę tej imprezy historycznej. 📢 Wielki, barwny korowód przeszedł przez zabytkowe ulice Kożuchowa. Mieszkańcy radośnie otworzyli tegoroczny Turniej Rycerski Barwny korowód mieszkańców Kożuchowa z udziałem rekonstruktorów, równo o 13.20 wyruszył w sobotę (25.05) spod zamku książęcego, aby dotrzeć do dawnej fosy miejskiej, gdzie o godz. 14 rozpoczął się XXVI. Turniej Rycerski.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz. 📢 Wozy i łodzie strażackie nad jeziorem w Kłodawie. Co się stało? Kilka wozów i łodzi strażackich pojawiło się w niedzielne przedpołudnie, 26 maja. Wywołało to spore poruszenie wśród mieszkańców i osób, które postanowiły skorzystać z pięknej pogody i wybrały się nad jezioro.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 26.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 26.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 26.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 IMGW zapowiada burze z gradem. Jest ostrzeżenie dla Lubuskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w niedzielę, 26 maja ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia dla województwa lubuskiego. Możemy spodziewać się burz z dużymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Miejscami może spaść grad. 📢 Polskie i sojusznicze myśliwce w stanie gotowości w związku z atakami lotnictwa Federacji Rosyjskiej na Ukrainie Polskie i sojusznicze statki powietrzne operują w południowo-wschodnim obszarze kraju, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu - poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Zabytkowy kościół w Trzebulach został przebadany. Rozwikłano jego tajemnicę | ZDJĘCIA, FILM Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach. Dzięki nim wiemy, że XVII-wieczna konstrukcja kościoła zachowała się w 90 procentach! Badania było konieczne do tego, by starać się o pieniądze na remont kościoła z rządowych funduszy.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 26.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Brązowy Kask dla Przyjemskiego. Paluch i Hurysz poza podium W sobotę, 25 maja w Pile odbył się turniej o Brązowy Kask. Trofeum obronił Wiktor Przyjemski. Oskarowi Paluchowi do podium zabrakło dwóch punktów. 📢 Kartki z życzeniami na Dzień Mamy 2024 do pobrania. Mądre, proste, wzruszające życzenia na Dzień Matki 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Kartki z życzeniami to świetny sposób by sprawić przyjemność najbliższej osobie. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. U nas znajdziecie piękne propozycje kartek z życzeniami dla Mamy. Nie zapomnijcie złożyć najserdeczniejszych życzeń.

📢 Miłośnicy koni spotkali się w Mierzęcinie. Są zawody i pokazy kaskaderskie. Ale emocje! Doświadczeni jeźdźcy sprawdzają swoje umiejętności rywalizując z najlepszymi, a widzowie mają okazję zobaczyć zawody w skokach przez przeszkody i efektowne pokazy kaskaderskie. W Mierzęcinie koło Dobiegniewa trwa tegoroczna edycja Mierzęcin Horse Show. Widowisko przyciąga setki uczestników i gościu z całego regionu. W tym roku impreza trwa aż dwa dni. 📢 Festiwal "Na styku Kultur" w Lesznie Górnym z pięknym pożegnaniem Włodzimierza Czernisza! Nestor ze względu na zdrowie musi zwolnić tempo! W Lesznie Górnym w gminie Szprotawa rozśpiewani uczestnicy wzięli udział w szóstej edycji festiwalu "Na styku kultur". Była ona wyjątkowa, bo muzycy uhonorowali swojego nestora Włodzimierza Czernisza, który musi wycofać się z czynnej pracy z powodów zdrowotnych. Pan Włodzimierz wychował wiele pokoleń ludzi kochających muzykę.

📢 Szprotawę opanowali motocykliści! Przyjechali z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Nad zalew Bobru przy ul. Młynarskiej w Szprotawie zjechało się ok. 400 motocyklistów z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Ryczące maszyny dosłownie opanowały miasto, a w okolicach szprotawskiej "Wyspy skarbów" powstało motocyklowe miasteczko, w którym można posłuchać rocka i piosenek drogi. 📢 Najlepsze MEMY na Dzień Matki 2024. Obraz matki oczami internautów. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! Memy na 26 maja Dzień Matki trzeba święcić. 26 maja - to data o której należy pamiętać. Tego dnia pamiętamy o wyrazach miłości i szacunku dla kobiet, którym zawdzięczamy życie. W Polsce Dzień Matki obchodzimy co roku właśnie tego dnia. Życzenia, kwiaty, wspólnie spędzony czas. I wdzięczność za trud wychowania. Zobacz najlepsze memy na Dzień Matki i macierzyństwo oczami internautów. Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia!

📢 Nad Lubuskiem przechodzą burze. Krosno Odrzańskie zbombardowane gradem i podtopione To była chwila i zrobiło się biało – opowiadają mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. - Z nieba leciały gradowe kulki, bębniące o dachy, parapety i samochodowe karoserie. To było jak bombardowanie. Na dodatek część ulic z mieście została zalana. 📢 Rośnie liczba ofiar pożaru w salonie gier w Indiach. Są wśród nich dzieci Potężny pożar ogarnął budynek mieszczący salon gier w Rajkot, w stanie Gujarat w zachodnich Indiach. Ostatnie wiadomości mówią o 27 ofiarach śmiertelnych. Są wśród nich dzieci. Pożar jest obecnie pod kontrolą i rozpoczęto poszukiwania. Istnieją obawy, że pod wrakiem może być uwięzionych więcej ofiar.

📢 Kolizja na S3 w Zielonej Górze i wypadek na DK 24 w Wierzbnie powiecie międzyrzeckim Do dwóch groźnych zdarzeń doszło w ciągu jednej godziny na lubuskich drogach w sobotę, 25 maja. Kierowcy jadący trasą S3 i drogą krajową nr 24 muszą się liczyć z utrudnieniami w Zielonej Górze i pobliżu Wierzbna w gminie Przytoczna.

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. 📢 Kabaret Paranienormalni w Żarach. Trwają przygotowania do Ścierniska, czyli Letnich Spotkań Kabaretowych w Sieniawie Żarskiej Letnie Spotkania Kabaretowe Ściernisko w Sieniawie Żarskiej dopiero w sierpniu, ale kabaret Paranienormalni już ostro przygotowuje się do wydarzenia. W czwartek ekipa odwiedziła Żary i tutaj dopina ostatnie szczegóły wydarzenia. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na rozwój młodzieży i wyrównanie szans. 📢 Korowód rycerzy i dam dworu okrążył stare miasto w Kożuchowie. To Dni Ziemi Kożuchowskiej i Turniej Rycerski | FOTO, WIDEO Dni Ziemi Kożuchowskiej rozpoczął w sobotę, 25 maja barwny korowód, który przeszedł ulicami starego miasta. Tłumy rycerzy i dam dworu ruszyli przy zamku, okrążyli stare miasto i weszli do fosy, aby tam rozpocząć świętowanie. Do późnego wieczora zaplanowano walki rycerzy i liczne pokazy.

📢 O rany, co za rany?! Złamanie otwarte, poparzenie... Wiemy, kto wygrał V Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny O rany! Ale rany! - mówili uczestnicy V Akademickich Mistrzostw Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny, które zostały zorganizowane na Uniwersytecie Zielonogórski. Uczestnicy zawodów musieli bowiem zmagać się ze złamaniem otwartym, raną poparzeniową czy ranami plastycznymi, kosmetycznymi. Emocji nie brakowało... 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Tragiczny wypadek paralotniarza w powiecie leszczyńskim. Brał udział w zawodach rozgrywanych w Lesznie Tragiczny wypadek paralotni w powiecie leszczyńskim. Między Sądzią a Krzyckiem Wielkim w sobotę 25 maja 2024 doszło do wypadku paralotni. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Mimo prowadzonej na miejscu wypadku reanimacji - zmarł. Wypadek miał miejsce podczas powrotu po rozegraniu ostatniej z konkurencji zmagań, które trwały od kilku dni w Lesznie. 📢 Ruszył popularny festiwal muzyczny "Przedsionek raju". W tym roku nie zabraknie przede wszystkim muzyki Vivaldiego, Haendla i Bacha Podobnie jak w poprzednich latach, wsie i małe miasta Ziemi Lubuskiej, a częściowo także Dolnego Śląska staną się sceną, na której zabrzmi muzyka barokowa w ramach popularnego cyklu koncertowego „Przedsionek Raju”. W 2024 roku koncerty cyklu odbędą się w dniach od 22 maja do 2 czerwca i poświęcone będą kameralnej muzyce orkiestrowej epoki Bacha, Vivaldiego i Haendla.

📢 Małomice w obiektywie Czesława Łuniewicza! Tak wyglądało miasto pół wieku temu! Z czym nam się kojarzą Małomice? Oczywiście z pięknym zalewem, plażą, zielenią i zadbanymi ulicami. Ale kiedyś miasteczko kojarzyło się głównie z opakowaniami blaszanymi. Inny świat, sprzed 50 lat, utrwalił na fotografiach Czesław Łuniewicz, znakomity, zielonogórski fotografik, który przekazał swoje prace do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. 📢 Groźny pożar w Tomaszowie koło Żagania! W ogniu stanęło złomowisko samochodów! W sobotę po północy, 25 maja wybuchł pożar na składowisku samochodów w Tomaszowie koło Żagania. Z ogniem walczyło ok. 100 strażaków z województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Byli też funkcjonariusze specjalizujący się w ratownictwie chemicznym. Nad płonącą hałdą unosił się gęsty, drapiący gardło dym! O godz. 12.35 dotarła do nas informacja, że pożar został opanowany.

📢 Strażacy z powiatu żagańskiego świętowali w Szprotawie. Były awanse i nagrody! W piątek, 24 maja świętowali strażacy z powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy zorganizowali dużą imprezę w nowej siedzibie szprotawskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, przy ul. Nowej. Była okazja, żeby się pochwalić nowoczesnym obiektem, wyposażonym między innymi w salę edukacyjną dla dzieci. 📢 Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek na Uniwersytecie Zielonogórskim. O czym dyskutowano z rektorami lubuskich uczelni? W 2005 roku w Polsce studiowało 2 miliony żaków, dziś to 1,3 mln osób. To jeden z powodów, by mniejsze uczelnie łączyły się i tworzyły federacje – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, który w piątek, 24 maja, gościł na Uniwersytecie Zielonogórskim 📢 Mnóstwo wydarzeń plenerowych będzie w weekend. Turniej Rycerski w Kożuchowie w sobotę, Święto Akacji, zaśpiewa Błażej Król, Wiosna nad Nysą Końcówka maja to tradycyjnie okres wielu festynów, świąt miast i całego mnóstwa wydarzeń plenerowych. W sobotę (25.05) warto zajechać do Kożuchowa, gdzie odbędzie się finał Turnieju Rycerskiego (m.in. korowód, walki i pokazy rycerskie oraz średniowieczne kramy). Z kolei w Cigacicach, w porcie odrzańskim, po raz już drugi odbędzie się Święto Kwitnących Akacji. W Gorzowie, w amfiteatrze zostanie zainaugurowany cykl „Miej czas na koncerty”. Gwiazdą występu majowego, inaugurującego tegoroczny sezon w będzie ceniony wokalista i kompozytor - Błażej Król. Pod koniec nadchodzącego tygodnia w Zielonej Górze rozpoczną się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich.

📢 Wyjątkowy koncert w Filharmonii Gorzowskiej. W Filharmonii Zielonogórskiej będzie mocno operowo To będzie bardzo ciekawy tydzień pod względem muzycznym, wszak za niedługo Dzień Matki. W Gorzowie m.in. utworem „Dla ciebie mamo” Joanna Nawrot przypomni twórczość fenomenalnej artystki Wioletty Villas, zaś w Zielonej Górze wystąpi światowej sławy sopranistka – Aleksandra Kurzak. Znane kobiety pojawią się zatem niezależnie na filharmonicznych scenach.

📢 Targi rolnicze w Kalsku już w ten weekend. To raj dla miłośników ogrodów Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych na targi rolnicze do Kalska. Impreza potrwa dwa dni i będzie okazją nie tylko oglądania rolniczych wystaw, ale też do zakupów roślin, tradycyjnej żywności czy rękodzieła. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, także dla dzieci. Będzie głośno, wesoło i smacznie. 📢 Sprawdź, czy nie jesteś toksyczną matką. Oto 10 niepokojących sygnałów. Te zachowania mogą zepsuć twoją relację z dzieckiem Toksyczna matka i jej destrukcyjne zachowania mogą mieć wpływ na życie, zarówno małego, jak i dużego dziecka. Relacja matka-dziecko odgrywa kluczową rolę w życiu niemal każdego człowieka, a jej poprawność kształtuje osobowość na całe życie. To matka uczy jak radzić sobie z porażkami czy kłopotami. Dlatego tak ważne jest, aby każda matka umiała właściwie zachować się wobec własnego dziecka. Warto wiedzieć, jakie są cechy toksycznej matki i odpowiednio wcześniej zacząć pracować nad sobą.

📢 Tajemniczy ogród przy muzeum w Gorzowie odzyska dawny blask? Tak ma się zmienić! Unikatowy i czarujący. Taki jest muzealny ogród przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie. Choć wciąż ma w sobie sporo uroku, to gołym okiem widać, że czas odcisnął na nim swoje piętno. Jest jednak szansa, że zabytkowy obiekt odzyska dawny blask. Ma przejść gruntowną rewitalizację. 📢 Tak kiedyś wyglądało serce Gorzowa: ulica Sikorskiego. Poznasz, w którym miejscu wykonano zdjęcia? [GALERIA] Centrum Gorzowa przez lata się zmieniało. I aktualnie wciąż zmienia! Dziś to - w sporej części - deptak. A kiedyś? Kiedyś... serce miasta wyglądało nieco inaczej. Zobaczcie.

📢 Napad na konwój w Żarach. Policja intensywnie pracuje nad złapaniem sprawców Napad na konwój przewożący pieniądze z kantoru przy ul. Serbskiej w Żarach musiał być perfekcyjnie zaplanowany. Policja pracuje nad zatrzymaniem sprawców. O sprawie zrobiło się bardzo głośno.

📢 Czysta woda i dłuuuga plaża! Nad jeziorem w Długiem poczujesz się jak nad morzem! Jezioro Lipie w miejscowości Długie to jedno z największych kąpielisk w regionie. Cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników kąpieli i leniwego wypoczynku. Przyciąga i zachwyca turystów swoim wyjątkowym położeniem oraz idealnie przejrzystą wodą i obszerną, piaszczystą plażą. Tutaj poczujecie się jak w nadmorskim kurorcie! 📢 Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy złożył skargę na fałszywe zeznania agenta CBA, przez którego został niesłusznie uwięziony W środę 22 maja 2024 Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy złożył zawiadomienie do prokuratury w Zielonej Górze, dotyczące - jego zdaniem - fałszywych zeznań składanych przez agenta CBA, na skutek, których burmistrz został zatrzymany i spędził w areszcie aż 9 miesięcy. 22 kwietnia 2024 uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Żaganiu, uniewinniający Mirosława Gąsika od stawianych mu zarzutów.

📢 Zielona Góra. Zbliżają się utrudnienia w ruchu przy jednej z bardziej ruchliwych ulic. Omijajcie ją w weekend. Mogą pojawić się korki W najbliższy weekend (24-26 maja) lepiej omijać ul. Batorego. Ze względu na planowaną pilną naprawę awarii sieci kanalizacyjnej wystąpią utrudnienia w ruchu. Gdzie dokładnie? 📢 Uwaga Lubuskie! IMGW znów ostrzega: będzie grzmiało i mocno padało Synoptycy ostrzegają przed burzami, które w piątek, 24 maja, mają przejść przez województwa lubuskie. Mają im towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, a nawet opady gradu.

📢 Marzysz o własnym domu w mieście? Gorzów szykuje nowe tereny! Miasto przygotuje nowe grunty pod budownictwo jednorodzinne. Chce zachęcić mieszkańców, którzy planują postawić dom, aby zrobili to właśnie w Gorzowie. Brak takich terenów powoduje, że wielu gorzowian szuka ładnych i dobrych działek w okolicznych miejscowościach.

📢 Co takiego? W Gorzowie jest miniranczo w środku miasta. To genialne miejsce na pieszą i rowerową wycieczkę! Choć część gorzowian regularnie odwiedza to miejsce, to dla większości mieszkańców wciąż pozostaje ono nieznane. Jeżeli lubicie piesze i rowerowe wycieczki albo szukacie idealnego miejsca na piknik, to właśnie je Wam przedstawiamy. Zbaczając nieco z głównej ulicy, znajdziecie się na "miejskiej prerii".

📢 Wypięknieją kolejne kamienice w Gorzowie. Jak się zmienią? Obdrapane ściany i odpadające fragmenty elewacji. Tak wygląda wiele gorzowskich kamienic. Niektóre nie były remontowane od lat i dosłowne niszczeją w oczach. Teraz mają jednak szansę na gruntowną modernizację. Dzięki planowanym inwestycjom dawny blask odzyskają dwa kolejne budynki w mieście. 📢 Zielonogórzanie marzą o zmianach w mieście. Chodzi m.in. o zdrowie, komunikacje, amfiteatr. "Tu wszystko kuleje" Dokładnie trzy lata temu zapytaliśmy na deptaku 50 zielonogórzan, jakie mają marzenia, jeśli chodzi o miasto. Teraz postanowiliśmy znów o nie zapytać. Czy w związku ze zmianą prezydenta – po 18 latach – zmieniły się też marzenia mieszkańców miasta?

📢 Most na Bobrze nabiera kształtów. Kiedy zakończą się prace nad nową przeprawą między Krosnem Odrzańskim a Gubinem? Od ponad roku trwa budowa nowego mostu na Bobrze w ciągu drogi krajowej nr 32, między Krosnem Odrzańskim a Gubinem. Przeprawa nabiera kształtów. Jak długo potrwają jeszcze prace? 📢 "Nic nie zastąpi wychowania w domu i szkole". Senator Wadim Tyszkiewicz punktuje młodzież w Nowej Soli Możemy zamontować 1 000 kamer i możemy wyłapywać pojedynczych wandali i pospolitych durniów, ale nic nie zastąpi wychowania w domu i w szkole, nic i nikt nie zastąpi rodziców i wychowawców - grzmi senator Wadim Tyszkiewicz. Na swoim facebookowym profilu opublikował zdjęcia zniszczeń w mieście. 📢 Od czerwca pracownicy urzędu miejskiego w Zielonej Górze będą pracować dłużej Koniec krótszego dnia pracy w zielonogórskim urzędzie miasta spotkał się z ogromnym poparciem internautów, którzy oburzali się, że przez ponad rok urzędnicy korzystali z ulgi. Ale czy rzeczywiście był to dodatkowy luksus? Tymczasem już miesiąc temu rząd zapowiedział, że wkrótce wszyscy będziemy krócej pracować.

📢 Kwiaty na balkon. 63 pomysły na kompozycje roślinne na wiosnę i lato 2024 Chcesz mieć balkon lub taras, który będzie wzbudzał zachwyt? Postaw na modne roślinne kompozycje. W jednym pojemniku możesz posadzić kilka gatunków, które będą się wzajemnie dopełniać. Możesz też zestawić doniczki z różnymi roślinami. Na zdjęciach pokazujemy pomysły, które mogą być inspiracją do stworzenia wspaniałych żywych dekoracji parapetów, balkonów i tarasów. 📢 Najlepsze plaże i jeziora w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda. Tutaj wypoczniecie! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem! 📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.

📢 Tak kiedyś wyglądała śliczna Agnieszka Fitkau-Perepeczko ZDJĘCIA. W tym roku skończyła 81 lat. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości Zobacz jak wyglądała w młodości Agnieszka Fitkau-Perepeczko... Piękna! 📢 Egzotyczne palmy prosto z Hiszpanii przyjechały nad Jezioro Sławskie – 120 egzotycznych roślin przyjechało prosto z hiszpańskiego Alicante – informuje Klub na Fali w Sławie, który szykuje się do otwarcia. Będzie to trzecia placówka o Boszkowie i Poznaniu.

📢 Hel na archiwalnych zdjęciach. Widoki, dzięki którym ożyją wspomnienia o dawnych wakacjach Półwysep Helski i zlokalizowane na nim miasto Hel to od lat letnia ostoja miłośników wakacji nad morzem. Dziś podróżują tam szczególnie chętnie amatorzy sportów wodnych, ale... jak było kiedyś? Archiwalne zdjęcia obudzą w tobie poczucie nostalgii i sprawią, że zaplanujesz tegoroczny wypoczynek nad Bałtykiem.

📢 Kargowa pod wodą. Zalane ulice, piwnice, samochody. Mamy wideo i zdjęcia To był prawdziwy armagedon - tak o niedzielnej nawałnicy mówią mieszkańcy Kargowej. Pod wodą znalazły się ulice Dworcowa i Kościuszki. 📢 Fioletowy cud natury, który doceniają rolnicy, pszczoły i fotografowie. Co roku kwitnące pola tej rośliny wzbudzają prawdziwy zachwyt W gminie Sława zobaczyć można pole kwitnącej właśnie facelii. Ta piękna roślina zawsze wzbudza zachwyt fotografów, ale jest też uwielbiana przez pszczoły i ceniona przez rolników.

📢 Ewakuacja w Nova Park. Co się tam stało? Dlaczego ludzie musieli opuścić galerię handlową w Gorzowie? W sobotę 17 marca po godz. 18.30 rozpoczęła się ewakuacja w galerii Nova Park. Na miejsce przyjechali strażacy. 📢 Dymiło się w Nova Park w Gorzowie. Przyjechało osiem zastępów straży (wideo, zdjęcia) Osiem zastępów straży pożarnej przyjechało w środę, 8 kwietnia, o godz. 8 pod galerię Nova Park w Gorzowie. Powód? Dym w jednym ze sklepów największej galerii handlowej w regionie.

Tych, których dziwił w środowy ranek widok wozów strażackich, także drabin oraz cysterny, od razu uspokajamy. Nic nie płonęło. To były ćwiczenia. - Symulowaliśmy pożar jednego z pawilonów oraz pożar samochodu na dachu - mówił nam rzecznik strażaków Grzegorz Rojek. Ćwiczenia przebiegły sprawnie. Po godzinie strażacy mogli wrócić do bazy. Zobacz też: Mieszkania na sprzedaż z woj. lubuskiego. Najnowsze oferty!

