Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wzruszający koncert. Prof. Czesław Grabowski po 35 latach żegna się z Filharmonią Zielonogórską ”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wzruszający koncert. Prof. Czesław Grabowski po 35 latach żegna się z Filharmonią Zielonogórską Piątkowy koncert był wyjątkowy. Prof. Czesław Grabowski podsumował nim swoje 35 lat pracy w Filharmonii Zielonogórskiej.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.06.21

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Eurojackpot. Wyniki losowania z 18.06.2021. Sprawdź, czy dopisało ci szczęście W piątek, 18 czerwca, odbyło się losowanie Eurojackpot. W puli na główne wygrane było 155 milionów złotych.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [18.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Ale zaskoczenie na dworcu Zielona Góra Główna. Zgas dał tu spontaniczny koncert. Wielkie brawa! Ale niespodzianka - mówili pasażerowie, którzy czekali na pociągi na stacji Zielona Góra Główna w piątkowe popołudnie. Zaskoczyło ich, że nagle znaleźli się na koncercie mistrza Polski, który beatboxem zajmuje się od 22 lat. Jakub Zgas Żmijowski dał wspaniały koncert pod hasłem "Co się tu odbywa". 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Te memy o wędkarzach mają branie! 19.06 Maj i czerwiec to jedne z ulubionych miesięcy wędkarzy w sezonie. W mediach społecznościowych znów zaroiło się od zdjęć z udanych połowów - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To już coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2021, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Policyjny dron w akcji. Na celowniku kierujący hulajnogami Zielonogórscy policjanci coraz częściej używają drona do kontrolowania przestrzegania przepisów przez uczestników ruchu drogowego. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Nowe wyrównanie emerytur i rent. Te osoby dostaną więcej pieniędzy - zobacz Przyjęty projekt ustawy, który przewiduje wyrównanie świadczenia emerytalnego lub rentowego niższego niż 2400 zł do tej kwoty działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL. Zapowiedziano wyrównanie emerytur i rent.

📢 Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia] Modne krótkie fryzury na lato 2021. Fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna, świetnie się układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Wiele kobiet na wakacyjny czas wybiera ostre cięcie i szuka modnej krótkiej fryzury. Wybraliśmy kilka krótkich fryzur, które świetnie sprawdzą na lato. Zobacz! 📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Znamy wyniki budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Jakie zadania zostaną wykonane w tym roku? Wielu mieszkańców czekało na ten moment, w piątek, 18 czerwca, ogłoszono wyniki głosowania na zadania z budżetu obywatelskiego. Wiemy już, które zgłoszone propozycje zostały najwyżej ocenione przez zielonogórzan i zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Najwięcej głosów, bo aż 5.503, zebrało zadanie Bezpieczny Przylep. Jego koszt to około 500 tysięcy złotych. Wśród zadań z tzw. starej Zielonej Góry wygrała propozycja Przyjazny i sportowy Chynów (3.552 głosy), warta milion złotych.

📢 Pamela z Fit Lovers nagusieńka! Odważne kadry Pameli i Mateusza Janusza. Takiego ciała tylko pozazdrościć ZDJĘCIA 18.06.2021 Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z "Fit Lovers" postanowili wyjechać z kraju. Eksperci od fitnessu udali się na rajską wyspę. Fotorelację z wyjazdu umieścili na INS.

📢 Euro 2020: przylot piłkarzy do Sevilli. Garstka kibiców powitała reprezentację przed hotelem w Hiszpanii [ZDJĘCIA] Wczesnym popołudniem w piątek piłkarze pojawili się w Sevilli, gdzie w sobotę zagrają drugi mecz na Euro 2020. Pod hotelem powitała ich przed hotelem. Wszystko zgodnie z reżimem sanitarnym, który bardzo jest pilnowany przez tutejszą policję i służby.

Zobacz zdjęcia z przyjazdu piłkarzy reprezentacji Polski ---> 📢 Tragiczny finał akcji ratunkowej na Odrze koło Krosna Odrzańskiego. Z rzeki wyłowiono ciało wędkarza W piątek, 18 czerwca, koło Krosna Odrzańskiego, a dokładniej w okolicach Osiecznicy, jeden z wędkarzy wszedł do rzeki i już z niej nie wyszedł. Policja, straż pożarna oraz ratownicy wszczęli poszukiwania na Odrze. Przed godz. 20 dowiedzieliśmy się, że mężczyzna nie żyje.

📢 Wybierasz się nad morze? Zobacz, jak ominąć korki na drodze S3 na wysokości Szczecina Upalna pogoda sprawi, że zapewne wielu Lubuszan wybierze się w weekend nad morze. Kierowcy powinni wziąć pod uwagę, że w województwie zachodniopomorskim natkną się na utrudnienia na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo na połączeniu autostrady A6, która ma w tym miejscu wspólny przebieg z drogą S3 i DK10. Jak ominąć zatory?

📢 Noc Komety w Świebodzinie. Minął rok od spektakularnego widowiska: nad Świebodzinem przeleciała kometa Neowise. Co za widok! Wszelkiego rodzaju zjawiska astronomiczne zapewniają nam fenomenalne wrażenia i widoki. Dokładnie rok temu nad Świebodzinem pojawiła się kometa Neowise. Zdolny fotograf uchwycił ten moment. Jego stopklatki aż zapierają dech w piersiach! Rafał Ziach jest mieszkańcem osiedla Widok w Świebodzinie. Gdy tylko Lubuszanin dowiedział się o nadchodzącym zjawisku na niebie, postanowił chwycić za aparat i za cel postawił sobie uwiecznić moment przelotu komety Neowise nad Świebodzinem. O takich zdjęciach w swoim portfolio marzy niejeden fotograf. Na szczęście panu Rafałowi udało się zrealizować swoje postanowienie, a efektami swojej pracy podzielił się z naszą redakcją. Musimy szczerze przyznać, że te zdjęcia są po prostu fenomenalne! Dlatego też rok po tym wydarzeniu przypominamy Wam o nim i jednocześnie informujemy, że w tym roku będzie kilka okazji do uwiecznienia tego rodzaju momentów. O wszystkim przeczytacie w zamieszczonym poniżej linku.

📢 Piłkarze TS Przylep szykują się do najważniejszego meczu w sezonie. Stawką jest utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15 Nie ma rzeczy niemożliwych - trener Remigiusz Chyła mobilizuje swoich piłkarzy. W niedzielę (20 czerwca) TS Przylep rozegra najważniejszy mecz w sezonie, a stawką będzie utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15. Do drużyny dołączył Oliwier Iwanowicz, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 15.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 18.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Zatrzymany z transportem nielegalnych papierosów. Wartość podatku akcyzowego to prawie 400 tysięcy złotych Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który przewoził kilkaset tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego to około 400 tysięcy złotych. 📢 IMGW ponownie ostrzega przed upałami w Lubuskiem. Wzrósł stopień zagrożenia. Uważajcie na siebie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenie przed upałami. Stopień zagrożenia podniósł się z drugiego na trzeci. Uważajcie na siebie! 📢 Zielona Góra. Prace geologiczne przy starym amfiteatrze. Co się tutaj dzieje? Od dłuższego czasu w Zielonej Górze trwa dyskusja na temat sensowności przebudowy starego amfiteatru na halę widowiskowo-konferencyjną. W kwestii tej inwestycji już jakiś czas temu zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Teraz mieszkańcy zauważyli przy amfiteatrze ekipę robotników wykonującą odwierty. - Jakie prace są tu prowadzone? - pytają zielonogórzanie.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Nowa wystawa w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: Od winiarni Briegera do cerkwi greckokatolickiej W piątek, 18 czerwca 2021 r. o 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej zostanie otwarta wystawa „Od winiarni Briegera do cerkwi greckokatolickiej. Dzieje miejsca, budynku i społeczności”, która przybliży historię kompleks budynków na rogu ulicy Zamkowej i Boduena, gdzie od XIX wieku działała wytwórnia win musujących Fritza Briegera.

📢 Koronawirus w Lubuskiem. Już 13. dzień bez COVID-19! Wskaźniki zakażeń |18 CZERWCA W piątek 18 czerwca w Lubuskiem potwierdzono tylko jeden nowy przypadek koronawirusa. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 0,3 os. na 100 tys. mieszkańców. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 To będzie wyjątkowy koncert! Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej prof. Czesław Grabowski podsumowuje 35 lat swojej pracy W piątek, 18 czerwca 2021 r. w Filharmonii Zielonogórskiej wyjątkowy koncert „Po 35 latach… Tańce słowiańskie” z okazji 35 lat pracy w FZ jej dyrektora prof. dra hab. Czesława Grabowskiego. 📢 Do Polski nadal z testem lub... po szczepieniu. Rząd przedłużył ograniczenia do 31 sierpnia Rząd przedłużył ograniczenia dotyczące wjazdu do Polski do 31 sierpnia. Do tego czasu osoby przekraczające granice mają obowiązek przedstawienia wyniku testu na COVID-19 na granicy. Jednak są pewne wyjątki.

📢 - W Nowej Soli pociągi wyją tak, że nie można w nocy spać. Tak się nie da żyć - żali się pan Artur. Problem narasta latem Nie idzie z tym żyć - mówi wprost pan Artur, który mieszka na osiedlu Fredry w Nowej Soli, w pobliżu torów. Czy maszyniści muszą używać sygnałów dźwiękowych? Mamy odpowiedź w tej sprawie od spółki PKP PLK.

📢 Nurkowie wyławiali śmieci z jeziora Glibiel w Łochowicach przed rozpoczęciem sezonu. Co znaleźli na dnie jeziora? Wkrótce oficjalnie rozpocznie się sezon plażowy w Łochowicach. Na kilka dni przed Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządził "posprzątanie" jeziora Glibiel. Nurkowie wyłowili śmieci. Jakie dokładnie?

📢 Na terenie gminy Cybinka grasuje podpalacz. Nadleśnictwo wyznacza 5 tys. złotych za pomoc w jego złapaniu To już pewne. Na terenie gminy Cybinka grasuje podpalacz. Ktoś wyrzucił oponę w lesie i ją podpalił. - Niestety, na ludzką głupotę nie ma lekarstwa - piszą zdenerwowani strażacy. Nadleśnictwo Cybinka wyznaczyło 5 tys. złotych za pomoc w złapaniu podpalacza. 📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [18.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. W sobotę mecz z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych. 📢 Mieszkańcy Gostchorza z planem działania przeciwko biogazowni. Chcą zablokować inwestycję za wszelką cenę Na ostatnim zebraniu wiejskim w Gostchorzu mieszkańcy rozmawiali o biogazowni. Wszyscy w Gostchorzu są zgodni, że nie chcą tej inwestycji tak blisko swoich domów i planują działania, aby ją zablokować.

📢 Piknik w Wielobłotach. Oprócz dobrej zabawy dowiemy się o bezpieczeństwie nad wodą! Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, strażacka zumba, pokazy czy też wspólne ognisko wraz z poczęstunkiem to tylko niektóre atrakcje, jakie mają czekać na uczestników pikniku w Wielobłotach. W sobotę, 19 czerwca, we wsi odbędzie się impreza pn. "Bezpieczne wakacje", które motywem przewodnim jest uświadomienie mieszkańców o niebezpieczeństwa związanych z wodą. Celem jest uniknięcie niepotrzebnych tragedii w okresie letnim.

📢 Lubuskie: na te zawody jest zapotrzebowanie w naszym regionie. W tych branżach jest praca Wskaźniki bezrobocia pokazują, że sytuacja w naszym regionie jest coraz lepsza. Wciąż jednak wiele osób myśli o tym, by się przebranżowić lub znaleźć zatrudnienie w innej firmie. Kto może liczyć na to, że bez problemu znajdzie pracę? Na kogo - możnaby rzec - pracodawcy czekają z otwartymi ramionami? Sprawdziliśmy to. W dokumencie pod nazwą "Barometr Zawodów" znajdują się zawody deficytowe, te, których występuje równowaga, a także te, których jest nadwyżka. Do tych ostatnich należą zawody związane z branżą turystyczną, czyli pracownicy biur podróży oraz organizatorzy obsługi turystycznej. Oczywistym jest, że związane jest to z panującą sytuacją epidemiologiczną. Pandemia koronawirusa odcisnęła duże piętno na branży turystycznej. Zawodów deficytowych jest kilkadziesiąt. W tym materiale prezentujemy część z nich. Możliwe, że wiele osób nie wie, że właśnie na takich fachowców jest popyt!

📢 Zielona Góra - Jelenia Góra. Dlaczego nas ciągle mylą? Łączy nas wiele, ale przecież też dzieli... O tym, że ciągle mylą nas w Polsce z Jelenią Górą wiemy od dawna. Co nas łączy, co nas dzieli? I czy to nas denerwuje? Okazuje się, że zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić.

📢 Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 18.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca. 📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać.

📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 18.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o żonie. Zobacz, jak internauci żartują z żon. MEMY [18.06.2021] Lubisz memy? To koniecznie sprawdź i te! Wybraliśmy najśmieszniejsze memy o żonach! 📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020. Urocze fanki wspierają swoje ukochane drużyny [zdjęcia] Nie wszystkie krzesełka na stadionach Euro 2020 mogą być już wypełnione, ale mimo to na trybunach nie brakuje tysięcy kibiców. W tym gronie są także piękne fanki, które dopingują swoje reprezentacje. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia najładniejszych kibicek Euro 2020!

📢 „Najdłuższe schody Europy” w przebudowie. Zobacz, jak przebiegają prace dotyczące autostrady A18 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła przebudowę drogi krajowej A18, tak aby dopasować jej jezdnię południową do standardów autostrady. Ze względu na przestarzałą i zniszczoną konstrukcję, z charakterystycznymi progami, trasa nosi miano „najdłuższych schodów Europy”. Ale to już wkrótce ma się zmienić, bowiem prace dotyczące inwestycji idą pełną parą!

📢 Uwaga kierowcy! Most do Niemiec w Kostrzynie będzie zamykany. Utrudnienia potrwają pięć dni Nie mamy dobrych informacji dla osób, dojeżdżających do pracy w Niemczech. Most drogowy nad Odrą będzie zamykany z powodu koniecznych prac remontowych. Przeprawa będzie nieczynna przez pięć dni z rzędu po osiem godzin. 📢 Zielona Góra. Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli Piknik Zdrowia na deptaku Jakże się cieszę, że wracamy do Pikników Zdrowia i innych imprez, związanych z naszym samopoczuciem – mówi Wanda Jelińska, która przyszła w czwartek, 17 czerwca, na zielonogórski deptak. Tegoroczny piknik poświęcony był szczepieniom oraz profilaktyce nowotworowej.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>> 📢 Potrącenie pieszego w Łagowie. Kobieta siedząca za kierownicą miała ponad 2 promile alkoholu 2,2 promila alkoholu we krwi miała kierująca pojazdem, 63-letnia kobieta, która potrąciła pieszego w Łagowie. Została zatrzymana przez mężczyzn wykonujących prace drogowe w tej miejscowości.

📢 Niedługo otwarcie centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Firma rekrutuje i podnosi pensje Kończy się budowa centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Obiekt ma zostać otwarty już we wrześniu tego roku. Obecnie firma prowadzi rekrutację i oferuje pracownikom wyższe pensje. Sprawdź, kto ma szansę na zatrudnienie i ile będzie mógł zarobić! 📢 Wakacje za granicą? To musisz wiedzieć przed podróżą [OBOSTRZENIA, TRANZYT] Gdzie się wybrać na wakacje 2021? Jakie są aktualne zasady i obostrzenia? Gdzie trzeba zrobić test, a gdzie nie jest to konieczne? I jakie są warunki tranzytu dla osób, które podróżują samochodem? Szczegółowe informacje dotyczące zasad i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach znajdziecie w opisach pod zdjęciami. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. 📢 Szokująca sytuacja w Rzepinie. Maszynista wyszedł do toalety, pociągiem ruszył kierownik. Odjechał, a maszynista został... na peronie! Tę informację otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników. Początkowo brzmiała nierealnie, jednak później okazało się, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Pociągiem z Rzepina odjechał kierownik składu, a maszynista w tym czasie... został toalecie na dworcu.

📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie.

📢 Koronawirus w Lubuskiem. Trzeci powiat pokonał COVID-19. Wskaźniki zakażeń |17 CZERWCA W czwartek 17 czerwca w Lubuskiem potwierdzono pięć nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 0,4 os. na 100 tys. mieszkańców. 📢 To włamanie wstrząsnęło Obrzycami. Sprawcy weszli do świątyni podziemnym korytarzem. Ukradli datki na leczenie byłego proboszcza To włamanie poruszyło nie tylko parafian w Obrzycach. Łupem włamywaczy padły ofiary wiernych na rzecz rehabilitacji ciężko poszkodowanego w wypadku drogowym byłego proboszcza parafii Andrzeja Tymczyja.

📢 Pierwsza taka Żabka w Poznaniu - bez kas i obsługi. Za zakupy zapłacisz przy pomocy aplikacji o każdej porze dnia i nocy Żabka otworzyła pierwszy tego typu sklep - bez kas i obsługi. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich powstał Żappka Store, w którym płacić będzie można za pomocą aplikacji mobilnej. Placówka będzie czynna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

📢 Śmiertelny wypadek w okolicach Białcza. Nie żyje 39-letni motocyklista Do śmiertelnego wypadku doszło 16 czerwca w okolicy Białcza (powiat gorzowski, gmina Witnica). W galerii więcej informacji oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 "Wraki" zajmują miejsca na zielonogórskich parkingach. Jest ich pełno. Mieszkańcy się wkurzają i mają rację! Co z takimi pojazdami robić? Jakiś czas temu zapytaliśmy mieszkańców Zielonej Góry o sytuację na parkingach w mieście. Te nie dość, że oblężone, bo samochodów jest znacznie więcej, niż wolnych miejsc, to dodatkowo zawalone są tzw. wrakami. Pojazdy te nie tylko szpecą krajobraz. Jak informują nas Czytelnicy, zajmują tak cenne miejsca parkingowe. Często są to auta bez rejestracji, bez szyb, z przebitymi oponami, a nawet bez kół! W samej Zielonej Górze jest ich kilkadziesiąt. Istnieje jednak prosty sposób, jak się pozbyć takiego "złomu z parkingu".

📢 Lubuskie Alcatraz! Tak wygląda Zakład Karny w Krzywańcu! Tutaj skazani z długimi wyrokami malują obrazy! Część I Młodzi, uśmiechnięci ludzie stoją przy sztalugach. Wyglądają raczej na kulturystów, a nie artystów. Jednak spod ich pędzli wykwitają kwiaty, delikatne ptaki, czy motyle. - Dla mnie, to jakby okruchy wolności - mówi Marcin (imię zmienione), który odsiaduje dożywocie. Aż trudno uwierzyć, że każdy z malujących mężczyzn ma na sumieniu ciężkie przestępstwa i wyroki. 25 lat więzienia lub dożywocie! 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Groźny wypadek Patryka Dudka, żużlowca Falubazu Zielona Góra. "Boli i to bardzo" Lider Falubazu Zielona Góra – Patryk Dudek – miał bardzo groźny wypadek w meczu ligi szwedzkiej.

📢 Brawo TS Przylep! Młodzi piłkarze pokonali Rozwój Katowice i pozostają w grze o utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15 Piłkarze TS Przylep odnieśli trzecie w tym sezonie i trzecie w historii klubu zwycięstwo w Centralnej Lidze Juniorów U15. W sobotę (12 czerwca) pokonali na wyjeździe Rozwój Katowice 3:1 (2:1). - Pojechaliśmy tam w trzynastu... Ale sukces buduje się w sytuacjach, kiedy jest ciężko - mówi trener Remigiusz Chyła. 📢 Sky Walk w Świeradowie-Zdroju bije rekordy popularności. Zobaczcie, jak wygląda spacer w chmurach [ZDJĘCIA] Internet zalewają zdjęcia wykonane na najnowszej dolnośląskiej atrakcji - wieży widokowej Sky Walk w Świeradowie-Zdroju. Kto by nie chciał mieć selfie w takim miejscu, z takim widokiem? Zobaczcie zdjęcia naszych czytelników, którzy odwiedzili to miejsce. 📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander [17.05.2021] „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Nowogród Bobrzański. Kiedyś nikt tu nie zaglądał. Teraz to miejsce kusi wieloma atrakcjami. Zobacz, jak tam jest pięknie Zdziwko mnie chapło, gdy przejeżdżałem przez Nowogród Bobrzański. Nagle drogowskaz: kąpielisko. Nie wiedziałem - przyznaje pan Tomasz z Zielonej Góry. - No to skręciłem, żeby zobaczyć. O jakże miło się zaskoczyłem. Fantastyczne miejsce.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Tu w Lubuskiem wygrywa się miliony w Lotto! Oto szczęśliwe kolektury Jedną z najpopularniejszych gier losowych jest Lotto. Choć szansa na trafienie szóstki jest bardzo mała, to wizja wielkiej wygranej sprawia, że rzesza osób systematycznie lub od czasu do czasu kupuje kupon Lotto. Sprawdziliśmy, które lubuskie kolektury okazały się najszczęśliwsze dla graczy. Gdzie padły najwyższe wygrane w Lotto? 📢 Najbardziej tandetne rzeczy w domu. Jeśli je masz, to koniecznie się ich pozbądź Zobaczcie nasz wybór najbardziej kiczowatych i tandetnych domowych rupieci. Jeśli któryś z nich masz, to usuń go ze swojego mieszkania. 📢 29-letni policjant zginął na przejeździe kolejowym w Białczu. W jego volkswagena uderzył rozpędzony pociąg Przejazd kolejowy w Białczu (gm. Witnica) jest dobrze oznakowany i widoczny z daleka. Są tu znaki stop i światła ostrzegawcze. Jest też bardzo dobra widoczność. Mimo tego policjant z gorzowskiej drogówki wjechał wprost pod rozpędzony pociąg.

📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer.

📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!

📢 Hodowla owczarków pod Zieloną Górą jak z horroru [ZDJĘCIA] Jedynym pokazywanym klientom psem był reproduktor Szeryf. Właściciel utrzymywał go tak, aby wyglądał jak najlepiej i nie wzbudzał podejrzeń. Innych zwierząt klienci nie widzieli. Nie byli wpuszczani na teren pseudo hodowli.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?