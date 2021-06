Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Falubaz Zielona Góra ma nowego zawodnika. Pomógł zielonogórzanom wygrać w Rybniku”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Falubaz Zielona Góra ma nowego zawodnika. Pomógł zielonogórzanom wygrać w Rybniku Żużlowcy Francepolu Falubazu Zielona Góra wygrali ćwierćfinałowy turniej Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Rybniku. Zielonogórzanom bardzo pomógł nowy zawodnik Mateusz Dul. Na torze w Bydgoszczy, w swojej grupie ćwierćfinałowej, rywalizowali gorzowscy żużlowcy. Zajęli trzecie miejsce.

📢 Jerzy Pach tworzy w Świebodzinie prawdziwe dzieła sztuki. Kim jest świebodziński artysta? To na pewno kolorowy ptak tego miasta Wzrusza się, gdy mówi o wnuczce, o przyjaźni z osobami niepełnosprawnymi, z którymi współpracuje, o tworzeniu, o Salvadorze Dali i gdy wraca wspomnieniami do dzieciństwa. Kim jest świebodziński artysta Jerzy Pach? Trudno go wepchnąć w jakieś ramy. Na pewno wiadomo jedno - to kolorowy ptak Świebodzina.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [23.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [23.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 23.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [23.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Śmiertelny wypadek koło Cybinki. Osobówka uderzyła w drzewo. Z auta strażacy wyciągali kierowcę O wypadku poinformowała nas Czytelniczka: - Auto uderzyło w drzewo. Widziałam, jak strażacy wyciągali kierowcę z samochodu. Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 czerwca przed wjazdem do Cybinki. - Na miejscu zastaliśmy kompletnie rozbity pojazd osobowy marki Renault (pojazd uderzył w przydrożne drzewo), w którym uwięziony był kierujący pojazdem - relacjonują strażacy z OSP w Cybince.

📢 Ogromna ulewa w Poznaniu. Strażacy mają ponad 1600 zgłoszeń - podtopione domy, piwnice, obalone drzewa i zawalone dachy Według zapowiedzi gwałtowne burze i deszcze miały mieć miejsce już w poniedziałek. Nawałnice przeszły jednak ze zdwojoną siłą we wtorek, 22 czerwca. Burza i obfite deszcze rozpoczęły się w Poznaniu około godziny 14. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy, a cały czas wpływają kolejne zgłoszenia. Ulewne deszcze uniemożliwiły poruszanie się po drogach, zalanych zostało wiele piwnic, domów i innych budynków. Zawalił się dach wybudowanej rok temu sali gimnastycznej.

📢 Tragiczna śmierć piłkarza z klubu Piasta Czerwieńsk. Mateusz Gostyński miał zaledwie 25 lat Mateusz Gostyński, piłkarz z klubu Piast Czerwieńsk, zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło we wtorek, 22 czerwca w Czerwieńsku. 25-latek pochodzący z Wolsztyna dawniej reprezentował także barwy klubów Dąb Kębłowo i Grom Wolsztyn.

📢 Szkoły w Zielonej Górze i regionie dołączają do akcji dla Ani. Nauczyciele apelują, by nie kupować dla nich kwiatków, ale wesprzeć zbiórkę Coraz więcej zielonogórskich szkół wychodzi do uczniów z apelem. By z okazji zakończenia roku szkolnego nie kupować nauczycielom czy wychowawcom kwiatka. Ale tę kwotę przeznaczyć na zbiórkę dla małej Ani Orłowskiej, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Koniec zrzutki zbliża się nieubłaganie. 📢 Zielona Góra. Powstało pierwsze miejsce do karmienia i przewijania dzieci ZGranej Rodziny. Gdzie powstaną następne? Pierwsze miejsce do przewijania i karmienia dzieci ZGranej Rodziny otwarto we wtorek, 22 czerwca, w zielonogórskim ratuszu. Pierwsze dziecko, które z tego miejsca skorzystało, otrzymało prezenty. Gdzie powstaną kolejne takie udogodnienia dla mam i tatusiów? O tym mają zdecydować mieszkańcy.

📢 Zielona Góra. Losowanie działek na Srebrnej Polanie. Zgłosiło się ok. 1300 mieszkańców! We wtorek, 22 czerwca, w Planetarium Wenus odbyło się losowanie szczęśliwych mieszkańców, którzy będą mogli wydzierżawić ogród działkowy na tzw. Srebrnej Polanie, gdzie miasto utworzy Miejski Obszar Rekreacyjny. Konkurencja była bardzo duża, bowiem miejsc było jedynie 118, a chętnych ok. 1300 osób. Co jednak warto podkreślić, w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej prawdopodobnie przeprowadzi jeszcze jedną rekrutację na nowe działki.

📢 Zielona Góra. Stypendia twórcze rozdane. Kto w tym roku zdobył nagrody? Wszędzie, gdzie jestem na świecie, pamiętam o moim rodzinnym mieście i czuję, że ono mnie wspiera. Dziękuję za to stypendium, które pozwoli mi rozwijać swoje pasje - mówi Paulina Tomczuk, jedna ze stypendystek Zielonej Góry. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek, 22 czerwca, w zielonogórskim ratuszu.

📢 ZIELONA GÓRA Budowa nowego miejskiego targowiska. Co dalej z tym pomysłem? Czy inwestycja będzie realizowana? Każdy, kto odwiedza teren niedzielnej giełdy w Zielonej Górze lub targowisko w przy ul. Owocowej musi przyznać jedno – zielonogórzanie wciąż lubią robić zakupy na świeżym powietrzu. Z tego powodu już jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby miasto wybudowało nowy plac targowy, z nowoczesną infrastrukturą. Pomimo że w tej sprawie odbyły się nawet rozmowy z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, projekt nie doczekał się realizacji. Co dalej? 📢 Brawo lubuscy kickbokserzy! Zawodnicy z Zielonej Góry i Gorzowa wywalczyli 27 medali mistrzostw Polski w wersji full contact 27 medali (10 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych) wywalczyli lubuscy kickbokserzy na mistrzostwach Polski w wersji full contact, które zakończyły się w niedzielę (20 czerwca) w Szczecinku. Na podium stawali zawodnicy reprezentujący SKF Boksing Zielona Góra, ASW Knockout Zielona Góra, UKS Dragon Gorzów, Sporty Walki Gorzów i KS Bulldog Gorzów.

📢 Lubsko. Są wyniki sekcji zwłok półtorarocznego dziecka, które nagle zmarło Do nieszczęśliwego wypadku miało dojść w piątek w godzinach rannych w Lubsku. Matka próbowała ratować swoje dziecko, które nagle przestało dawać oznaki życia.

📢 Ranking Perspektyw 2021. Jakie lubuskie uczelnie są najlepsze? Gdzie najlepiej kształcić się w kraju? Właśnie opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Ten ranking uznawany jest za bardzo prestiżowy. Pojawiły się w nim także uczelnie z naszego województwa. Które zajęły miejsce? Jak prezentują się na tle innych uczelni w kraju? Sprawdziliśmy to.

Publikujemy też informacje o najlepszych kierunkach studiów w naszym regionie, a także o tych uczelniach w kraju, które można nazwać najlepszymi. 📢 Doda zszokowała turystów w Tatrach? Była nago na terenie Parku Narodowego! Rozebrała się do zdjęć! Dorota Rabczewska lubi szokować. Piosenkarka tym razem rozebrała się w Tatrzańskim Parku Narodowym! Zobaczcie na zdjęciach jak prezentuje się na tle górskich szczytów!

📢 Te imiona nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze żeńskie imiona w Polsce. Czy Twoje imię jest na liście? 22.06.2021 Jesteście ciekawi, jakie imię nosi najwięcej kobiet w naszym kraju? Sprawdźcie na naszej liście, jakie imiona żeńskie są najpopularniejsze! Może wśród nich jest Wasze imię? 📢 12 tys. zł na dziecko w ramach Polskiego Ładu. Brak kryterium dochodowego, ale jest inny warunek! W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada, że rodzice otrzymają 12 tys. zł na każde dziecko! Co ważne, w przyznaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. To oznacza, że obok wspomnianych 12 tys. zł rodzice dalej będą mieli prawo do 500 plus czy 300 plus. Jest jednak inny warunek! Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Poznajcie szczegóły!

📢 Takie aplikacje zostały wycofane z Google Play - najnowsza lista. Sprawdźcie i szybko je odinstalujcie Niestety oszuści nie odpuszczają i znajdują kolejne sposoby na kradzież naszych danych. Coraz częściej ofiarami padają użytkownicy smartfonów. Poza zabezpieczeniami antywirusowymi warto też rozważnie instalować aplikacje. Oczywiście dostawcy także się tym zajmują i kontrolują nowe aplikacje, niestety czasem nim taka aplikacja zostanie wycofana, już znajdzie się na naszych telefonach, wówczas jedyna możliwość na pozbycie się niebezpiecznego oprogramowania to ręcznie odinstalowanie. Zobaczcie koniecznie. 📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Burze krążą nad Polską. "Oj, działo się", piszą internauci i pokazują zdjęcia. Rolnicy boją się o uprawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bardzo często aktualizuje alerty pogodowe, w których informuje o burzach, które przemieszczają się od wczoraj nad Polską. We wtorek 22 czerwca ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju. 📢 Alert pogodowy dla Lubuskiego. Możliwe burze z gradem! Sprawdź, jaka prognoza jest dla Twojego powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubuskiego przed zbliżającym się załamaniem pogody. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 22.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Mieszkania z przetargu w Nowej Soli. Niesamowite okazje na własne lokum. Ale trzeba się liczyć z remontem. Czasem budynek jest zabytkiem Każde z wystawionych w przetargu mieszkań w Nowej Soli można jeszcze obejrzeć. Zostało też jeszcze kilka dni na wpłacenie wadium. Miejski przetarg to okazja na zakup zwykle małego mieszkania w centrum miasta. Zobacz szczegóły ofert, a zwłaszcza wysokość wadium i ceny wywoławczej. 📢 Pięknie prezentowały się podprowadzające na żużlowym turnieju o Złoty Kask Podprowadzające z zielonogórskiej grupy Bis Taxi Falubaz Girls zawsze świetnie prezentują się podczas zawodów żużlowych. Nie inaczej było podczas turnieju o Złoty Kask, który odbył się w Zielonej Górze.

📢 Odnalazła się zaginiona 21-latka. Policja zakończyła poszukiwania młodej kobiety We wtorek, 22 czerwca, zielonogórska policja podała informację o odnalezieniu zaginionej 21-latki.

📢 Orły 2021 rozdane. Wyniki. Kto otrzymał Polskie Nagrody Filmowe? Lista laureatów. Zobacz zdjęcia z gali Rozdano Polskie Nagrody Filmowe - Orły 2021. W tym roku gala odbyła się na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Poznaliśmy laureatów, którzy otrzymali za swoje osiągnięcia statuetki w dziedzinie kinematografii. Wyróżniono m.in. najlepszy film ubiegłego roku i najlepsze kreacje aktorskie. Na czerwonym dywanie pojawiło się wielu celebrytów. Oto nasza fotorelacja. 📢 Żużlowy talent z Falubazu Zielona Góra pobiera nauki od wielkich mistrzów – Tony Rickardssona i Taia Woffindena Krystian Gręda ma dopiero 12 lat i marzy o wielkiej karierze żużlowca. Póki co ściga się na miniżużlu, ale może pochwalić się już sporymi sukcesami. Właśnie ma okazje do pobierania nauk od wielkich mistrzów speedway’a Tony Rickardssona i Taia Woffindena.

📢 Te lubuskie miejscowości były kiedyś miastami. Jest ich całkiem sporo W województwie lubuskim jest sporo miejscowości, które, choć z nazwy są wsiami, wcale ich nie przypominają. To za sprawą zabudowy typowej dla małych miasteczek. Okazuje się, że większość z nich ma za sobą dłuższy lub krótszy "miejski epizod" i bardzo ciekawą przeszłość. Lista miejscowości, które zniknęły z mapy miast, liczy ponad 20 pozycji. Z pewnością je kojarzycie, ale czy wiedzieliście, że to kiedyś były miasta? 📢 Lubniewice: na środku jeziora eksplodowała motorówka! Z pomocą ruszył policjant i ratownik wodny Na jeziorze Lubiąż doszło do wybuchu silnika, w wyniku czego w płomieniach stanęła łódź motorowa. Na szczęście, mężczyzna znajdujący się na jej pokładzie zdążył wyskoczyć do wody. Dzięki wspólnym działaniom policji, WOPR-u oraz innych wypoczywających udało się szybko ugasić pożar, a także udzielić pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu.

📢 PKOL pośmiertnie wyróżnił trenerkę Eleonorę Sikorę za całokształt pracy z piłkarkami Komisja Sportu Kobiet przy Polskim Komitecie Olimpijskim w konkursie „Trenerka Roku” przyznała pośmiertnie Eleonorze Sikorze, byłemu nauczycielowi akademickiemu, trenerce piłki nożnej i zawodniczce wyróżnienie za całokształt pracy trenerskiej. Przypomnijmy, Sikora zmarła w styczniu tego roku. Nagrodę w imieniu wyróżnionej odebrała siostrzenica Elżbieta Jetkowska. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Jak mieszka detektyw Krzysztof Rutkowski? Zobacz dom i samochody Krzysztofa Rutkowskiego! 22.06.2021 Jak mieszka Krzysztof Rutkowski? Najsławniejszy detektyw w Polsce w swoim domu śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Tego nie wiedziałeś o truskawkach! 10 ciekawostek na temat truskawek! Truskawki nie są dziełem natury! Gdyby nie łakomstwo Ludwika XIV świat dziś nie zajadałby się tymi pysznymi owocami i nie śpiewałaby o nich Hanna Banaszak. Mają więcej witaminy C niż pomarańcza, a ich nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „truskać” czyli łamać się. Coraz popularniejsza staje się truskawka o smaku… ananasa! Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o truskawkach!

📢 Ogród botaniczny w Zielonej Górze kusi grą terenową, nocnym spacerem w piżamach, koncertami i spektaklami Ogród botaniczny i minizoo przy ul. Botanicznej to nie tylko ciekawe rośliny z całego świata czy zwierzęta, które uwielbiają dzieci. To także wiele niespodzianek i atrakcji, które w tych miejscach na nas czekają. Np. gra terenowa, koncerty czy nocny spacer w piżamach. 📢 Takie produkty mogą pozwolić tobie zyskać efekt opalenizny na skórze [lista] Opalenizna bez opalania? Zdrowa i trwała opalenizna bez słońca, bez solarium czy samoopalacza. Jak to osiągnąć? Jeśli chcesz mieć piękny kolor skóry bez wystawiania jej na szkodliwe i intensywne promieniowanie UV, włącz do swojej codziennej diety te produkty. O kolor skóry można bowiem zadbać również od wewnątrz! 📢 Atrakcje na wakacje w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Zobacz, jakie imprezy planuje muzeum etnograficzne? Wszyscy spragnieni imprez, wydarzeń szukamy atrakcji na lato. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli już nas kusi ofertą. Warto sobie zaplanować, by nie przegapić interesujących nas imprez.

📢 Zielona Góra. Sukces Szperowiska. Jeszcze przed otwarciem ustawiła się kolejka! Szperowisko to nowa inicjatywa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Jest to punkt typu oddam-wymienię, skąd mieszkańcy za darmo mogą brać przedmioty, które wciąż nadają się do użytku, a których poprzedni właściciel już nie potrzebuje. W sobotę, 19 czerwca, nastąpiło pierwsze otwarcie Szperowiska, które znajduje się przy PSZOK przy ul. Wrocławskiej 73. Okazało się, że zanim otworzono drzwi do magazynu przed wejście ustawiła się spora kolejka! Odwiedziło nas kilkadziesiąt osób, uważamy to za spory sukces - twierdzi Agnieszka Miszon z ZGK. Co najbardziej interesowało zielonogórzan? - Pewien pan przyszedł po książki, inny po zabawki dla dzieci. Była też rodzina, która wybrała wózek dla córki. Tak jak się spodziewaliśmy bardzo szybko nowego właściciela znalazła też maszyna do szycia - wylicza Miszon. Kiedy możemy spodziewać się nowego otwarcia?

Będziemy o tym informować na stronie szperowisko.zgora.pl. Na razie musimy na nowo zebrać kolejne przedmioty, które będą do wzięcia. Zachęcamy też mieszkańców, aby na stronie Szperowiska sami zamieszczali ogłoszenia rzeczy, które chcieliby oddać innym - tłumaczy Miszon.

📢 Ulewa i burza w Zielonej Górze. Zalane ulice i połamane konary. Strażacy interweniowali kilkanaście razy Po upalnym weekendzie czas na deszcze i burze. W poniedziałek, 21 czerwca po godz. 13 nad Zieloną Górą przeszła burza. Wystąpiły też silne opady, które spowodowały zalanie ulic, piwnic i lokali. Prócz tego wiatr był na tyle silny, że łamał gałęzie drzew, które w wielu miejscach blokowały ruch. Strażacy miejscowych zagrożeń atmosferycznych wyjeżdżali tego dnia kilkanaście razy. Nasz fotoreporter chwilę po ulewie akurat przechodził obok ulicy Lisiej i Aglomeracyjnej. Część ulicy została tam zalana. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia >>>

📢 Ciało kobiety dryfowało na wodzie na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Dzięki nastolatkom udało się ją uratować. Brawo! Ciało kobiety dryfowało na wodzie na Dzikiej Ochli. Zauważyły to dwie nastolatki, które natychmiast zareagowały. To dzięki nim kobieta przeżyła.

📢 Bojadła. Piknik dla Michałka. Pomimo upalnego dnia ludzie okazali gorące serca! W piątek, 18 czerwca, przy szkole w Bojadłach odbył się piknik charytatywny pn. „Nowe życie Michałka”. Impreza była poświęcona 2-letniemu chłopcu, który w połowie kwietnia wpadł w Klenicy do szamba. Teraz maluch walczy o zdrowie przechodząc rehabilitację, ale na leczenie potrzebne są fundusze. I właśnie ich zbiórka pieniędzy była motywem przewodnim festynu! Co ważne, mieszkańcy regionu nie zawiedli i licznie stawili się na pikniku. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, oprócz licytacji można było wziąć udział m.in. w loterii fantowej, przejechać się strażackim quadem czy też pomalować sobie twarz. Robiłam, co w mojej mocy, żeby się wszystko udało i... udało się! Pomimo upalnego dnia ludzie okazali swoje gorące serca. Razem udało nam się zebrać całkiem sporą kwotę! - cieszy się Beata Gajdzicka, sekretarz szkoły i ciocia Michałka.

📢 Jak mieszkają "Królowe Życia"? Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV!

📢 Lubuskie: idą burze z gradem. Uważajcie na siebie. Możliwe jest gwałtowne załamanie pogody! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubuskiego przed nagłym i gwałtownym załamaniem pogody.

📢 Prawie 200 kolarzy na trasie Zabór - Czarna - Droszków - Łaz - Zabór. Walczyli młodzicy, juniorzy młodsi i amatorzy Prawie 200 kolarzy stanęło na starcie niedzielnego (20 czerwca) wyścigu ze startu wspólnego "Lubuskie Warte Zachodu" w Zaborze. W lejącym się z nieba żarze rywalizowali młodzicy, juniorzy młodsi i amatorzy. 📢 Strzelce Krajeńskie: podejrzany o zabójstwo jest już w rękach policji. Miał skatować 48-latka używając kastetów. Wielka akcja polciji! Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali i przedstawili zarzut zabójstwa 45-latkowi. Mężczyzna podejrzany jest o brutalne pobicie z wykorzystaniem kastetów. Sprawca unikał odpowiedzialności przez kilka tygodni. Samo zatrzymanie było realizowane przy współpracy z kontrterrorystami z Gorzowa Wlkp.

📢 Polskie PLAŻE. Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 plaż na wakacje w Polsce 2021 Plaże 2021. Epidemia sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej. 📢 Awaria w Santander Bank Polska. Z kont klientów znikały wszystkie środki. Bank pobierał sto razy więcej pieniędzy! Santander Bank Polska poinformował o zakończeniu awarii, która w niedzielę (20 czerwca) zaskoczyła i zestresowała klientów banku. Jak informują klienci, z kont znikały kwoty nawet o 100 razy większe kwoty, niż w dokonanym przelewie. Santander Bank Polska potwierdza awarię i wyjaśnia, że problem został już rozwiązany. Czytaj więcej!

📢 Kilkuset pielgrzymów z Zachodniej Polski wzięło udział w odpuście ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium w Rokitnie ,,Zrodzeni do żywej nadziei’’ to hasło Odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Obchody trwały tydzień, a zakończyła je w niedzielę Suma odpustowa na placu przed bazyliką. Było upalnie, ale jakże wzniośle... 📢 Dramatyczne sceny w Lubsku. Mężczyzna zniknął pod wodą. Wyłowiono ciało Do dramatycznych scen doszło nad zbiornikiem wodnym w Lubsku. Po akcji poszukiwawczej z wody wyłowiono zwłoki mężczyzny.

📢 Pogoda dopisuje, więc w Łagowie tłumy. Do sprzętów wodnych ustawiają się kolejki. Zobaczcie, co dzieje się tam w upalny weekend! W Łagowie w cieniu termometry wskazują dziś 36 stopni. To i tak nieźle, bo kilka dni temu jedna z Czytelniczek informowała nas, że jej termometr po prostu... pękł. Pogoda dopisuje, to są więc tłumy w Łagowie. Choć sami mieszkańcy spodziewali się większego natarcia. Może i dobrze, że w domach pozostały zwłaszcza starsze osoby. Bo upał jest taki, że nawet po wyjściu z kąpieli w jeziorze wystarczy kilka minut, żeby być już całkowicie suchym. W Łagowie ustawiają się więc kolejki po lody, ale przede wszystkim kolejki po... sprzęt pływający. Amatorów łódek, kajaków, rowerów wodnych jest tak dużo, że na kanale, który łączy jezioro Łagowski i Trześniowskie, po prostu tworzą się korki.

📢 Lubuskie. Tam, gdzie kiedyś były PGR-y, teraz pójdą pieniądze 32 lubuskie gminy dostały prawie 17,4 mln zł na inwestycje w miejscach, w których przed laty były państwowe gospodarstwa rolne. Za te pieniądze powstaną drogi, chodniki czy świetlice wiejskie.

📢 Gdzie jechać na wakacje 2021? Plaże bez tłoku i tłumów nad polskim morzem [MAPA] 10 mniej znanych miejsc nad Bałtykiem Wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Gdzie warto jechać? Tym razem omijamy Władysławowo, Półwysep Helski, Łebę, Ustkę czy Świnoujście. Zaglądamy miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, za to emanujące spokojem. 📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych.

📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 30 lat temu żużlowcy Morawskiego Zielona Góra ruszyli po tytuł mistrza Polski. Sen o potędze nie trwał jednak długo 30 lat temu, 1 kwietnia 1991 roku, zespół Morawskiego Zielona Góra od zwycięstwa nad Unią Leszno (58:31) rozpoczął marsz po tytuł drużynowego mistrza Polski.

📢 Auta żużlowców. Zobaczcie, czym jeżdżą na zawody W czasie zawodów żużlowych na stadionowych parkingach robi się kolorowo od aut, jakimi podróżują zawodnicy. Samochody żużlowców przypominają niekiedy małe mieszkanka na kółkach. Zawodnicy z meczu na mecz zwykle przemieszczają się w komfortowych warunkach, w busach mają m.in. lodówki, telewizory, łóżka. 📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

📢 Zmiany w parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Czy w Twoim kościele wciąż będą ci sami księża? Okres wakacyjny to czas tradycyjnych dorocznych zmian w parafiach. Nie inaczej jest w przypadku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kuria właśnie opublikowała pełną listę zmian personalnych, jakie podjął bp Tadeusz Lityński. Możemy je poznać już trzeci rok z rzędu. Gdy bowiem w 2016 r. bp Lityński został ordynariuszem lubuskiego Kościoła, zdecydował, by zmiany były podawane do publicznej wiadomości od razu po nominacjach, a wierni nie dowiadywali się o nich z chwilą fizycznych przenosin kapłanów z parafii do parafii. Nowi proboszczowie w większości obejmą parafie 1 sierpnia, natomiast pozostali księża w nowym miejscu zaczną pracować od 25 sierpnia. Do jakich zmian doszło u nas? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach. 📢 Lista najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych zawodów. Te kierunki warto studiować! [RAPORT] Jeśli jeszcze jesteś przed wyborem kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z naszym raportem. Wiemy, jakie zawody są najbardziej poszukiwane. Jeśli jednak już wykonujecie jakiś zawód, sprawdźcie, czy nie dobrą decyzją nie jest zmiana fachu. W naszym raporcie znajduje się 19 zawodów, które zapewnią Tobie zatrudnienie oraz dobre wynagrodzenie. Okazuje się, że na dobrą pracę mogą liczyć nie tylko umysły ścisłe, ale też humaniści oraz artystyczne dusze.

📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!

