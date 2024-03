Przegląd prasy (21.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (21.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 21.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (21.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (21.03.2024) utrudnień? Protest: droga S3a, w. Świebodzin Południe - w .Zielona Góra Północ (177. km) W związku z protestem rolników zostaje zablokowany węzeł Sulechów i wszystkie łącznice wjazdowe i zjazdowe z drogi S3. Dla pojazdów osobowych objazd starą drogą nr 3 przez stary most w Cigacicach w obu kierunkach, dla ciężarowych stara droga nr 3, DW 278, DW 282 przez most w Milsku do węzła Zielona Góra Południe w obu kierunkach.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Majestatyczna ekspresówka, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy tego giganta na Dolnym Śląsku Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [21.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [21.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 20.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Amerykański bombowiec B-17 rozbił się pod Mosiną w gminie Witnica. Zagadka katastrofy ożyła po latach. Pamięć wciąż jest żywa Z pomocą Czytelników niemal udało się nam rozwikłać zagadkę bombowca B-17, który 18 marca 1945 został zestrzelony nad Gorzowem. Historia ożyła na łamach GL po 67 latach i wciąż jest pielęgnowana. W Mosinie (gm. Witnica) odsłonięto pomnik, przy którym co roku składane są kwiaty. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie to Karolina Bojar-Stefańska. Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Parter w szprotawskim szpitalu po remoncie! Jak tam jest ładnie! We wtorek 19 marca 2024 oficjalnie zakończył się remont parteru budynku w Nowym Szpitalu w Szprotawie. To jedna z wielu inwestycji w lecznicy, dofinansowanych przez szprotawski samorząd. Wraz z korytarzem zostały również wyremontowane łazienki dla pacjentów i personelu. 📢 Bieg Sulecha i Świebody wywołał duże zainteresowanie i emocje. 21 kilometrów od ratusza do ratusza Niezwykłe emocje, determinacja i sportowa rywalizacja - tak można podsumować szóstą edycję półmaratonu Świebody i Sulecha.

Bieg, który łączy dwa miasta, rozpoczął się przy ratuszu miejskim w Sulechowie, by zakończyć się przy ratuszu miejskim w Świebodzinie. 📢 Kierowca audi "po złości" doprowadził do wypadku trzech aut! Słono zapłaci za swój przypływ agresji |WIDEO Pewien kierowca "w przypływie negatywnych emocji" (czytaj agresji) zajechał drogę ciężarówce, tym samym doprowadzając do jej zderzenia z autobusem. Policjanci z Zielonej Góry mówią stanowczo: nie ma tolerancji dla drogowej agresji! Sprawcę zdarzenia surowo ukarali.

📢 One pokazują, że trzydziestka to nowa dwudziestka! Piękne Lubuszanki w finale konkursu Polska Miss 30+ Dwie mieszkanki województwa lubuskiego powalczą o tytuł Polskiej Miss 30+. To pierwszy w historii konkurs piękności, który nie jest zarezerwowany dla młodych dziewcząt, ale dla nieco starszych pań. W finale zobaczymy trzydzieści pięknych kobiet z całego kraju. Zobacz jak się prezentują! 📢 Grupa warowna Ludendorff na Lisiej Górze. Potężne umocnienia miały bronić III Rzeszy. Broniły się ledwie kilka godzin Poskręcane potężną siłą pręty zbrojeniowe grubości kciuka. Ogromne fragmenty zbrojonego betonu rozrzucone po okolicznym lesie. Zarwane stropy o grubości 1,5 metra. Wszystko to położone w malowniczym zakolu rzeki Obry. Grupa warowna Ludendorff, bo o niej mowa, to unikatowy zabytek z czasów II wojny światowej.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 20.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Gorzów będzie miał lepiej na kolei? Jakie nowiny płyną z Warszawy? Łącznica w Kostrzynie, która da połączenie Gorzowa ze Szczecinem, ma zostać wpisana do Krajowego Programu Kolejowego. Ma być też więcej „pośpiechów” z Gorzowa. 📢 Przez centrum Zielonej Góry przejdzie Miejska Droga Krzyżowa W Niedzielę Palmową w Zielonej Górze odbędzie się Miejska Droga Krzyżowa. Wierni wyruszą o godz. 19 spod kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i przejdą do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. W niedzielę rozpoczyna się Wielki Tydzień.

📢 Rolnicy protestują w Lubuskiem. Te drogi zostały zablokowane 20 marca - tworzą się korki |RELACJA NA ŻYWO 20 marca ruszył największy do tej pory protest rolników w kraju. Rolnicy protestują również w Lubuskiem, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W związku z akcją prowadzoną przez rolników zablokowane zostały kluczowe trasy w regionie - w tym przejścia graniczne. Sprawdzamy na bieżąco gdzie i jakie występują utrudnienia. 📢 GIS ostrzega: wirus żółtaczki pokarmowej i pałeczki Salmonelli w polskich supermarketach. Zobacz, czy kupowałeś ostatnio te owoce i sałatkę? GIS przekazał dwa ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności. Pierwsze dotyczy wykrycia obecności wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w jednej partii świeżych owoców dostępnych w popularnych w dyskontach, drugie – sałatki jarzynowej zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella.

📢 Rolnicy zablokują wiele dróg w Lubuskiem. Gdzie będą utrudnienia w środę, 20 marca? Na lubuskich drogach trwają protesty rolników, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady w Lubuskiem rolnicy zapowiedzieli na środę, 20 marca. 📢 Zielona Góra ma drugie Branżowe Centrum Umiejętności. Ty razem w Budowlance. Kto na tym skorzysta? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 otwarto we wtorek, 19 marca br, przy zielonogórskiej Budowlance. Nowa placówka będzie kształciła w dziedzinie budownictwo wodne i melioracja. 📢 Ten kamień spadł z nieba! Niezwykłe znalezisko w Szprotawie Koło Parku Słowiańskiego w Szprotawie znaleziono meteoryt. I to całkiem spory. Przybysz z kosmosu leżał na polu, na południe od parku. To nie pierwsze znalezisko tego typu na tym obszarze. Kto wie, co kryje założenie, w którym znajduje się ścieżka starożytnych Bobrzan?

📢 Przy stoiskach ścisk i kolejki. Tłumy młodzieży na Gorzowskich Targach Edukacyjnych! Jaką szkołę wybrać po podstawówce? Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć podczas Gorzowskich Targów Edukacyjnych. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ósmoklasistów. Młodzież miała okazję nie tylko przyjrzeć się ofercie poszczególnych placówek, ale również porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami. 📢 Starosta żagański Henryk Janowicz został doradcą wicepremiera Rządu RP. Czym będzie się zajmował? 8 marca 2024 Henryk Janowicz, starosta żagański został powołany na stanowisko przewodniczącego zespołu doradców ministra obrony narodowych do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. - Moje nowe stanowisko to szansa dla naszego regionu na rozwój - zaznacza starosta. - Jesteśmy już po pierwszym posiedzeniu zespołu, który tworzą samorządowcy z ogromnym doświadczeniem zawodowym. We wtorek 19 marca 2024 gratulacje staroście składali żagańscy samorządowcy.

📢 Życie to nie praca. Firmy kuszą młodych, a oni mają swoje wymagania. Za nami Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim Szpital w Żarach przyjmie od razu 15 lekarzy, 20 pielęgniarek. Policja kusi pensją 5,5 tys. zł na rękę plus różne dodatki. Firmy prześcigają się w pomysłach, by ściągnąć do siebie pracowników. A młodzi już nie tacy, jak dawniej. Mają swoje wymagania i byle czym się nie zadowolą. 📢 Seniorka influencerka z Gorzowa podbija internet! Pani Grażyna kocha modę i ma wyjątkowy styl! Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!

📢 Najlepsze ciasta na Wielkanoc. 25 przepisów na wyśmienite wypieki, które zachwycą rodzinę. Wypróbowałyśmy je wszystkie! Zebrałyśmy dla ciebie 25 przepisów na najlepsze ciasta na Wielkanoc. Jeśli szukasz pomysłu na pyszne wypieki, skorzystaj z naszych podpowiedzi. W zestawieniu znajduje się m.in. mazurek kajmakowy, sernik krakowski i babka marmurkowa. Nie zabraknie także tradycyjnej paschy i wyśmienitych ciast z kremem. Zobacz zdjęcia i wypróbuj nasze przepisy na wielkanocne ciasta. 📢 Kierowcy tirów w Kostrzynie nagminnie łamią przepisy! Wjeżdżają ciężarówkami na most, który jest w fatalnym stanie technicznym Kierowcy ciężarówek notorycznie łamią przepisy, wjeżdżają na most, gdzie jest ograniczenie masy pojazdów. Skończy się tak, że most trzeba będzie zamknąć. Dopiero będzie wesoło... - mówią nam Czytelnicy z Kostrzyna. Chodzi o most drogowy nad Odrą, który od lat jest w złym stanie technicznym.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa dziewczyna - tak żyje polski piłkarz we Włoszech. Co stało się z jego byłą partnerką? ZDJĘCIA 19.03.2024 Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem! 📢 Ziarnopłon wiosenny to babciny środek na ból stawów i obrzęki. Poznaj jego właściwości lecznicze i wypróbuj przepis na napar Ziarnopłon wiosenny to niedoceniany surowiec zielarski, którym kiedyś wspomagano leczenie gruźlicy, reumatyzmu oraz chorób górnych dróg oddechowych. Napar z ziela ziarnopłonu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz moczopędne. Zobacz, kiedy go zbierać i jakie właściwości lecznicze ma ziarnopłon wiosenny. Wypróbuj prosty przepis na napar i nalewkę.

📢 Centrum Zdrowia 75 plus chce wybudować w mieście Koalicja Obywatelska Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego czas to zmienić i wybudować w mieście Centrum Zdrowia 75 plus – mówili na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentanci Koalicji Obywatelskiej.

📢 Blisko 50 mężczyzn z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wykazało się odwagą w trudnych czasach dla Kościoła. Zostali szafarzami – Dziękuję im za odwagę, że w tym czasie, kiedy przyznanie się do wiary i uczestnictwa w misji Kościoła bywa trudne, oni chcą się zaangażować – podkreśla ks. biskup Tadeusz Lityński. To wierni z 27 parafii naszej diecezji. W Zielonej Górze odbyła się uroczysta msza, podczas której wyznaczeni zostali do posługi w roli szafarzy nadzwyczajnych komunii.

📢 Tajemniczy tunel pod kościołem w Lubuskiem!? Badania georadarowe są zaskakujące Podobno mieszkańcy już wiele lat temu wspominali o tunelu, który ma znajdować się pod kościołem w Dębince. Wstępne badania georadarowe potwierdzają istnienie otworu pod posadzką świątyni. 📢 Najnowsze dane dla woj. lubuskiego. Tyle osób mieszka w Waszych miastach. Będziecie zaskoczeni W lubuskich miastach jest zameldowanych ponad 585 tysięcy ludzi. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – takie są dane Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Miss Polonia z Gorzowa pracowała dla Vogue i Victoria's Secret. Dziś Katarzyna Zawidzka jest milionerką i nadal olśniewa urodą! Pochodząca z Gorzowa Katarzyna Zawidzka zdobyła 1 czerwca 1985 roku tytuł Miss Polonia. Korona najpiękniejszej Polki otworzyła przed nią drzwi do światowej kariery, a ona zdecydowanie wykorzystała swoje pięć minut. Obecnie nazywa się Varsano, żyje w Paryżu, a majątek jej rodziny - właścicieli cukrowego imperium - szacowany jest na 650 milionów euro! Poznajcie losy pięknej gorzowianki, która udowodniła, że nie tylko uroda jest jej wielkim atutem, bo w biznesie odnosi równie duże (a może i większe!) sukcesy, co na modowym wybiegu.

📢 Zielonogórscy karatecy zdobywali medale w międzynarodowym towarzystwie Kolejne doświadczenia i oczywiście medale zdobywali reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na 9. Międzynarodowym Turnieju o Puchar Krakowa.

📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź! 📢 W Lubuskiem zawyją syreny alarmowe. Będzie głośno! Dlaczego? W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć głośny dźwięk syren alarmowych. W ramach próby nadane zostaną dwa sygnały akustyczne. Będzie to test służący weryfikacji sprawności systemu, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji.

📢 Kraszanka 2024. Program Jarmarku Wielkanocnego w Zielonej Górze (23 - 28 marca) Tegoroczna Wielkanoc przyjdzie do nas szybciej, niż zwykle, bo już 31 marca. W związku z tym w Zielonej Górze nie może zabraknąć "Kraszanki" - Jarmarku Wielkanocnego z atrakcjami, który zagości w samym centrum miasta. Co w programie? 📢 Urządzisz biuro, wybudujesz studnię, pokonasz wertepy. Wojsko ma ofertę dla każdego! Będzie wyprzedaż w Zielonej Górze Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny i organizuje drugą w tym roku wyprzedaż w Zielonej Górze. Oferta jest różnorodna: od aut z demobilu, przez wyposażenie biur po drewno opałowe. Z pewnością zainteresuje wiele firm, majsterkowiczów, miłośników stylu militarnego czy wędkarzy.

📢 Żurek, biała kiełbaska, baby, mazurki i palmy, pisanki, wileńskie specjały. Tłumy na Kaziukach w Muzeum Etnograficznym w Ochli Po tłumach, które odwiedziły doroczne "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, można wywnioskować, że jesteśmy już wyjątkowo mocno spragnieni wiosny oraz wydarzeń plenerowych. Już w pierwszej godzinie festynu, na drodze do skansenu zrobił się niezły korek. Gości dowoziły również bezpłatne autobusy zielonogórskiego MZK. Pod względem frekwencji, wydarzenie można uznać za wyjątkowo udane.

📢 Rolnicy protestują na A2 w Świecku i na przejściu granicznym w Gubinku. Wybierajcie trasy alternatywne! W niedzielę, 17 marca ok. godz. 13 rolnicy rozpoczęli blokadę autostrady A2 i przejścia granicznego w Świecku. Wieczorem protest rozszerzył się na przejście w Gubinku. Alternatywne przejścia graniczne dla pojazdów osobowych to Kostrzyn nad Odrą i Słubice, dla pojazdów ciężarowych Olszyna. 📢 Uwaga! Zmienia się czas trwania planowanego protestu rolników na A-18, w środę 20-03-2024! W środę 13 marca 2024 w Urzędzie Miasta w Iłowej odbyło się spotkanie władz gminy z rolnikami, którzy chcą zablokować całkowicie trasę A-18 w okolicach Iłowej, w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. Przypomnijmy, że burmistrz Paweł Lichtański nie wyraził zgody na to, aby protest na trasie trwał przez miesiąc. Jednak rolnicy chcą blokować autostradę w środę 20 marca 2024. Po rozmowach w magistracie skrócono godziny protestu.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 15.03.2024 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Zostań strażnikiem w więzieniu lub areszcie! Lubuskie jednostki szukają pracowników i kuszą zarobkami Zakłady karne i areszty śledcze szukają pracowników. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów w kilku jednostkach na terenie województwa lubuskiego. Przede wszystkim potrzebni są strażnicy działu ochrony. Chętni mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie.

📢 Katastrofa lotnicza w Lubuskiem. Rozbił się myśliwiec. Ludzie mieli nic nie wiedzieć. Tajemnicy nie udało się utrzymać HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu! Po tej okazałej niegdyś rezydencji zostało niewiele. Kilka ścian, sterta gruzu i fragmenty piwnic. Jest jeszcze zapuszczony, pałacowy park. Kiedyś pałac w podgorzowskim Lubnie cieszył oczy. Ma też swoją mroczną przeszłość. Z tym właśnie miejscem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Był tu nawet Adolf Hitler. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru: las, opuszczone domki, ruiny... Kiedyś było tutaj słychać śmiech dzieci Szczerze? Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku!

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Modna tapeta – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

