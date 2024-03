Prasówka 19.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 19.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 19.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie lubuskim 19.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 22, Kostrzyn-Słońsk (2. km na odc. 11,4 km) Pielęgnacja zardzewienia.ruch wahadłowy, sterowany ręcznie..

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.03.24

📢 Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Stan na 19.03.2024 Chcesz wiedzieć, jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie lubuskim? Czasami kolejki potrafią być długie. Zapoznaj się z zestawieniem miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na rezonans magnetyczny na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 19.03.2024). 📢 Najnowsze dane dla woj. lubuskiego. Tyle osób mieszka w Waszych miastach. Będziecie zaskoczeni W lubuskich miastach jest zameldowanych ponad 585 tysięcy ludzi. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – takie są dane Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

Prasówka 19.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koniec zakazu handlu w niedziele w 2024 roku? Takie szykują się zmiany w weekendowych zakupach Rozpoczynają się prace nad przywróceniem handlu w niedziele. Od 18 marca 2024 roku są zbierane podpisy pod nową ustawą. Obecnie prawie tyle samo Polaków popiera zakaz, co jest mu przeciwna.

📢 Miss Polonia z Gorzowa pracowała dla Vogue i Victoria's Secret. Dziś Katarzyna Zawidzka jest milionerką i nadal olśniewa urodą! Pochodząca z Gorzowa Katarzyna Zawidzka zdobyła 1 czerwca 1985 roku tytuł Miss Polonia. Korona najpiękniejszej Polki otworzyła przed nią drzwi do światowej kariery, a ona zdecydowanie wykorzystała swoje pięć minut. Obecnie nazywa się Varsano, żyje w Paryżu, a majątek jej rodziny - właścicieli cukrowego imperium - szacowany jest na 650 milionów euro! Poznajcie losy pięknej gorzowianki, która udowodniła, że nie tylko uroda jest jej wielkim atutem, bo w biznesie odnosi równie duże (a może i większe!) sukcesy, co na modowym wybiegu. 📢 Gorzów. Hawelańska i Wełniany Rynek mają być zrobione do 18 maja. Jak idą prace? Za dwa miesiące powinny być zrobione Wełniany Rynek i Hawelańska. Gorzowskie Inwestycje Miejskie nakazują wykonawcy, by do pracy posłał więcej ludzi i sprzętu.

📢 Zielonogórscy karatecy zdobywali medale w międzynarodowym towarzystwie Kolejne doświadczenia i oczywiście medale zdobywali reprezentanci Klubu Karate NIDAN Zielona Góra na 9. Międzynarodowym Turnieju o Puchar Krakowa. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [19.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 18.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź! 📢 W Lubuskiem zawyją syreny alarmowe. Będzie głośno! Dlaczego? W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć głośny dźwięk syren alarmowych. W ramach próby nadane zostaną dwa sygnały akustyczne. Będzie to test służący weryfikacji sprawności systemu, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji. 📢 Za mecze Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra w telewizji trzeba będzie dopłacić Kibice, którzy będą chcieli oglądać ligowy żużel w telewizji, będą musieli wykupić sobie dodatkowy pakiet. Niedzielne mecze PGE Ekstraligi będą już nie w „otwartym” Canal+ Sport 5, a w dodatkowo płatnym kanale Canal+ Sport.

📢 Fryzjerka z Łęknicy robi najlepsze fale Hollywood i fryzury ślubne w Polsce. Zostałą mistrzynią kraju w dwóch kategoriach Olena Kotuła prowdzi salon fryzjerski w przygranicznej Łęknicy. Podczas Mistrzostw Fryzjersko - Kosmetycznych Polski zdobyła złoto w dwóch kategoriach. Lubuszance najlepiej wychodzą tzw. fale Hollywood oraz fryzury ślubne. 📢 Jaja z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! To wydarzyło się naprawdę? 19.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 Nowy, wyjątkowy sklep odzieżowy otworzy się 23 marca w CH Panorama w Gorzowie Wlkp. Moth Outlet to salon, który na powierzchni ok 1000 metrów kwadratowych, będzie oferował swoim klientom nową firmową odzież marek premium a także ciekawe kolekcje czasami mniej znanych w Polsce firm, które zyskały sobie uznanie w Europie i na świecie m.in. takich jak: River Island, Missguided , Boohoo, George czy Bench. Lita marek dostępnych w Moth Outlet z pewnością będzie się poszerzać i zmieniać w zależności od potrzeb i sugestii klientów. To bardzo atrakcyjna oferta szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowe, niepowtarzalne wzory w outletowych cenach!

📢 Protest rolników pod Gubinem. Przejście graniczne Gubinek zablokowane Na granicy polsko-niemieckiej pod Gubinem, na byłym przejściu granicznym Gubinek trwa strajk rolników. Zobaczyliśmy z bliska, jak wygląda blokada. 📢 Policjanci z Krosna Odrzańskiego we współpracy z funkcjonariuszami z Niemiec zatrzymali poszukiwanego 34-latka Policjanci z Krosna Odrzańskiego we współpracy z policją niemiecką zatrzymali poszukiwanego 34-latka, za którym Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał Europejski Nakaz Aresztowania. Musi odbyć zasądzoną w Polsce łączną karę pozbawienia wolności 6 lat i 4 miesięcy. 📢 Złodzieje ukradną wszystko! Nawet koła ratunkowe z gorzowskiego bulwaru Koła ratunkowe na gorzowskich bulwarach wiszą po to, aby w razie potrzeby mogły uratować komuś życie. Zamontowane nad brzegiem rzeki urządzenia budzą spore zainteresowanie wandali oraz złodziei. Takim lekkomyślnym zachowaniem wykazało się dwóch młodych mężczyzn, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek zabrali koła i spacerowali z nimi po mieście.

📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb.

📢 Gdy żużel jest w Wielką Sobotę, to święconka musi być na stadionie Tego jeszcze w gorzowskim żużlu nie było! Na XVIII Memoriał Edwarda Jancarza, który odbędzie w Wielką Sobotę 30 marca, będzie można przyjść z koszyczkiem do święcenia pokarmów. Będzie je błogosławił nowy kapelan Stali Gorzów. 📢 Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady. Nowe utrudnienia od 20 marca Na lubuskich drogach trwają protesty rolników, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady - w powiatach świebodzińskim i żagańskim - zapowiedziano na środę.

📢 Policjanci ze Sławy zauważyli leżącą kobietę i wyważyli drzwi Policjanci ze Sławy zdecydowali się na wyważenie drzwi po tym jak przez okno tarasowe zauważyli leżącą kobietę. Młodszy aspirant Wojciech Brzechwa i sierżant Dawid Bura do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielili jej pomocy medycznej.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 18.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie!

📢 Takich leków nie wolno łączyć z kawą. Zobacz - w niektórych przypadkach będziesz zaskoczony Łączenie z kawą pewnych leków może spowodować bóle głowy, drgawki, kołatanie serca, uczucie niepokoju oraz bezsenność. Kofeina bowiem wchodzi w reakcję z wieloma składnikami stosowanymi w farmakologii. 📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 18.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 18.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 18.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 18.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Mandat i 12 punktów karnych. Trwa ogólnopolska akcja policji „Łapki na kierownicę”. Ta akcja społeczna trwająca na drogach przez cały marzec stanowi element większych działań „Na drodze – patrz i słuchaj”. Jej zasady są bardzo proste - policja szczególną uwagę zwraca czy kierowcy, ale także i piesi, korzystają z telefonów komórkowych w dozwolony sposób. 📢 19 marca będą kolejne Gorzowskie Targi Edukacyjne. Impreza znów przyciągnie wiele młodzieży We wtorek 19 marca w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu odbędą się Gorzowskie Targi Edukacyjne. Cztery dni później zacznie się sezon na dni otwarte w szkołach średnich. 📢 Kraszanka 2024. Program Jarmarku Wielkanocnego w Zielonej Górze (23 - 28 marca) Tegoroczna Wielkanoc przyjdzie do nas szybciej, niż zwykle, bo już 31 marca. W związku z tym w Zielonej Górze nie może zabraknąć "Kraszanki" - Jarmarku Wielkanocnego z atrakcjami, który zagości w samym centrum miasta. Co w programie?

📢 W Gorzowie zbudują Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla niepełnosprawnych Przy ul. Osadniczej miasto chce wybudować Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Znajdzie się w nim miejsce dla dwudziestu osób z niepełnosprawnościami. Budowa ma kosztować ponad 6 mln zł. 📢 Urządzisz biuro, wybudujesz studnię, pokonasz wertepy. Wojsko ma ofertę dla każdego! Będzie wyprzedaż w Zielonej Górze Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny i organizuje drugą w tym roku wyprzedaż w Zielonej Górze. Oferta jest różnorodna: od aut z demobilu, przez wyposażenie biur po drewno opałowe. Z pewnością zainteresuje wiele firm, majsterkowiczów, miłośników stylu militarnego czy wędkarzy. 📢 Majestatyczna ekspresówka, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy na Dolnym Śląsku Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Świąteczne warsztaty, ciasta i ozdoby. To wszystko można było kupić i zrobić na jarmarku wielkanocnym w Żaganiu Ubieranie kurki w piórka, występy młodszych i starszych oraz zdjęcia z zającem. Te i inne atrakcje czekały na mieszkańców Żagania i okolic podczas jarmarku wielkanocnego w Żaganiu, w niedzielę 17 marca. Na dziedzińcu można było kupić ciasta, mazurki i inne pyszności. Byliście? Co kupiliście? 📢 Koszykówka. Znakomicie grają i zjawiskowo wyglądają. Zobacz osiem najładniejszych zawodniczek Orlen Basket Ligi Kobiet. GALERIA Tegoroczny sezon Orlen Basket Ligi Kobiet zmierza ku końcowi. W czwartek poznaliśmy nowego mistrza Polski, którym został KGHM BC Polkowice. W finale podopieczne trenera reprezentacji Polski Karola Kowalewskiego pokonały PolskaStrefaInwestycji Enea AJP 2-0. W spotkaniu o brązowy medal VBW Arka Gdynia prowadzi w serii z 1KS Ślęzą Wrocław 1-0. Drugi mecz odbędzie się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przez całe rozgrywki panie zachwycały nie tylko wyjątkową grą, ale również piękną urodą. Aby zobaczyć najbardziej urodzie koszykarki prezentujące się na polskich parkietach kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ulica Okulickiego w Gorzowie jest pełna dziur. Mieszkańcy napisali petycję do miasta Od początku roku do magistratu wpłynęło pięć petycji. I większość z nich dotyczy stanu ulic na drogach do bloków i domów. Kilka dni temu petycję napisali mieszkańcy ul. Okulickiego. 📢 Żurek, biała kiełbaska, baby, mazurki i palmy, pisanki, wileńskie specjały. Tłumy na Kaziukach w Muzeum Etnograficznym w Ochli Po tłumach, które odwiedziły doroczne "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, można wywnioskować, że jesteśmy już wyjątkowo mocno spragnieni wiosny oraz wydarzeń plenerowych. Już w pierwszej godzinie festynu, na drodze do skansenu zrobił się niezły korek. Gości dowoziły również bezpłatne autobusy zielonogórskiego MZK. Pod względem frekwencji, wydarzenie można uznać za wyjątkowo udane. 📢 Zjawiskowe ring girls podczas KSW 92 w Gorzowie Nieodłączną częścią gal sportów walki są też tzw. ring girls. Nie inaczej było także przy okazji XTB KSW 92 w Gorzowie.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie. 📢 Otyliada w Żarach. Uczestnicy pływali całą noc, pokonali łączny dystans 310 kilometrów! Cała noc w basenie! Wyobrażacie to sobie? Za nami kolejna, dziewiąta Otyliada na żarskim basenie. Uczestnicy przepłynęli łącznie dystans 310 kilometrów! Mamy wyniki. 📢 Laboratorium muzyczne zagościło w Filharmonii Zielonogórskiej. Za nami koncert premier i wyjątkowo udane Concerto Grosso Cykl muzyczny "Miesiąc kobiet" w Filharmonii Zielonogórskiej" nieustannie zaskakuje nas różnorodnością programu oraz przedsięwzięć muzycznych. Tym razem (16 marca) słuchacze byli świadkami prawykonań utworów skomponowanych przez kobiety, często niemające jeszcze wielkiego dorobku artystycznego. Orkiestra grała w przeróżnych składach, pojawiały się rzadko używane instrumenty jak flet altowy (zachwycał swoją głębią dźwięku zwłaszcza w dołach), czelesta, a nawet tuba nagłaśniająca oraz ... butelki, dwoma słowami po prostu - muzyczne laboratorium.

📢 Każdy dał z siebie wszystko! Komentarze po meczu Anwil Włocławek - Zastal Zielona Góra Sensacyjna wygrana koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra we Włocławku to główny temat dyskusji kibiców po ostatnich meczach w Orlen Basket Lidze. 📢 To najbardziej denerwuje zielonogórzan. Posłuchaj i przeczytaj, co mówią mieszkańcy Większość mieszkańców uważa, że Zielonej Góra jest dobrym miejscem do życia. A jej atuty to m.in. to, że wszędzie jest blisko, dookoła lasy, dobra jest miejska komunikacja, nie jest za dużym miastem, a wszystko w nim się znajduje: uczelnie, szpital, teatr, filharmonia, basen i wiele inne placówek, ułatwiających i umilających nam życie. Ale nie znaczy to wcale, że nie zauważamy rzeczy, które nas po prostu denerwują. Zapytaliśmy zielonogórzan, co ich w mieście drażni?

📢 Sensacja! Zastal Zielona Góra pokonał lidera! I to w jego hali Szok i niedowierzanie przeżyli kibice lidera Orlen Basket Ligi - Anwilu Włocłwek - który przegrał ze skazywanym na pożarcie Zastalem Zielona Góra aż 75:93. Broniący się przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywek zielonogórscy koszykarze sprawili ogromną niespodziankę. 📢 Szczypiorniści Stali Gorzów słono zapłacili za przestój w Ciechanowie. Przegrali z beniaminkiem Gorzowscy piłkarze ręczni rozegrali w sobotę (16 marca) zaległy – z 19. – kolejki mecz Ligi Centralnej z Jurandem w Ciechanowie. Debiutujący z dziką kartą na tym poziomie rozgrywkowym zespół z Mazowsza drugi raz w sezonie okazał się lepszy od żółto-niebieskich. 📢 Razem z deszczem, w Gubinie spadł grad goli. Carina rozbiła rezerwy Rakowa Częstochowa Z piekła do nieba kroczyli piłkarze Cariny Gubin w III-ligowym meczu z rezerwami Rakowa Częstochowa. Gubinianie przegrywali, a spotkanie zakończyli z trzeba bramkami przewagi nad rywalem.

📢 KSW 92 w Gorzowie. Taki był wieczór walk w Arenie Gorzów |RELACJA LIVE W sobotę, 16 marca w Arenie Gorzów trwa XTB KSW 92. W trakcie wieczoru zaplanowano dziewięć walk. Zobaczcie, co się działo. 📢 Oskarżone o czary kobiety płonęły na stosie w Zielonej Górze. By się przyznały do winy, strasznie je torturowano Zielona Góra jest kobietą – słyszymy dość często. To w Zielonej Górze kobiety pełniły ważne funkcje jak prezydent miasta czy marszałek lubuski. To Zielona Góra okrzyknięta została najbardziej tolerancyjnym i otwartym miastem w Polsce. Ale nie zawsze było to miejsce bezpieczne dla mieszkańców. Był czas, kiedy kobiety oskarżane o czary płonęły na stosie. 📢 Pogrzeb Mariana Fludra w Gnieźnie. Doktora Judyma z Wielkopolski żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb doktora Mariana Fludra miał miejsce w sobotę, 16 marca - najpierw podczas mszy w katedrze, a następnie na cmentarzu św. Krzyża. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców - setki tych, którzy mieli z nim styczność. Wielu z nich uratował zdrowie, a niektórym nawet życie.

📢 Same nieszczęścia piłkarzy Warty Gorzów. Najpierw czerwona kartka, potem cztery stracone gole Fatalnie ułożył się dla warciarzy sobotni (16 marca) mecz 21. kolejki w III grupie III ligi. Po dwóch wyjazdowych porażkach na inaugurację wiosennej rundy granatowo-bordowi liczyli, że w pierwszym w 2024 roku domowym spotkaniu urwą jakieś punkty walczącemu o awans do II ligi MKS Kluczbork. Tymczasem futboliści z Opolszczyzny zaaplikowali im na stadionie przy ul. Olimpijskiej aż cztery gole. 📢 12. Kołobrzeski Pułk Piechoty ma 80 lat. Tak wyglądała służba w jednostce w Gorzowie Była tu piekarnia i świniarnia, a dawna wojskowa stacja paliw dziś służy zwykłym kierowcom, którzy tankując paliwo mogą zobaczyć halę naprawy czołgów. Przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie przez prawie pół wieku byli polscy żołnierze 12. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. W poniedziałek byli wojskowi będą wspominali dawne czasy…

📢 Nowoczesne, ekologiczne domy, wyposażenie i rośliny. W Drzonkowie trwają 30. Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów To już 30. edycja Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów, które odbywają się w sobotę i niedzielę (16 - 17 marca) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w godz. 10-18. To wydarzenie należy do największych imprez targowych w Lubuskiem i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców oraz zwiedzających. 📢 10 atrakcji w Zielonej Górze. Jak te miejsca oceniają turyści i mieszkańcy? Na pierwszym miejscu pod względem treści i ilości opinii jest miejsce będące trwałą ruiną, ale to właśnie pomysł na ten teren i jego realizacja są doceniane nie tylko w regionie, ale i w Polsce. Jak wypadają pozostałe atrakcje? Co jest warte zobaczenia w Zielonej Górze? Wybraliśmy dziesięć miejsc.

📢 Ta historia przyprawia o dreszcze! Jest nowy e-book o historii powiatu żagańskiego! Dostępny jest nowy e-book Macieja Boryny i Henryka Janowicza o historii Jelenina w gminie Żagań. Jest w nim też historia mordercy Scheibnera... Nawet tak mała miejscowość ma swoje tajemnice, które warto poznać. 📢 W The Voice Kids powalczy Lubuszanin. Młody talent z Nietkowa przesłuchania w ciemno ma już za sobą, teraz czas na muzyczne "Bitwy" Dwunastoletni Wojtek Lebioda z Nietkowa podbił serca jurorów w przesłuchaniach do muzycznego programu The Voice Kids. Którą drużynę wybrał? Poznajcie historię chłopca, który inspiruje do walki o własne marzenia. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Będą darmowe autobusy MZK W niedzielę, 17 marca w skansenie w zielonogórskiej Ochli odbędą się Kaziuki – największy wielkanocny jarmark w naszym województwie. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety, ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej.

📢 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna a SOR. Szpital w Zielonej Górze przypomina, jak i kiedy korzystać z nocnej pomocy lekarskiej Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Zielonej Górze działa w ramach Szpitala Uniwersyteckiego w nowym Budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Od prawie roku, funkcji tej nie już pełni już punkt Pogotowia Ratunkowego przy ul. Chrobrego. -Zauważamy jednak, że wciąż wiedza na temat Nocnej i Świątecznej Opieki i czym różni się ona od SOR, jest niewystarczająca — tłumaczy Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. 📢 Szkoły są dwie, będzie jeden zespół. W nowej siedzibie. Uczniowie rozpoczną w niej naukę od września. A co z salami koncertowymi? Zaraz rozpocznie się nabór do szkoły muzycznej. Nowy rok szkolny rozpocznie się już w nowej siedzibie i w nowym zespole szkół muzycznych. Bo dziś funkcjonują w mieście dwie. A kiedy mieszkańcy zostaną zaproszeni na wydarzenia w nowych salach koncertowych?

📢 Uwaga! Zmienia się czas trwania planowanego protestu rolników na A-18, w środę 20-03-2024! W środę 13 marca 2024 w Urzędzie Miasta w Iłowej odbyło się spotkanie władz gminy z rolnikami, którzy chcą zablokować całkowicie trasę A-18 w okolicach Iłowej, w ramach ogólnopolskiego protestu rolników. Przypomnijmy, że burmistrz Paweł Lichtański nie wyraził zgody na to, aby protest na trasie trwał przez miesiąc. Jednak rolnicy chcą blokować autostradę w środę 20 marca 2024. Po rozmowach w magistracie skrócono godziny protestu. 📢 KSW w Gorzowie. Gladiatorzy są już po ważeniu. Są pod wrażeniem sprzedaży biletów, których... już nie ma Sobotnią galę XTB KSW 92 w Gorzowie obejrzy nadkomplet publiczności. - Rzadko która gala się tak sprzedaje – mówił nam po ceremonii oficjalnego ważenia Jakub Wikłacz. W Arenie Gorzów stoczy pojedynek o obronę mistrzowskiego pasa w wadze koguciej.

📢 Tak świętował ZOK swoje 50-lecie. Był film, wystawa, koncert i odznaczenia. A Tobie z czym kojarzy się ta instytucja? Zielonogórski Ośrodek Kultury świętował 50-lecie urodzin. Uroczystość odbyła się w Planetarium Wenus, gdzie nie zabrakło wspomnień, filmu, koncertu, podziękowań i odznaczeń dla osób, które sprawiały, że przez pół wieku zielonogórzanie nie mogli narzekać na nudę. 📢 Trzy auta zderzyły się na skrzyżowaniu w Skwierzynie. Na miejsce przyjechała straż i pogotowie Około godziny 15.00 na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wiosny Ludów w Skwierzynie doszło do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby. 📢 Przemysław Pawlicki odsłonił swoją tablicę w Gorzowie Gdy będziemy w Gorzowie całą rodziną, na pewno ją tu zabiorę i pokażę, że jest takie miejsce, a ja jestem jego częścią – mówi Przemysław Pawlicki, kapitan Falubazu Zielona Góra. W piątek 15 marca w Alei Zwycięzców Memoriału Edwarda Jancarza żużlowiec odsłonił tablicę z odciskiem swojej dłoni.

📢 Katastrofa lotnicza w Lubuskiem. Rozbił się myśliwiec. Ludzie mieli nic nie wiedzieć. Tajemnicy nie udało się utrzymać HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 To była wielka tajemnica: w Lubuskiem ukryto w lesie bazę atomową. Składowano tu głowice jądrowe. Zobaczcie ruiny bazy To potwierdzony fakt: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce schowane głęboko w lesie...

📢 Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu! Po tej okazałej niegdyś rezydencji zostało niewiele. Kilka ścian, sterta gruzu i fragmenty piwnic. Jest jeszcze zapuszczony, pałacowy park. Kiedyś pałac w podgorzowskim Lubnie cieszył oczy. Ma też swoją mroczną przeszłość. Z tym właśnie miejscem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Był tu nawet Adolf Hitler.

📢 W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia! Rozlewające się rzeki pochłonęły hektary terenu, na którym położony jest Park Narodowy "Ujście Warty". Ten przypomina teraz ogromne jezioro. Można tam podziwiać szerokie rozlewiska, które obecnie prezentują się niezwykle widowiskowo. Robi się też na nich coraz bardziej tłoczno i głośno, bo swoje wiosenne koncerty rozpoczęły ptaki przylatujące z zimowisk. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru: las, opuszczone domki, ruiny... Kiedyś było tutaj słychać śmiech dzieci Szczerze? Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku!

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na pierogi, pizzę albo biszkopt. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii Piesza wyprawa do Santiago de Compostela w Hiszpanii rozpocznie się pod koniec kwietnia 2024. Trasa będzie wynosiła ok. 2,8 tys. kilometrów. Podróż zajmie od 90 do 100 dni. Wraz z Arkadiuszem Patlą wyruszy jego partnerka Natalia Stelmaszewska. Oboje początek trasy będą mieli w swoich miejscowościach. On w Szprotawie, ona w Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Lubuskie ma jeden najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Niewielu wie o tym miejscu. Tu czas stoi w miejscu To niezwykłe miejsce w każdym calu! Bardzo klimatyczne, wprawiające w zadumę, tajemnicze. Opactwo augustiańskie w Żaganiu jest jednym z najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Nie, wcale nie przesadzamy! W 2011 zostało uznane za pomnik historii. Po kolei odwiedzamy gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor, oglądamy konwikt i dormitorium, gdzie czas już od dawna stoi w miejscu. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!