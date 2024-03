Przegląd prasy (28.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.03.2024”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.03.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (28.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3a, węzeł Skwierzyna Zachód - węzeł Świebodzin Północ (117. km na odc. 32 km) Remont cząstkowy nawierzchni od km 117+000 - 149+000 pas szybki, pas wolny, strona prawa, kierunek Zielona Góra.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane na 28.03.2024. Ile trzeba czekać na termin? Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 28.03.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [28.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [28.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy. 📢 Stal Gorzów goniła, goniła i dogoniła Unię Leszno. Jak wypadł jej pierwszy sparing? Żużlowcy Stali Gorzów mają już za sobą pierwszy w tym sezonie sparing. W środę 27 marca na stadionie im. Edwarda Jancarza ścigali się kontrolnie z Fogo Unią Leszno. Pokonali ją 45:44.

📢 Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra przegrali mecz sparingowy z I-ligowcem Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra w środę 27 marca rozegrali trzeci w tym sezonie mecz sparingowy. Przegrali na wyjeździe z I-ligową Arged Malesą Ostrów Wlkp. Rewanż w piątek 29 marca na zielonogórskim torze. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Babciowe 2024 - to nawet 1500 zł dla rodzin z dziećmi. Takie będą zasady przyznawania Babciowe to nowa forma wsparcia dla rodzin z dziećmi, nad którym obecnie pracuje rząd. W ramach nowego świadczenia można uzyskać nawet 1500 zł. Kwota, jaką otrzyma rodzina, będzie zależała od formy opieki nad dzieckiem - czy dzieckiem będzie się opiekować niania, członek rodziny czy placówka opiekuńcza (żłobek). Przewidziano nawet opcję, gdy rodzic jednak zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu. Zobacz zasady przyznawania nowego świadczenia i jakie pieniądze można dostać w ramach babciowego. 📢 Czy w Gorzowie i okolicy jest bezpiecznie? Oto najnowsze dane. Kradzieży jest coraz więcej Przestępczość spada, ale jest coraz więcej kradzieży. Z kolei na drogach jest coraz bezpieczniej. Tak wynika z miejskiego raportu na temat bezpieczeństwa za zeszły rok.

📢 Nie tylko Skokowa w Zielonej Górze się zmienia, czyli remonty ulic w mieście. To 34 zadania Rozpoczęły się remonty dróg w mieście. W harmonogramie robót rozpisano 34 zadania, koszt całej inwestycji wyniesie 50 milionów złotych. Połowę tej kwoty udało się miastu pozyskać z Funduszu Rozwoju Dróg. Które ulice zostaną zmodernizowane w pierwszej kolejności? 📢 7 kwietnia w Zielonej Górze Polska zagra z Kosowem. Trwa sprzedaż biletów Niewiele już czasu pozostało do meczu reprezentacji Polski piłkarek ręcznych z Kosowem w Zielonej Górze. Spotkanie, którego stawką będzie awans na mistrzostwa Europy odbędzie się 7 kwietnia. 📢 Jerzy Owsiak podał wynik 32. Finału WOŚP. Padł kolejny rekord! Podczas dzisiejszej prasowej konferencji Jurek Owsiak ogłosił ostateczną kwotę 32. Finału WOŚP. Padł kolejny rekord! Na finałowe konto, dzięki wolontariuszom, osobom działającym w Sztabach i darczyńcom, wpłynęło aż 281 879 118,07 złotych! Jest to kwota o 106 452 305 złotych większa od wyniku deklarowanego oraz o 38 619 730,80 złotych większa od ostatecznego wyniku 31. Finału.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 27.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 27.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 27.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024 Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Lubuskiem w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe odbędę się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. Będziemy wybierać m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O te ważne stanowiska w 82 lubuskich gminach i miastach ubiegać się będzie 227 osób. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu.

📢 Dobre wieści dla lubuskich emerytów. Pierwsze trzynastki już za chwilę na kontach! Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Zostanie ono doliczone do podstawowego świadczenia w kwietniu. Wiele osób niecierpliwie wyczekuje na taki zastrzyk gotówki. Już wiadomo, że pierwsze pieniądze dotrą do beneficjentów wcześniej, bo jeszcze przed świętami. 📢 Wciąż nie odnaleziono zaginionej kobiety ze Słubic. Służby sprawdzają m.in. nadbrzeże i koryto rzeki. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt Od poniedziałku, 25 marca, trwają intensywne poszukiwania zaginionej Irminy Syrek. 42-latka wyszła z domu w Słubicach i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Wszystkie sygnały, które trafiają do policjantów są sprawdzane. Od początku zaginięcia w akcji poszukiwawczej biorą udział także funkcjonariusze innych służb i wykorzystywane są zaawansowane środki techniczne.

📢 Miała 2 promile alkoholu w organizmie, rozbiła auto i uciekła z miejsca zdarzenia. Zatrzymali ją policjanci z Gubina Policjanci z Gubina zatrzymali kobietę, która kierowała pod wpływem alkoholu, spowodowała kolizję drogową i rozbiła auto, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Badanie wykazało, że miała prawie 2 promile alkoholu w organizmie. 📢 Wybory na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kto został rektorem największej lubuskiej uczelni? Jakie ma plany? Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się wybory rektora na kadencję 2024-2028. Kolegium Elektorów wybrało na tę funkcję prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego. Będzie to jego druga kadencja.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża?

📢 Czas na pierwszy sparing Stali Gorzów. Rywalem Unia Leszno W środę 27 marca zawodnicy ebut.pl Stali Gorzów mają rozegrać pierwszy w tym roku sparing przed sezonem ligowym. Początek meczu z Fogo Unią Leszno o 16.30. 📢 Urodziła się w Białymstoku, dziś mieszka w Los Angeles z milionerem. Izabella Scorupco wciąż zachwyca urodą Zrobiła karierę w Szwecji i Hollywood, była jedyną pochodząca z Polski dziewczyną Bonda. Izabella Scorupco aktualnie wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Zobaczcie, jak wygląda wspaniały dom tej pary na zachodnim wybrzeżu USA. 📢 Kraszanka 2024 w Zielonej Górze. Jeszcze zdążysz nabyć te prawdziwe cuda. Poczuj magię świąt! Kto jeszcze nie zdążył odwiedzić Jarmarku Wielkanocnego - Kraszanki - na zielonogórskim deptaku ma szanse to zrobić do czwartku. Atrakcyjnych towarów nie brakuje. A takich oryginalnych ozdób czy prezentów nigdzie się nie kupi.

📢 Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim zakończony. Inwestycja zostanie odebrana po Wielkanocy Zakończył się wyczekiwany remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Krośnie Odrzańskim. Odbiór inwestycji ma nastąpić po Świętach Wielkanocnych. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 27.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 27.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Wypłacił zaległe pensje, czy nie wypłacił? List do mediów w sprawie kandydata na prezydenta Zielonej Góry Podczas konferencji, na której Włodzimierz Czarzasty prezentował kandydata Lewicy na prezydenta miasta Janusza Jasińskiego, doszło do zgrzytu. Głos zabrał jeden z byłych pracowników kandydata, dopytując o zaległe pensje. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 27.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia.

📢 Święcenie pokarmów 2024 w Zielonej Górze - lista i godziny święceń w kościołach Wielkanoc w 2024 roku wypada wcześnie, dlatego warto w porę rozpocząć przygotowania do świąt! A czym byłby świąteczny stół bez produktów wielkanocnego koszyczka? Zobacz harmonogram święcenia pokarmów wielkanocnych w zielonogórskich parafiach. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 27.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 27.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Pod Żaganiem rozkręca się ogromny pracodawca. To zatrudnienie dla kilku tysięcy osób Firma Hermes Fulfilment z Konina Żagańskiego przygotowuje się do rozpoczęcia działalności. Uruchomienie centrum logistycznego rozpocznie się w lecie 2024 roku. Hermes jest firmą e-commerce, czyli szeroko pojętym handlem elektronicznym, za pośrednictwem sklepów internetowych. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 27.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Gruszka czy pietruszka? Czym będziemy się zajadać na Nocnym Szlaku Kulinarnym w Gorzowie? Rozpoczęło się głosowanie na produkt, który będzie głównym motywem tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego. Bohatera dań serwowanych przez knajpy i restauracje tradycyjnie wybiorą sami gorzowianie. W tym roku o miano takiego przewodniego składnika walczą dwie pyszne kandydatki, czyli gruszka i pietruszka.

📢 Wybory do rady miasta Gorzowa. Oto kandydaci i ulice w okręgu nr 1 O reelekcję będzie walczyć tu tylko dwóch aktualnych radnych, a spośród 47 kandydatów tylko ośmiu startowało w ostatnich wyborach do rady. Tak w liczbach wygląda okręg nr 1 w wyborach do rady nr 1.

📢 Kresowianie będą mieli swoje miejsce! Dopiero za kilka lat, ale za to jakie! Powstaje Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów W Kostrzynie nad Odrą miało miejsce niezwykłe spotkanie. Uczestniczyli w nim członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Rozmawiano o muzeum, które powstaje w Brzegu (woj. opolskie). Takiego miejsca jeszcze w Polsce nie ma! 📢 Święcenia pokarmów w Gorzowie. Będą w kościołach i… przed stadionem |PEŁNA LISTA W sobotę 30 marca tradycyjne święcenie pokarmów będzie nie tylko w szesnastu kościołach w

Gorzowie, ale także „pod chmurką”. Z koszyczkiem do błogosławieństwa będzie można wyjść już na 8.00.

📢 Włodzimierz Czarzasty w Zielonej Górze mówił o jaskini antyaborcyjnego lwa. Skomentował trzy tematy, które we wtorek obiegły kraj Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty odwiedził Zieloną Górę w ramach wyborczej akcji pn. „Lewica w trasie”. Podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do spraw przeszukań u znanych polityków, wniosku o Trybunał Stanu dla Prezesa NBP i tabletki „dzień po”. 📢 Na własnym torze NovyHotel Falubaz Zielona Góra lepszy od Apatora Toruń [ZDJĘCIA] NovyHotel Falubaz Zielona Góra wygrał pierwszy w tym sezonie mecz sparingowy. We wtorek 26 marca zielonogórscy żużlowcy na własnym torze okazali się lepsi od Apatora Toruń. 📢 Kostrzyn zostanie bez burmistrza przez kilka tygodni? Urzędnicy mówią, że sytuacja jest niezwykle skomplikowana Od 22 marca Kostrzyn nad Odrą nie ma burmistrza. Andrzej Kunt zdecydował o przejściu na emeryturę. W wyborach na burmistrza kolejnej kadencji będzie jednak startował. Problem w tym, że Kostrzyn może zostać bez włodarza nawet przez kilka tygodni. Urzędnicy mówią wprost, że sytuacja jest niezwykle skomplikowana.

📢 Mieszkańcy gminy Bobrowice pamiętają o opuszczonej wsi Czeklin. Odsłonili pamiątkowy pomnik Czeklin to opuszczona wieś na terenie gminy Bobrowice. Z miejscowości nic nie zostało, poza przydrożnym krzyżem. Teraz obok tego krzyża znalazł się pamiątkowy, kamienny pomnik. Mieszkańcy gminy Bobrowice sprawili, żeby o Czeklinie nie zapomniano. 📢 Policja w mieszkaniu Łukasza Mejzy w Zielonej Górze. Przeszukanie ma związek z jego oświadczeniem majątkowym Policja, na polecenie prokuratury, weszła do zielonogórskiego mieszkania posła Łukasza Mejzy. Przeszukanie ma związek z oświadczeniem majątkowym Mejzy. Za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych grozi do ośmiu lat więzienia. 📢 Tropikalne kleszcze-giganty w natarciu. Wkrótce dotrą do Polski. Mogą roznosić śmiertelne choroby. Jak się przed nimi chronić? Wiosna oznacza nie tylko piękną pogodę, ale też wzmożoną aktywność kleszczy. Zmiany klimatu sprawiły jednak, że groźne pajęczaki są aktywne przez cały rok, a obok rodzimych gatunków pojawiają się nowe. Tropikalne kleszcze-giganty obserwuje się już u naszych zachodnich sąsiadów, a wkrótce mogą pojawić się też u nas. Mogą one przenosić śmiertelne choroby takie jak gorączka krwotoczna kongijsko-krymska. Jak się przed nimi chronić?

📢 Oszuści zaatakowali mieszkańców Gorzowa. Uwierzyły im trzy osoby, które straciły łącznie prawie 100 tys. zł Wypadek spowodowany przez wnuczkę, córkę i zagrożone oszczędności – w te trzy historie uwierzyli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i przekazali oszustom łącznie prawie 100 tysięcy złotych. W jednym przypadku pieniądze wyrzucono przez balkon. W ostatnich kilku dniach do policjantów zgłaszają się także osoby, do których dzwonią przestępcy z żądaniem nawet 300 tysięcy złotych. Przestrzegamy, by nikomu nie przekazywać żadnych pieniędzy. 📢 Życie kobiety było zagrożone. Uratowali ją gorzowscy policjanci i strażacy. Tragedia była o krok... Policjanci i strażacy uratowali kobietę, po tym gdy otrzymali zgłoszenie, że jej życie jest zagrożone. Nieprzytomna została znaleziona w mieszkaniu i przewieziona do szpitala. Jej życie zostało uratowane dzięki współdziałaniu policjantów, strażaków i pogotowia ratunkowego. Do tragedii brakowało niewiele.

📢 Czosnek niedźwiedzi: kiedy zbierać liście i czy można zrywać je z lasu? Sezon na czosnek niedźwiedzi już trwa. Rośnie w polskich lasach, choć nie w każdym regionie. Czy można go zbierać? Na co pomaga czosnek niedźwiedzi i jak uprawiać we własnym ogródku? Jedni zachwycają się smakiem, inni cenią przede wszystkim właściwości lecznicze. 📢 Cztery mecze w dwa dni! Żużlowcy Stali i Falubazu będą bardzo zapracowani We wtorek i środę (26-27 marca) lubuskie zespoły żużlowe rozegrają po dwa spotykania sparingowe. ebut.pl Stal Gorzów zmierzy się w dwumeczu z Fogo Unią Leszno, a NovyHotel Falubaz Zielona Góra pojedzie z KS Apatorem Toruń i Arged Malesą Ostrów Wlkp. 📢 Natychmiast je odinstaluj – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS. Mogą być na twoim telefonie, a ryzykujesz dużo. Uważaj Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również cyberprzestępcy wykorzystują we własnych celach. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i saperzy z Krosna Odrzańskiego pokonywali Odrę. Mamy fenomenalne zdjęcia! W miniony weekend (23-24 marca) żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z saperami z 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim odbyli szkolenie, podczas którego przeprawiali się przez Odrę. 📢 9 najpiękniejszych miast Europy na wiosenny weekend. Robią furorę wśród turystów! Aktualny ranking pomysłów na majówkę Jak sprawdzić, które europejskie miasta uznawane są przez turystów za najpiękniejsze? Np. można policzyć, iloma hasztagami zostały oznaczone na Instagramie. Właśnie tą metodą posłużyli się twórcy nowego rankingu najpiękniejszych miast Europy, nadających się w sam raz na wiosenne wycieczki czy majówkowy długi weekend. Przekonajcie się, które metropolie zachwycają turystów i robią prawdziwą furorę w sieci. W rankingu jest też jedno polskie miasto – czy zostało należycie docenione przez internautów?

📢 Kąpielisko H2Ochla. Miasto przedstawiło cennik biletów. Miejscowi się cieszą, a "pozostali" mówią, że przyjeżdżać nie będą. Jest za drogo? W miniony weekend ujawniono kolejne informacje na temat kąpieliska H2Ochla. Samego obiektu nie trzeba przedstawiać, bo od miesięcy nie schodzi z ust prezydenta, radnych i przede wszystkim mieszkańców Zielonej Góry. Inwestycja wywołuje emocje niczym najszybszy rollercoaster - od zadowolenia do złości i rozczarowania. Jakie nastroje panują po ogłoszeniu cen biletów?

📢 EkoZdrowie - zielona Zielona Góra, czyli rozmowy w Palmiarni o przyrodzie i zdrowiu mieszkańców miasta W obecnych czasach, kiedy większość z nas wybiera życie w gęsto zaludnionych metropoliach, nie można ignorować wpływu, jaki urbanizacja wywiera na nasze zdrowie. Badania naukowe jasno wskazują, że mieszkanie w miastach może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, takich jak nowotwory płuc, alergie spowodowane pyłami i gazami, a także stres związany z przeludnieniem.

📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Czołówka lubuskiej IV ligi znów bez pełnej puli. Kolejna zmiana lidera tabeli Od początku rundy wiosennej w piłkarskiej IV lidze ekipy z czołówki regularnie tracą punkty. Tak było również w 22. kolejce, w której potknięcie zanotował dotychczasowy lider, Lubuszanin Drezdenko. 📢 Nergal i John Porter w Żarach, czyli Me and The Man. Panowie zagrali niesamowity koncert w sali widowiskowej Luna Nergal oraz John Porter zagrali w niedzielny wieczór w sali widowiskowej Luna w Żarach. Panowie tworzą duet Me and The Man. Zobaczcie zdjęcia z tego niezwykłego koncertu.

📢 Mroczne wnętrza i podziemia hotelu widmo przy S3. "To była egzekucja, zginął policjant" | ZDJĘCIA, FILM Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa?

📢 Atak i grabież na stadionie Falubazu Zielona Góra! Sceny jak z gangsterskiego filmu Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 24 marca około godz. 14.00 na terenie stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Kibice Falubazu zostali zaatakowani przez grupę zamaskowanych mężczyzn.

📢 "Andrzej Zarzecki nie żyje" - informuje Gazeta Lubuska z 1993 r. "Oglądam ten film i mówię: Andrzej, nie jedź!" 31 lat temu świat żużla zamarł. 24 marca 1993 roku dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci Andrzeja Zarzeckiego. To była środa. Trzy dni wcześniej zawodnik doznał poważnych obrażeń na skutek wypadku, do którego doszło na torze w Zielonej Górze. Miał 22 lata. - Dla mnie był jedyną nadzieją na lepszą przyszłość polskiego żużla - mówił Stanisław Bazela, kierownik młodzieżowej reprezentacji Polski. - Widzi pan? Andrzej by wygrał bez problemu. Nie mógł wiedzieć, że za chwilę coś w niego z takim impetem uderzy - dodaje z kolei Pan Andrzej, kibic z Zielonej Góry. 📢 Dzień otwarty w I LO w Zielonej Górze. Co tam się działo?! Tańce, doświadczenia, pokazy, kawiarenki. Zobaczcie zdjęcia! W sobotę, 23 marca, swoje drzwi otworzyło I LO w Zielonej Górze. Cóż się tam działo podczas tego wydarzenia? Pokazy, doświadczenia, tańce i wiele rozmów, dyskusji. Uczniowie i ich rodzice mogli zajrzeć w każdy kąt Jedynki - najlepszego publicznego liceum w mieście i w województwie lubuskim według rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy".

📢 Hej, hej Falubaz! Było jak w ringu. Świetna prezentacja zespołu, ale „oberwali" prezydent i radny Wielkie żużlowe show wróciło pod dach zielonogórskiej hali CRS. Wypełniony po brzegi obiekt „odleciał" od głośnego dopingu kilku tysięcy kibiców, gdy rozpoczęła się prezentacja drużyny Falubazu Zielona Góra.

📢 Wyśmienity mazurek z mascarpone, masłem orzechowym i figami. Prosty przepis na pyszne ciasto na Wielkanoc. Zachwyt rodziny gwarantowany Szukasz pomysłowego przepisu na mazurek wielkanocny? Przygotuj pyszne kruche ciasto z kremem z mascarpone, masłem orzechowym i Nutellą. Wypróbuj nasz przepis na wyborny mazurek z figami i zachwyć całą rodzinę. 📢 Ma kwiaty jak dzwonki, ale to rozwar. Już możesz go posiać i będziesz mieć kwiaty na lata. Sprawdź, jak to zrobić Rozwar to wieloletnia roślina, która pięknie kwitnie latem. Ma duże kwiaty, podobne do dzwonków. Sadzonki rozwaru można kupić, ale te kwiaty można uprawiać także z nasion. Radzimy kiedy i jak to zrobić.

📢 Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+ Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta. 📢 Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś produkowano tu papier Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Pracę w nich miało kilkuset mieszkańców, dla których powstawały nowe osiedla, bloki, szkoły, przychodnie lekarskie. 📢 Samotna wieża w Lubuskiem. Kiedyś strzeżono stąd granicy. Strażnicy mieli lornetki i broń z ostrą amunicją! Opuszczonej, stalowej konstrukcji, nie da się nie zauważyć. Stoi na brzegu Odry. - Mieliśmy na wyposażeniu lornetkę i broń z ostrą amunicją. Obserwację prowadziliśmy w ciągu dnia – mówi emerytowany strażnik graniczny, który służył na takiej wieży, jaka do dzisiaj stoi w Górzycy.

📢 Rusza obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Pracujesz w jednym z tych zawodów? Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek Pracujesz w jednym z tych medycznych zawodów? Masz obowiązek wpisu do rejestru. Taka możliwość będzie już za kilka dni. 📢 Jak i kiedy siać groszek pachnący? To pnącze ozdobi ogród i balkon. Posiej go w ten sposób, a będzie pachnieć do jesieni Groszek pachnący pięknie kwitnie i – zgodnie z nazwą – wspaniale pachnie. Jest łatwy w uprawie i może zdobić ogród i balkon przez całe lato, a nawet jesienią. Sprawdź, jak i kiedy siać groszek pachnący. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

