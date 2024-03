Przegląd prasy 29.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 29.03.2024”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 29.03.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (29.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 29, m. Osiecznica (46. km na odc. 0,1 km) Przebudowa drogi polegająca na budowie azylu na przejściu dla pieszych w km 46+500 wraz z budową oświetlenia dedykowanego - ETAP I.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane aktualne na 29.03.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 29.03.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa - 29.03.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 29.03.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do kardiologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [29.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [29.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Kolejny wypadek na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej i Północnej w Kostrzynie. Zderzyło się kilka samochodów! Do groźnego wypadku doszło na feralnym skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej, Północnej i Witnickiej na wjeździe do Kostrzyna nad Odrą. W zderzeniu brało udział kilka pojazdów. 📢 Zapadł wyrok w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Lubnie. Wybuchł tam wielki pożar! Jest finał sprawy nielegalnego składowiska odpadów w Lubnie w gminie Lubiszyn. Właściciel terenu został skazany na ponad dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Na posesji, gdzie były zmagazynowane opony oraz wyposażenie samochodowe, wybuchł ogromny pożar!

📢 Remis Lechii Zielona Góra na trudnym terenie we Wrocławiu W czwartek 28 marca Lechia Zielona Góra awansem rozegrała mecz 23. kolejki III ligi. Podopieczni trenera Andrzeja Sawickiego na wyjeździe podzielili się punktami ze Ślęzą Wrocław. 📢 Babciowe 2024 - to nawet 1500 zł dla rodzin z dziećmi. Takie będą zasady przyznawania [29.03.2024] Babciowe to nowa forma wsparcia dla rodzin z dziećmi, nad którym obecnie pracuje rząd. W ramach nowego świadczenia można uzyskać nawet 1500 zł. Kwota, jaką otrzyma rodzina, będzie zależała od formy opieki nad dzieckiem - czy dzieckiem będzie się opiekować niania, członek rodziny czy placówka opiekuńcza (żłobek). Przewidziano nawet opcję, gdy rodzic jednak zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu. Zobacz zasady przyznawania nowego świadczenia i jakie pieniądze można dostać w ramach babciowego.

📢 Błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową. 📢 Tak wygląda nowa siedziba TVP3 w Gorzowie! Kiedy zaczną z niej nadawać? Dwa studia w budynku, a do tego trzecie studio na dachu. Tak prezentuje się nowa siedziba gorzowskiego oddziału Telewizji Polskiej. Na pierwsze programy nadawane z ul. Piłsudskiego trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

📢 Ktoś niszczy plakaty wyborcze w Zielonej Górze. Co za to grozi? Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się już 7 kwietnia. Od tygodni miasto „zdobią” plakaty wyborcze. I tak jak o ich wyglądzie w przestrzeni publicznej można dyskutować, to jako część kampanii wyborczej znajdują się pod ochroną, a wszelkie wymierzone w nie akty wandalizmu są karalne. W Zielonej Górze ktoś jednak postanowił jeden z nich zniszczyć. Co mu grozi? 📢 W Iłowej wpadł kierowca z siedmioma zakazami! Policjanci z żagańskiej "drogówki" zatrzymali kierującego Audi, który nie zastosował się do zakazu sądowego i kierował pojazdem, posiadając aż siedem dożywotnich zakazów kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 32-letni mieszkaniec Żar za popełnione przestępstwo ponownie stanie przed sądem. Za złamanie sądowego zakazu grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Gorzów obchodzi Dzień Pioniera. Dziś też do miasta przyjeżdżają mieszkańcy Wągrowca Za rok być może my też przyjedziemy tu pociągiem – mówił w czwartek 28 marca w Dniu Pioniera wiceburmistrz Wągrowca. W 1945 część mieszkańców tego miasta tworzyła polski Gorzów. 📢 20-latka zakończyła swój "drift" na cmentarzu. Nie zapanowała nad mocą opla i staranowała bramę nekropolii Prawo jazdy miała zaledwie 20 dni, ale już poczuła przypływ lekkomyślności. Nieodpowiedzialna 20-latka oplem próbowała driftować, czyli wprowadzić i utrzymać samochód w kontrolowanym poślizgu. Swoje bzdurne popisy zakończyła się na cmentarzu, a cała historia jest wręcz kuriozalna! 📢 Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Gorzowie. Dziecko zostało pobite? Dramat rozegrał się w miniony wtorek. Do gorzowskiego szpitala trafił noworodek w bardzo złym stanie. Dziecko miało obrażenia wewnętrzne, a lekarze podejrzewali, że mogło zostać pobite. Lecznica natychmiast zawiadomiła policję.

📢 W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. To najważniejszy okres w Kościele, poprzedzający święta Wielkiej Nocy W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. To najważniejszy w całym roku liturgicznym okres w Kościele, poprzedzający bezpośrednio święta Wielkiej Nocy. Jego obchodom towarzyszą tradycyjne obrzędy, przy czym tylko w czwartek są one związane z mszą świętą. Odbywająca się wieczorem Msza Wieczerzy Pańskiej, która inicjuje święte Triduum, jest celebrowana na pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Zgodnie z tradycją, w Wielki Czwartek obnaża się ołtarz, a kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tak zwanej ciemnicy. W wielu kościołach jest też praktykowany zwyczaj obmycia nóg dwunastu mężczyznom. 📢 Poważny wypadek w Międzyrzeczu. Mężczyzna spadł z kilkunastu metrów. Jest w ciężkim stanie Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek, 28 marca w Międzyrzeczu. Mężczyzna spadł z wysokości kilkunastu metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny jest w ciężkim stanie.

📢 Narkotyki w Lubsku. Znaleziono prawie kilogram marihuany i amfetaminę To kolejna akcja kryminalnych na terenie gminy! To już kolejna akcja kryminalnych z lubskiej policji, którzy tym razem zatrzymali 43-latka powiązanego z biznesem narkotykowym. Mężczyzna miał niemal kilogram marihuany i amfetaminę, ustalono, że wcześniej wprowadził do obiegu ponad kilograma narkotyków. 📢 Co dalej ze szprotawską ścieżką rowerową Velo Sprotawia? Budowa się opóźnia. Czy będą kary dla wykonawcy? Budowa najdłuższej ścieżki rowerowej Velo Sprotavia, liczącej aż 16 km i łączącej województwo lubuskie z dolnośląskim, miała się zakończyć na początku grudnia 2023, ale wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie jej otwarcie. Co się dzieje? Czy wykonawca zostanie obciążony karami? 📢 Tir z naczepą wylądował w rowie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Są utrudnienia w ruchu! Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w czwartek rano na trasie między Żarami a Żaganiem. Na wysokości miejscowości Marszów ciężarówka z naczepą wjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca oraz pasażer pojazdu trafili do szpitala. Na miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 28.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 28.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 28.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Wybory do rad gmin, miast i powiatów w Lubuskiem. Sprawdź, kto startuje w twoim okręgu! W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Polacy zdecydują, kto będzie reprezentował ich w radach gmin, miast i powiatów, w sejmikach wojewódzkich oraz kto zasiądzie w fotelu wójta, burmistrza czy prezydenta. Przed pójściem do lokalu wyborczego warto sprawdzić, kto kandyduje w naszym okręgu i mieć w głowie nazwiska osób, na które chcemy zagłosować.

📢 Pierwsze w Polsce! Rusza Venture Studio Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tu pomysły zamienią się w biznes Uniwersytet Zielonogórski, miasto Zielona Góra i Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny przy wsparciu warszawskiej firmy The Heart tworzą pierwsze w Polsce uczelniane Venture Studio, którego zadaniem będzie przekształcanie uczelnianych koncepcji i technologii w nowe biznesy. W środę, 27 marca, podpisano stosowny list intencyjny.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 28.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 W Małomicach 40 dębów poszło pod topór - skarży się Czytelnik Czytelnik z Małomic ma żal do Urzędu Miasta o wycinkę starych dębów przy ul. Pruszkowskiej, pod rozbudowę drogi. - Gmina mogła inaczej przeprowadzić inwestycję - mówi. - Można było poszerzyć drogę kosztem działek prywatnych właścicieli, a nie drzew, których bardzo szkoda. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Czy w Gorzowie i okolicy jest bezpiecznie? Oto najnowsze dane. Kradzieży jest coraz więcej Przestępczość spada, ale jest coraz więcej kradzieży. Z kolei na drogach jest coraz bezpieczniej. Tak wynika z miejskiego raportu na temat bezpieczeństwa za zeszły rok.

📢 7 kwietnia w Zielonej Górze Polska zagra z Kosowem. Trwa sprzedaż biletów Niewiele już czasu pozostało do meczu reprezentacji Polski piłkarek ręcznych z Kosowem w Zielonej Górze. Spotkanie, którego stawką będzie awans na mistrzostwa Europy odbędzie się 7 kwietnia. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024 Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Lubuskiem w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe odbędę się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. Będziemy wybierać m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O te ważne stanowiska w 82 lubuskich gminach i miastach ubiegać się będzie 227 osób. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża?

📢 Kraszanka 2024 w Zielonej Górze. Jeszcze zdążysz nabyć te prawdziwe cuda. Poczuj magię świąt! Kto jeszcze nie zdążył odwiedzić Jarmarku Wielkanocnego - Kraszanki - na zielonogórskim deptaku ma szanse to zrobić do czwartku. Atrakcyjnych towarów nie brakuje. A takich oryginalnych ozdób czy prezentów nigdzie się nie kupi. 📢 Żonkile w wazonie ozdobią dom na Wielkanoc i nie tylko. Sprawdź, jak je kupić i co robić, żeby były trwałe. Pomogą te sprytne triki! Żonkile to popularne wiosenne kwiaty. W marcu i kwietniu ich pęczek można kupić nawet w supermarkecie, a przy tym są to jedne z najtańszych kwiatów ciętych. Chętnie przystrajamy nimi dom na Wielkanoc, ale ich intensywnie żółty kolor ożywi nawet mniej słoneczny wiosenny dzień, dlatego żonkile warto sobie sprawić nawet bez okazji. Dobrze jednak zadbać o to, by te kwiaty w wazonie były jak najtrwalsze. Nie jest to trudne. Polecamy kilka sprytnych trików, które sprawią, że cięte żonkile będą stały w wazonie naprawdę długo.

📢 Wypłacił zaległe pensje, czy nie wypłacił? List do mediów w sprawie kandydata na prezydenta Zielonej Góry Podczas konferencji, na której Włodzimierz Czarzasty prezentował kandydata Lewicy na prezydenta miasta Janusza Jasińskiego, doszło do zgrzytu. Głos zabrał jeden z byłych pracowników kandydata, dopytując o zaległe pensje. 📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia.

📢 Święcenie pokarmów 2024 w Zielonej Górze - lista i godziny święceń w kościołach Wielkanoc w 2024 roku wypada wcześnie, dlatego warto w porę rozpocząć przygotowania do świąt! A czym byłby świąteczny stół bez produktów wielkanocnego koszyczka? Zobacz harmonogram święcenia pokarmów wielkanocnych w zielonogórskich parafiach.

📢 Pod Żaganiem rozkręca się ogromny pracodawca. To zatrudnienie dla kilku tysięcy osób Firma Hermes Fulfilment z Konina Żagańskiego przygotowuje się do rozpoczęcia działalności. Uruchomienie centrum logistycznego rozpocznie się w lecie 2024 roku. Hermes jest firmą e-commerce, czyli szeroko pojętym handlem elektronicznym, za pośrednictwem sklepów internetowych. 📢 Wybory do rady miasta Gorzowa. Oto kandydaci i ulice w okręgu nr 1 O reelekcję będzie walczyć tu tylko dwóch aktualnych radnych, a spośród 47 kandydatów tylko ośmiu startowało w ostatnich wyborach do rady. Tak w liczbach wygląda okręg nr 1 w wyborach do rady nr 1. 📢 Święcenia pokarmów w Gorzowie. Będą w kościołach i… przed stadionem |PEŁNA LISTA W sobotę 30 marca tradycyjne święcenie pokarmów będzie nie tylko w szesnastu kościołach w

Gorzowie, ale także „pod chmurką”. Z koszyczkiem do błogosławieństwa będzie można wyjść już na 8.00.

📢 MEMY Walia - Polska. Ten mecz decydował o naszym awansie na Euro. Po ciężkim boju udało się wygrać! Reprezentacja Polski w piłce nożnej to temat wyjątkowo wdzięczny dla twórców memów i zabawnych obrazków. Nie inaczej było we wtorek, kiedy to nasza reprezentacja mierzyła się z Walią. Długo musieliśmy czekać na pierwszą bramkę, a wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych. W takim wypadku... memy muszą być!

📢 Nowy szef Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze: Sprawy trwają za długo | WIDEO Nowym prokuratorem okręgowym został Robert Kmieciak. Już w pierwszym dniu po powołaniu zajął się analizą spraw, które trwają za długo lub nie ruszają z miejsca. Zapowiedział też powroty do macierzystych jednostek delegowanych prokuratorów. 📢 Duży sukces grupy tanecznej z województwa lubuskiego. Flesz z Krosna Odrzańskiego wyróżniony podczas ogólnopolskiego konkursu Future Pace Grupa Flesz ze Studia Tańca Nowoczesnego Etna w Krośnie Odrzańskim znalazła się wśród najlepszych ekip, które brały udział w ogólnopolskim konkursie Future Pace 2024 w Dzierżonowie.

📢 Co zdrożeje najbardziej w 2024 roku? To nie tylko prąd i paliwa. Sprawdzamy prognozy cen żywności na przyszły rok Spadająca inflacja wcale nie oznacza obniżek cen w sklepach. Ceny rosną wolniej, ale ciągle są rekordowo wysokie. A co zdrożeje najbardziej w 2024 roku? Prognozy NBP to jedno, ale my przyglądamy się prognozom cen żywności w przyszłym roku.

📢 Mieszkańcy gminy Bobrowice pamiętają o opuszczonej wsi Czeklin. Odsłonili pamiątkowy pomnik Czeklin to opuszczona wieś na terenie gminy Bobrowice. Z miejscowości nic nie zostało, poza przydrożnym krzyżem. Teraz obok tego krzyża znalazł się pamiątkowy, kamienny pomnik. Mieszkańcy gminy Bobrowice sprawili, żeby o Czeklinie nie zapomniano. 📢 Policja w mieszkaniu Łukasza Mejzy w Zielonej Górze. Przeszukanie ma związek z jego oświadczeniem majątkowym Policja, na polecenie prokuratury, weszła do zielonogórskiego mieszkania posła Łukasza Mejzy. Przeszukanie ma związek z oświadczeniem majątkowym Mejzy. Za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych grozi do ośmiu lat więzienia.

📢 Oszuści zaatakowali mieszkańców Gorzowa. Uwierzyły im trzy osoby, które straciły łącznie prawie 100 tys. zł Wypadek spowodowany przez wnuczkę, córkę i zagrożone oszczędności – w te trzy historie uwierzyli mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i przekazali oszustom łącznie prawie 100 tysięcy złotych. W jednym przypadku pieniądze wyrzucono przez balkon. W ostatnich kilku dniach do policjantów zgłaszają się także osoby, do których dzwonią przestępcy z żądaniem nawet 300 tysięcy złotych. Przestrzegamy, by nikomu nie przekazywać żadnych pieniędzy. 📢 Bociany już przylatują do Lubuskiego! Transmisję z gniazd w Jasieniu i Wicinie można oglądać przez całą dobę Ruszyła kolejna edycja Big Brothera z bocianich gniazd. Transmisję online można oglądać przez całą dobę, z gniazd w Wicinie i Jasieniu. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jasienia JASIENIAKI.

📢 Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i saperzy z Krosna Odrzańskiego pokonywali Odrę. Mamy fenomenalne zdjęcia! W miniony weekend (23-24 marca) żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z saperami z 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim odbyli szkolenie, podczas którego przeprawiali się przez Odrę.

📢 Basen Leśna w Żarach. Zobaczcie, jak wyglądało kąpielisko ponad dziesięć lat temu, przed modernizacją Jak wyglądał basen Leśna ponad dziesięć lat temu? Zobaczcie ujęcia zrobione dronem ponad dziesięć lat temu. Nigdy wcześniej ich ine pokazywaliśmy. 📢 Tomograf w szpitalu w Krośnie Odrzańskim zaczyna działać. Pracownia tomografii komputerowej otwarta! W poniedziałek (25 marca) doszło do oficjalnego otwarcia pracowni tomografii komputerowej w szpitalu w Krośnie Odrzańskim spółki Zachodnie Centrum Medyczne. To oznacza, że nowoczesny tomograf w krośnieńskiej placówce zacznie działać.

📢 Kąpielisko H2Ochla. Miasto przedstawiło cennik biletów. Miejscowi się cieszą, a "pozostali" mówią, że przyjeżdżać nie będą. Jest za drogo? W miniony weekend ujawniono kolejne informacje na temat kąpieliska H2Ochla. Samego obiektu nie trzeba przedstawiać, bo od miesięcy nie schodzi z ust prezydenta, radnych i przede wszystkim mieszkańców Zielonej Góry. Inwestycja wywołuje emocje niczym najszybszy rollercoaster - od zadowolenia do złości i rozczarowania. Jakie nastroje panują po ogłoszeniu cen biletów? 📢 EkoZdrowie - zielona Zielona Góra, czyli rozmowy w Palmiarni o przyrodzie i zdrowiu mieszkańców miasta W obecnych czasach, kiedy większość z nas wybiera życie w gęsto zaludnionych metropoliach, nie można ignorować wpływu, jaki urbanizacja wywiera na nasze zdrowie. Badania naukowe jasno wskazują, że mieszkanie w miastach może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, takich jak nowotwory płuc, alergie spowodowane pyłami i gazami, a także stres związany z przeludnieniem.

📢 Jest nowy zastępca komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Został nim były komendant placówki SG w Świecku W poniedziałek (25 marca) w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim oficjalnie mianowano na zastępcę komendanta — ppłk SG Krzysztofa Krawiec.

📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 O krok bliżej do budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Zatwierdzono decyzję środowiskową dla tej inwestycji Droga będzie miała dziewięć kilometrów długości i będzie omijała Kostrzyn nad Odrą od północno-zachodniej strony. Prace nad obwodnicą trwają. GDDKiA poinformowała, że ma już decyzję środowiskową. Umożliwi to dalsze prace nad tą kluczową dla miasta inwestycją.

📢 Mroczne wnętrza i podziemia hotelu widmo przy S3. "To była egzekucja, zginął policjant" | ZDJĘCIA, FILM Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa? 📢 Atak i grabież na stadionie Falubazu Zielona Góra! Sceny jak z gangsterskiego filmu Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 24 marca około godz. 14.00 na terenie stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Kibice Falubazu zostali zaatakowani przez grupę zamaskowanych mężczyzn.

📢 "Andrzej Zarzecki nie żyje" - informuje Gazeta Lubuska z 1993 r. "Oglądam ten film i mówię: Andrzej, nie jedź!" 31 lat temu świat żużla zamarł. 24 marca 1993 roku dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci Andrzeja Zarzeckiego. To była środa. Trzy dni wcześniej zawodnik doznał poważnych obrażeń na skutek wypadku, do którego doszło na torze w Zielonej Górze. Miał 22 lata. - Dla mnie był jedyną nadzieją na lepszą przyszłość polskiego żużla - mówił Stanisław Bazela, kierownik młodzieżowej reprezentacji Polski. - Widzi pan? Andrzej by wygrał bez problemu. Nie mógł wiedzieć, że za chwilę coś w niego z takim impetem uderzy - dodaje z kolei Pan Andrzej, kibic z Zielonej Góry. 📢 Hej, hej Falubaz! Było jak w ringu. Świetna prezentacja zespołu, ale „oberwali" prezydent i radny Wielkie żużlowe show wróciło pod dach zielonogórskiej hali CRS. Wypełniony po brzegi obiekt „odleciał" od głośnego dopingu kilku tysięcy kibiców, gdy rozpoczęła się prezentacja drużyny Falubazu Zielona Góra.

📢 Wyśmienity mazurek z mascarpone, masłem orzechowym i figami. Prosty przepis na pyszne ciasto na Wielkanoc. Zachwyt rodziny gwarantowany Szukasz pomysłowego przepisu na mazurek wielkanocny? Przygotuj pyszne kruche ciasto z kremem z mascarpone, masłem orzechowym i Nutellą. Wypróbuj nasz przepis na wyborny mazurek z figami i zachwyć całą rodzinę. 📢 Ma kwiaty jak dzwonki, ale to rozwar. Już możesz go posiać i będziesz mieć kwiaty na lata. Sprawdź, jak to zrobić Rozwar to wieloletnia roślina, która pięknie kwitnie latem. Ma duże kwiaty, podobne do dzwonków. Sadzonki rozwaru można kupić, ale te kwiaty można uprawiać także z nasion. Radzimy kiedy i jak to zrobić.

📢 Rusza obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Pracujesz w jednym z tych zawodów? Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek Pracujesz w jednym z tych medycznych zawodów? Masz obowiązek wpisu do rejestru. Taka możliwość będzie już za kilka dni.

📢 Wielkanocne ciasteczka jajka sadzone. Przepis na kruche ciastka, które zabawnie wyglądają i świetnie smakują Są pyszne i bardzo efektowne. Ciastka jajka sadzone to przysmak, który z pewnością warto zrobić na Wielkanoc. Mam dla Ciebie sprawdzony przepis na takie ciasteczka. Są łatwe do przygotowania, a ich udekorowanie nie sprawia trudności. Do tego smakują wyśmienicie. Zobacz zdjęcia i wypróbuj przepis na wspaniałe ciasteczka wielkanocne. 📢 Wypadek między Żarami a Sieniawą Żarską. 24-latka uderzyła autem w drzewo 24-latka kierująca peugeotem zjechała ze skarpy i uderzyła w drzewo. Z zakleszczonego auta uwolnili ją strażacy, kobieta trafiła na SOR. Na drodze krajowej nr 12 między Żarami a Sieniawą Żarską są utrudnienia. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży trwa! Oddaj głos na swojego faworyta! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Wielki pracodawca ze strefy przemysłowej w Iłowej szuka pracowników w powiecie żagańskim i żarskim W styczniu 2024 wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu przedstawiciele Hermes Fulfilment zorganizowali giełdy pracy, gdzie przedstawiono perspektywy pracy, pakiet benefitów, czy możliwości rozwoju zawodowego w centrum logistycznym w Koninie Żagańskim w gminie Iłowa. Pracownicy Hermes Fulfilment z przeprowadzili też warsztaty z uczniami ostatnich klas w I Liceum Ogólnokształcącym w Żarach.

📢 Takie są popularne przesądy na Wielkanoc. One mają przynieść zdrowie, miłość i szczęście Wielkanoc to wyjątkowy czas dla wielu ludzi. W dawnych wierzeniach ludowych okres wielkanocny uznawany był wręcz za magiczny. Wielkanoc obfitowała w masę przesądów, wierzeń, zwyczajów ludowych i rytuałów, które miały dawać szczęście, zapewniać powodzenie w miłości czy chronić przed złem. Część z tych zwyczajów zachowała się do dziś. Zobacz listę najciekawszych i najdziwniejszych przesądów wielkanocnych w naszej galerii.

