Prasówka 22.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 22.03.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (22.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 22, Kostrzyn-Słońsk (2. km na odc. 11,4 km) Pielęgnacja zadrzewienia. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie..

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali słabego rywala 5:1 i awansowali do finału baraży, w których we wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Ponad 20 lat temu odbyła się pierwsza prezentacja Falubazu. To była feta jakich mało. Tego się nie zapomina Hej, hej Falubaz! Głośny doping usłyszymy w piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS. Odbędzie się tu prezentacja drużyny Falubazu, która 12 kwietnia rozpocznie zmagania w PGE Ekstralidze. Hala wypełni się po brzegi, bo darmowe wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Prezentacje Falubazu ponad 20 lat temu wpisały się w klimat żużlowej Zielonej Góry. Zwykle organizowano je z przytupem. Zapraszamy Was do podróży w czasie. 📢 Roboty drogowe w Nowej Soli. Zaczęte i zaplanowane prace. Są i będą nowe utrudnienia w ruchu Kiedy jeszcze nie kończą się ograniczenia w ruchu związane z remontem drogi w jednym miejscu, zaczynają się w innym. Mieszkańcy Nowej Soli muszą się uzbroić w cierpliwość.

📢 Śmiertelny wypadek na torach przy wrocławskim dworcu. Policja publikuje wizerunek samobójcy i prosi o pomoc Wrocławska policja prosi o pomoc w śledztwie w sprawie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego na torach kolejowych dworca Wrocław Nadodrze w październiku 2023 roku. Funkcjonariusze publikują wizerunek samobójcy, aby ustalić jego tożsamość. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [22.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [22.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Ale się działo! Park Tysiąclecia w Zielonej Górze oficjalnie otwarty. Jednym się podoba, innym niekoniecznie W pierwszy dzień wiosny popołudniu oficjalnie otwarto zmodernizowany Park Tysiąclecia. Były zabawy, gotowanie, wiele niespodzianek dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców miasta. Przy okazji pikniku dyskutowano nad zmianami w tym miejscu. Jednym się podobają, inni woleliby, by zmian było mniej...

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 21.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Ponad dwustu sportowców z Gorzowa dostało nagrody i stypendia. Na co je wydadzą? 953,5 tys. zł trafi do ponad dwustu gorzowskich sportowców i ich trenerów. W czwartek 21 marca wręczono stypendia i nagrody sportowe prezydenta Gorzowa. 📢 Diler narkotyków z Lubska narkotyki ukrył w aucie i w mieszkaniu Policjanci z lubskiego komisariatu zatrzymali 25-latka, który posiadał znaczne ilości amfetaminy i marihuany - można by było wydzielić blisko 1270 porcji. Na wniosek żarskiej prokuratury sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

📢 Love island. Wyspa miłości. Zielonogórzanka stworzyła z partnerem najlepszą parę, a zaraz potem były łzy „Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie” – zabrzmiało pięknie w programie Love Island. Wyspa Miłości w tym tygodniu. Ale chwilę potem zielonogórzanka Joanna Baziak płakała, bo trzeba było podjąć trudną decyzję. 📢 Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2024. Trwają eliminacje lokalnego szczebla — mają wyłonić zielonogórskiego reprezentanta na ogólnopolskiej gali Trwa jeden z najpopularniejszych konkursów wśród nastolatków. To jubileuszowa, XXX edycja Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych". Poprzedzi go jednak finał lokalny. Trwają zielonogórskie eliminacje – prezentacje młodych wolontariuszy, które mają wyłonić laureatów, a następnie reprezentanta miasta.

📢 Brudna Dwunastka 2024. To lista najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców. W nich znajduje się najwięcej chemii Co roku, Environmental Working Group (EWG), amerykańska organizacja ekologiczna, publikuje listę warzyw i owoców z najwyższymi poziomami pestycydów, znaną jako Brudna Dwunastka. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować. Wręcz przeciwnie! Sprawdź, na co zwrócić uwagę i jakie produkty wybierać, aby zapewnić sobie bezpieczny i zdrowy posiłek bez dodatku chemii.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie to Karolina Bojar-Stefańska. Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka?

📢 Życie seniorki było zagrożone! Policjanci wyważyli drzwi, by jej pomóc. Ratunek nadszedł w ostatniej chwili Policjanci pomogli 86-latce, która zasłabła w mieszkaniu i z każdą chwilą traciła siły. - Czas w tym przypadku był na wagę złota, bo jak się okazało kobieta po zasłabnięciu, nie była w stanie sama skutecznie wezwać pomocy - relacjonuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów. Mundurowi wyważyli drzwi, dzięki czemu kobiecie udzielono fachowej pomocy.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 21.03.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 21.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia!

📢 Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś produkowano tu papier Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Pracę w nich miało kilkuset mieszkańców, dla których powstawały nowe osiedla, bloki, szkoły, przychodnie lekarskie.

📢 Poważny wypadek pod Słubicami. Zderzyły się dwa samochody, a cztery osoby trafiły do szpitala Było już późno, gdy do druhów z OSP Cybinka dotarła informacja w okolicach Uradu zderzyły się dwa auta. Na miejscu wypadku udzielali pomocy poszkodowanym, a także zabezpieczali teren. 📢 W Żaganiu kandydat na burmistrza wpadł na oryginalny pomysł! Rapuje dla młodych! W Żaganiu czworo kandydatów zamierza ubiegać się o fotel burmistrza. W tym aż trzech już zasiadało w magistracie. Dwóch było burmistrzami, jeden jest obecnym zastępcą burmistrza. W tym gronie tylko jedna kobieta zamierza powalczyć o Żagań. To była dyrektorka szkoły. Na oryginalny pomysł wpadł były burmistrz, który w kampanii wyborczej rapuje... Na Facebooku jego utwór zdobył 364 komentarze i 303 udostępnienia! 📢 Ranking najlepszych ginekologów w Lubuskiem. Tych lekarzy wybiera najwięcej pacjentek | LISTA Ciąża to wyjątkowy i bardzo ważny okres w życiu każdej pary. Dlatego tak ważne jest zadbanie o odpowiednią opiekę ginekologiczną. Przygotowaliśmy dla was ranking lekarzy - ginekologów polecanych przez największą ilość pacjentek. W naszym materiale znajdziecie nazwiska ginekologów, adresy ich gabinetów, numery telefonów.

📢 Akcja „800 drzew na 800-lecie miasta” dobiega końca. Chcesz mieć "swoje" drzewko w Zielonej Górze? Jeszcze masz szansę się zgłosić Niektórzy zielonogórzanie mają „swoje” drzewo w mieście. To wszystko dzięki akcji „800 drzew na 800-lecie miasta”, która przez ponad rok cyklicznie umożliwiała mieszkańcom udział w miejskich nasadzeniach. Pomysł powstał, dzięki postulatom zgłaszanym przez mieszkańców m.in. w Banku Dobrych Pomysłów. Ta proekologiczna inicjatywa powoli dobiega końca, więc to ostatni moment, żeby skorzystać i posadzić swoje drzewko. Jak to zrobić? 📢 Gorzów szósty raz będzie walczył o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. 21 marca zaczyna trening W czwartek 21 marca rozpocznie się dwumiesięczny „trening” przed doroczną akcją Rowerowa Stolica Polski. Gorzowscy urzędnicy chcą przy okazji zachęcić uczniów do egzaminów na kartę rowerową. 📢 Pyszny pokaz w szkole w Iłowej. Było magicznie! Magiczny pokaz kulinarny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej! ". Magia w kuchni" to temat 19. edycji pokazu kulinarnego w pałacowej szkole. Potrawy przygotowały Akademia Pana Kleksa, Alicji w krainie czarów i Hogwartu. Było pysznie i bajkowo. Warto było przyjść i skosztować.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 21.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Symbol seksu i boksu wyzwała fankę Chelsea i modelkę treści 18+ na walkę pod nosem Mike'a Tysona. Będzie niezły show [ZDJĘCIA] Była mistrzyni IBF w wadze koguciej australijska bokserka Ebanie Bridges opowiedziała o swoim powrocie na ring.

📢 Na Placu Ratuszowym w Sulechowie przysięgali elewi. To wzruszający moment dla każdego żołnierza i jego rodziny Ponad 100 elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę na sztandar, świadcząc tym samym o swojej gotowości do poświęcenia dla dobra Ojczyzny. To dla każdego żołnierza jest wzruszający moment, jest wyrazem patriotyzmu i poświęcenia...

📢 Samotna wieża w Lubuskiem. Kiedyś strzeżono stąd granicy. Strażnicy mieli lornetki i broń z ostrą amunicją! Opuszczonej, stalowej konstrukcji, nie da się nie zauważyć. Stoi na brzegu Odry. - Mieliśmy na wyposażeniu lornetkę i broń z ostrą amunicją. Obserwację prowadziliśmy w ciągu dnia – mówi emerytowany strażnik graniczny, który służył na takiej wieży, jaka do dzisiaj stoi w Górzycy. 📢 Czy pierwszy dzień wiosny jeszcze potrafi zrobić na nas wrażenie? Spytaliśmy o to mieszkańców Zielonej Góry | ZDJĘCIA, WIDEO W środę, 20 marca, o godz. czwartej rano nadeszła wiosna astronomiczna, a w czwartek, 21 marca będzie już wiosna kalendarzowa. Pomiędzy nimi jest magiczna równonoc wiosenna. Zapytaliśmy zielonogórzan, czy z tej okazji mają jakieś postanowienia i jakie wrażenie robi na nich nadejście wiosny?

📢 Ta ulica w centrum Nowej Soli będzie zamknięta przez pięć tygodni Do utrudnień w Nowej Soli w piątek, 22 marca dołączy ulica blisko dworca PKP, która tego dnia zostanie całkowicie zamknięta. O inwestycji w tym miejscu pisaliśmy już wcześniej. Teraz zaczyna się jej nowy etap. 📢 Biała niedziela w Szpitalu na Wyspie. Będzie okazja do darmowych badań, także dla dzieci Już w najbliższą niedzielę 24 marca w Szpitalu na Wyspie w Żarach będzie okazja do darmowych badań. Cytologia, pediatra, dentobus.

📢 W zjeżdżalniach na H2Ochla popłynęła woda! Wygląda na to, że otwarcie coraz bliżej. Kiedy ma nastąpić? Otwarcie nowego kąpieliska H2Ochla to niezwykle burzliwy temat. Inwestycja od początku wzbudzała wielkie emocje wśród mieszkańców, a im bliżej wielkiego otwarcia, tym żywsze stają się dyskusje. Kiedy ma nastąpić?

📢 Amerykański bombowiec B-17 rozbił się pod Mosiną w gminie Witnica. Zagadka katastrofy ożyła po latach. Pamięć wciąż jest żywa Z pomocą Czytelników niemal udało się nam rozwikłać zagadkę bombowca B-17, który 18 marca 1945 został zestrzelony nad Gorzowem. Historia ożyła na łamach GL po 67 latach i wciąż jest pielęgnowana. W Mosinie (gm. Witnica) odsłonięto pomnik, przy którym co roku składane są kwiaty. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Oto seksowna mama Roksany Węgiel ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Wygląda bardzo zmysłowo! Ładniejsza od córki? 20.03.2024 Kariera Roksany Węgiel cały czas się rozwija w zawrotnym tempie. Na szczęście śliczna młoda piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, w tym mamy Edyty. Zobacz jak wygląda śliczna mama Roksany Węgiel... 📢 Chwile grozy w okolicy rynku w Sławie. Zderzyły się dwa samochody osobowe Do groźnego zderzenia doszło w okolicy Starego Rynku w Sławie. Zderzyły się tu dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

📢 Bieg Sulecha i Świebody wywołał duże zainteresowanie i emocje. 21 kilometrów od ratusza do ratusza Niezwykłe emocje, determinacja i sportowa rywalizacja - tak można podsumować szóstą edycję półmaratonu Świebody i Sulecha.

Bieg, który łączy dwa miasta, rozpoczął się przy ratuszu miejskim w Sulechowie, by zakończyć się przy ratuszu miejskim w Świebodzinie.

📢 Jakie jest najlepsze sąsiedztwo dla cebuli w ogrodzie? Posadź obok te rośliny, a będą sobie wzajemnie pomagać Cebula jest łatwa w uprawie, przydatna w kuchni, a nawet jako kosmetyk. Ponadto przyjaźni się z wieloma innymi roślinami, dzięki czemu wzajemnie poprawiają swój smak, zdrowiej rosną i odstraszają szkodniki. Z taką listą zalet warto wiedzieć, które rośliny najlepiej sadzić w pobliżu cebuli, ale są też takie, których lepiej unikać, żeby nie zmniejszyć oczekiwanych plonów. 📢 Kierowca audi "po złości" doprowadził do wypadku trzech aut! Słono zapłaci za swój przypływ agresji |WIDEO Pewien kierowca "w przypływie negatywnych emocji" (czytaj agresji) zajechał drogę ciężarówce, tym samym doprowadzając do jej zderzenia z autobusem. Policjanci z Zielonej Góry mówią stanowczo: nie ma tolerancji dla drogowej agresji! Sprawcę zdarzenia surowo ukarali.

📢 One pokazują, że trzydziestka to nowa dwudziestka! Piękne Lubuszanki w finale konkursu Polska Miss 30+ Dwie mieszkanki województwa lubuskiego powalczą o tytuł Polskiej Miss 30+. To pierwszy w historii konkurs piękności, który nie jest zarezerwowany dla młodych dziewcząt, ale dla nieco starszych pań. W finale zobaczymy trzydzieści pięknych kobiet z całego kraju. Zobacz jak się prezentują! 📢 Grupa warowna Ludendorff na Lisiej Górze. Potężne umocnienia miały bronić III Rzeszy. Broniły się ledwie kilka godzin Poskręcane potężną siłą pręty zbrojeniowe grubości kciuka. Ogromne fragmenty zbrojonego betonu rozrzucone po okolicznym lesie. Zarwane stropy o grubości 1,5 metra. Wszystko to położone w malowniczym zakolu rzeki Obry. Grupa warowna Ludendorff, bo o niej mowa, to unikatowy zabytek z czasów II wojny światowej.

📢 Gorzów będzie miał lepiej na kolei? Jakie nowiny płyną z Warszawy? Łącznica w Kostrzynie, która da połączenie Gorzowa ze Szczecinem, ma zostać wpisana do Krajowego Programu Kolejowego. Ma być też więcej „pośpiechów” z Gorzowa. 📢 Przez centrum Zielonej Góry przejdzie Miejska Droga Krzyżowa W Niedzielę Palmową w Zielonej Górze odbędzie się Miejska Droga Krzyżowa. Wierni wyruszą o godz. 19 spod kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i przejdą do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. W niedzielę rozpoczyna się Wielki Tydzień. 📢 Rolnicy protestują w Lubuskiem. Te drogi zostały zablokowane 20 marca - tworzą się korki |RELACJA NA ŻYWO 20 marca ruszył największy do tej pory protest rolników w kraju. Rolnicy protestują również w Lubuskiem, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W związku z akcją prowadzoną przez rolników zablokowane zostały kluczowe trasy w regionie - w tym przejścia graniczne. Sprawdzamy na bieżąco gdzie i jakie występują utrudnienia.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Żarach. Zobaczcie, ile kosztuje taka działeczka w mieście Ogródki działkowe w środku miasta to idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw i owoców. W Żarach taka działka kosztuje nawet 24 tysiące złotych. 📢 Miasto planuje kolejną inwestycję. Zielona Farma ma być miejscem dla dzieci i seniorów. W planach także krowy — terapeutki. Gdzie powstanie? Przedstawiony przez magistrat pomysł Zielonej Farmy to kolejny, po rozbudowie Ogrodu Botanicznego, krok w stronę ekologii, natury i edukacji. Na jej terenie dzieci mają mieć możliwość m.in. doświadczenia namiastki wiejskiego życia. Co dziś wiadomo na temat Zielonej Farmy? Gdzie ma powstać?

📢 Rolnicy zablokują wiele dróg w Lubuskiem. Gdzie będą utrudnienia w środę, 20 marca? Na lubuskich drogach trwają protesty rolników, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady w Lubuskiem rolnicy zapowiedzieli na środę, 20 marca.

📢 Zielona Góra ma drugie Branżowe Centrum Umiejętności. Ty razem w Budowlance. Kto na tym skorzysta? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 otwarto we wtorek, 19 marca br, przy zielonogórskiej Budowlance. Nowa placówka będzie kształciła w dziedzinie budownictwo wodne i melioracja. 📢 Ten kamień spadł z nieba! Niezwykłe znalezisko w Szprotawie Koło Parku Słowiańskiego w Szprotawie znaleziono meteoryt. I to całkiem spory. Przybysz z kosmosu leżał na polu, na południe od parku. To nie pierwsze znalezisko tego typu na tym obszarze. Kto wie, co kryje założenie, w którym znajduje się ścieżka starożytnych Bobrzan? 📢 Przy stoiskach ścisk i kolejki. Tłumy młodzieży na Gorzowskich Targach Edukacyjnych! Jaką szkołę wybrać po podstawówce? Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć podczas Gorzowskich Targów Edukacyjnych. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ósmoklasistów. Młodzież miała okazję nie tylko przyjrzeć się ofercie poszczególnych placówek, ale również porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami.

📢 Życie to nie praca. Firmy kuszą młodych, a oni mają swoje wymagania. Za nami Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim Szpital w Żarach przyjmie od razu 15 lekarzy, 20 pielęgniarek. Policja kusi pensją 5,5 tys. zł na rękę plus różne dodatki. Firmy prześcigają się w pomysłach, by ściągnąć do siebie pracowników. A młodzi już nie tacy, jak dawniej. Mają swoje wymagania i byle czym się nie zadowolą.

📢 Seniorka influencerka z Gorzowa podbija internet! Pani Grażyna kocha modę i ma wyjątkowy styl! Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa!

📢 Kierowcy tirów w Kostrzynie nagminnie łamią przepisy! Wjeżdżają ciężarówkami na most, który jest w fatalnym stanie technicznym Kierowcy ciężarówek notorycznie łamią przepisy, wjeżdżają na most, gdzie jest ograniczenie masy pojazdów. Skończy się tak, że most trzeba będzie zamknąć. Dopiero będzie wesoło... - mówią nam Czytelnicy z Kostrzyna. Chodzi o most drogowy nad Odrą, który od lat jest w złym stanie technicznym.

📢 Co za wizyta! Do szkoły w Gorzowie przyjechał… wiceminister obrony narodowej We wtorek 19 marca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie odwiedził wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. 📢 Chwile grozy na skrzyżowaniu w Zielonej Górze. Audi kosiło wszystko po drodze O dużym szczęściu może mówić kobieta siedząca za kierownicą audi. Choć spowodowała sporo strat i rozbiła auto, nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.

📢 Blokada na lubuskiej S3. Będą objazdy. Są informacje od policji. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość Blokada na lubuskim odcinku drogi S3 została zaplanowana przez rolników na środę, 20 marca. Ma potrwać w godzinach 9-19. - Podróżni mogą liczyć na pomoc policjantów, którzy będą kierować ruchem i wskazywać drogi alternatywne. Doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego dołożą wszelkich starań, aby mimo utrudnień, kierowcy mogli sprawnie dotrzeć do celu - informuje aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli. 📢 Centrum Zdrowia 75 plus chce wybudować w mieście Koalicja Obywatelska Zielona Góra nie ma miejskiego szpitala, nie wspiera Szpitala Uniwersyteckiego, dlatego czas to zmienić i wybudować w mieście Centrum Zdrowia 75 plus – mówili na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentanci Koalicji Obywatelskiej. 📢 Niesamowite zdjęcia! Unikatowe fotografie pokazujące jak wyglądała służba w jednostce wojskowej przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Była tu piekarnia i świniarnia, a dawna wojskowa stacja paliw dziś służy zwykłym kierowcom, którzy tankując paliwo mogą zobaczyć halę naprawy czołgów. Przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie przez prawie pół wieku byli polscy żołnierze 12. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.

📢 Rusza obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Pracujesz w jednym z tych zawodów? Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek Pracujesz w jednym z tych medycznych zawodów? Masz obowiązek wpisu do rejestru. Taka możliwość będzie już za kilka dni.

📢 Blisko 50 mężczyzn z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wykazało się odwagą w trudnych czasach dla Kościoła. Zostali szafarzami – Dziękuję im za odwagę, że w tym czasie, kiedy przyznanie się do wiary i uczestnictwa w misji Kościoła bywa trudne, oni chcą się zaangażować – podkreśla ks. biskup Tadeusz Lityński. To wierni z 27 parafii naszej diecezji. W Zielonej Górze odbyła się uroczysta msza, podczas której wyznaczeni zostali do posługi w roli szafarzy nadzwyczajnych komunii. 📢 Najnowsze dane dla woj. lubuskiego. Tyle osób mieszka w Waszych miastach. Będziecie zaskoczeni W lubuskich miastach jest zameldowanych ponad 585 tysięcy ludzi. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – takie są dane Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Miss Polonia z Gorzowa pracowała dla Vogue i Victoria's Secret. Dziś Katarzyna Zawidzka jest milionerką i nadal olśniewa urodą! Pochodząca z Gorzowa Katarzyna Zawidzka zdobyła 1 czerwca 1985 roku tytuł Miss Polonia. Korona najpiękniejszej Polki otworzyła przed nią drzwi do światowej kariery, a ona zdecydowanie wykorzystała swoje pięć minut. Obecnie nazywa się Varsano, żyje w Paryżu, a majątek jej rodziny - właścicieli cukrowego imperium - szacowany jest na 650 milionów euro! Poznajcie losy pięknej gorzowianki, która udowodniła, że nie tylko uroda jest jej wielkim atutem, bo w biznesie odnosi równie duże (a może i większe!) sukcesy, co na modowym wybiegu. 📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź!

📢 W Lubuskiem zawyją syreny alarmowe. Będzie głośno! Dlaczego? W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć głośny dźwięk syren alarmowych. W ramach próby nadane zostaną dwa sygnały akustyczne. Będzie to test służący weryfikacji sprawności systemu, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji. 📢 Nowy, wyjątkowy sklep odzieżowy otworzy się 23 marca w CH Panorama w Gorzowie Wlkp. Moth Outlet to salon, który na powierzchni ok 1000 metrów kwadratowych, będzie oferował swoim klientom nową firmową odzież marek premium a także ciekawe kolekcje czasami mniej znanych w Polsce firm, które zyskały sobie uznanie w Europie i na świecie m.in. takich jak: River Island, Missguided , Boohoo, George czy Bench. Lita marek dostępnych w Moth Outlet z pewnością będzie się poszerzać i zmieniać w zależności od potrzeb i sugestii klientów. To bardzo atrakcyjna oferta szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowe, niepowtarzalne wzory w outletowych cenach!

📢 Protest rolników pod Gubinem. Przejście graniczne Gubinek zablokowane Na granicy polsko-niemieckiej pod Gubinem, na byłym przejściu granicznym Gubinek trwa strajk rolników. Zobaczyliśmy z bliska, jak wygląda blokada. 📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.

📢 Urządzisz biuro, wybudujesz studnię, pokonasz wertepy. Wojsko ma ofertę dla każdego! Będzie wyprzedaż w Zielonej Górze Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny i organizuje drugą w tym roku wyprzedaż w Zielonej Górze. Oferta jest różnorodna: od aut z demobilu, przez wyposażenie biur po drewno opałowe. Z pewnością zainteresuje wiele firm, majsterkowiczów, miłośników stylu militarnego czy wędkarzy.

📢 Żurek, biała kiełbaska, baby, mazurki i palmy, pisanki, wileńskie specjały. Tłumy na Kaziukach w Muzeum Etnograficznym w Ochli Po tłumach, które odwiedziły doroczne "Kaziuki" w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli, można wywnioskować, że jesteśmy już wyjątkowo mocno spragnieni wiosny oraz wydarzeń plenerowych. Już w pierwszej godzinie festynu, na drodze do skansenu zrobił się niezły korek. Gości dowoziły również bezpłatne autobusy zielonogórskiego MZK. Pod względem frekwencji, wydarzenie można uznać za wyjątkowo udane. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 To była wielka tajemnica: w Lubuskiem ukryto w lesie bazę atomową. Składowano tu głowice jądrowe. Zobaczcie ruiny bazy To potwierdzony fakt: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce schowane głęboko w lesie...

