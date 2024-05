Przegląd prasy 9.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024]”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Starzec jakubek - ta trująca roślina rośnie w Polsce! Jest silnie toksyczna i rakotwórcza [9.05.24] Ta roślina w Polsce rośnie niemal wszędzie. Zwykle kwitnie on od czerwca do sierpnia, jednak można ją spotkać już teraz ze względu na zmiany klimatyczne. Niegdyś tę roślinę uważano za leczniczą, dziś wiadomo jednak, że jest silnie toksyczna i rakotwórcza. Starzec jakubek (Jacobaea vulgaris) - co to jest, jak wygląda i gdzie występuje trująca roślina? Czytaj więcej.

📢 W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Udało się zebrać 7,5 litra krwi We wtorek (7 maja) na terenie Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim została zorganizowana zbiórka krwi w ramach akcji „Na Straży Życia”. Udało się zebrać około 7,5 litra krwi.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkania i działki w Lubuskiem w dobrej cenie. Te nieruchomości kupisz od PKP! Nie wszyscy wiedzą, ale Polskie Koleje Państwowe mają w swoim zasobie wiele nieruchomości. Regularnie część z nich wystawia na sprzedaż - również w Lubuskiem. Ich ceny są atrakcyjne. Na sprzedaż wystawiono lokale mieszkalne, usługowy oraz grunty.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Ponętna "Słowianka Donatana" w bikini! Paula Tumala wygląda naprawdę pociągająco GALERIA 08.05.2024 Paula Tumala sławę zdobyła dzięki udziałowi w teledysku Cleo i Donatna "My Słowianie". Pracowała także przy pokazie Calvina Kleina, a w przeszłości spotykała się z polskim koszykarzem NBA - Marcinem Gortatem. 📢 Znamy laureatów wojewódzkiego konkursu o Czerwonym Krzyżu! Odbyły się też happeningi i akcje! Zobaczcie 8 maja obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Z tej okazji w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbył się 42. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Wzięli w nim udział laureaci etapów rejonowych z całego województwa. 📢 To najsprawniejsi lubuscy policjanci. Funkcjonariusze zostali nagrodzeni na gali | ZDJĘCIA Wicewojewoda lubuski Tomasz Nesterowicz oraz p.o. komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk wyróżnili lubuskich policjantów za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. "To dowód uznania za wytrwałość i spektakularne sukcesy lubuskich stróżów prawa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo".

📢 Duża część Zielonej Góry bez dostępu do wody. Jest ważny apel do mieszkańców Mieszkańcy Zielonej Góry muszą liczyć się z utrudnieniami. W dużej części miasta nie będzie wody. Informacje potwierdziły Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. 📢 Obchody 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Żarach uroczyście świętowano Dzień Zwycięstwa Obchody 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Żarach złożono wieńce przy Pomniku - Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu oraz przy Pomniku Żołnierza Polskiego przy kościele pw. Józefa Oblubieńca. W uroczystościach wzięły udział m.in. dzieci z SP 1.

📢 Zbliża się wielkie święto żużla. Szymon Woźniak zadebiutuje na PGE Narodowym Szymon Woźniak, krajowy lider Stali Gorzów, w sobotę 11 maja po raz pierwszy będzie ścigał się przy wypełnionym po brzegi stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 "Dla zabawy" ukradł defibrylatory z Zielonej Góry. Nie było czym udzielić pomocy Mężczyzna ukradł dwa defibrylatory o wartości blisko 7 tys. zł. Sprzęt był zakupiony przez urząd miasta i miał służyć mieszkańcom w ratowaniu ich życia. Gdyby ktoś potrzebował pomocy nie byłoby czym jej udzielić. Przypomnijmy, że te defibrylatory mogą uratować życie w momencie zatrzymania krążenia. Sprawca miał je ukraść "dla zabawy".

📢 Włochy w Polsce? Srebrna Góra przypomina włoskie miasteczko! Zobacz, czym zachwyciła turystów z całego świata Srebrna góra jest magicznym i pięknym miejscem na Dolnym Śląsku. Skrywa o wiele więcej niż słynną twierdzę! Tamtejsze widoki należą do najbardziej spektakularnych w regionie. Wiele osób porównuje jej klimat do włoskiego miasteczka, co z pewnością cię ucieszy, jeśli kochasz słoneczną Italię. Zobacz, dlaczego warto spędzić tam weekend.

📢 Około 3-letnie dziecko wyszło niezauważone z przedszkola w Zielonej Górze. Maluch samotnie spacerował po mieście. Sprawą zajmuje się policja Około 3-letnie dziecko wydostało się niezauważone z przedszkola i samotnie spacerowało po ulicach Zielonej Góry. O tej sprawie zaalarmowała nas jedna z Czytelniczek. Informację potwierdza policja w Zielonej Górze. 📢 Luna zaśpiewała na Eurowizji. Jej rodzice prowadzą znany biznes. Ich produkty widujesz w marketach Luna we wtorek, 7 maja, reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Choć nie dostała się do finału, jej występ odbił się szerokim echem, w szczególności w Polsce. Młoda piosenkarka nie była wcześniej szerzej znana. Zobacz, kim jest, jakie ma przygotowanie muzyczne oraz kim są jej rodzice.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 08.05.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 08.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 8.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 8.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Na co skarżą się mieszkańcy? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Czy są miejsca, których szczególnie się obawiamy? Ulice które wolimy wieczorami omijać? Tam okoliczni mieszkańcy mają dość głośnych zakrapianych imprez, skarżą się na wandali, piratów drogowych i regularnie proszą policję o interwencję. Gdzie jest najgorzej? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 8.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 8.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Ranking psychologów i psychoterapeutów w Lubuskiem. Zgłoś się do nich po pomoc Coraz więcej osób mierzy się z różnego rodzaju kryzysami emocjonalnymi. Wielu z nas potrzebuje wsparcia, rozmowy i specjalistycznego leczenia. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jeśli czujesz, że jesteś w kryzysie nie zwlekaj - zgłoś się do specjalisty. A do jakiego? Mamy kilka podpowiedzi. 📢 Poznajcie swoich radnych. Oto Wasi przedstawiciele w radzie miasta Gorzowa We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja IX kadencji rady miasta. Odbyło się uroczyste ślubowanie, a także wybór prezydium. Przewodniczącym rady został Robert Surowiec.

📢 Ile na wesele 2024? Ile do koperty dla młodej pary? Ile od świadków, chrzestnych i od pozostałych gości? Czy podpisywać kopertę z gotówką? Ile na wesele 2024. Ile włożyć do koperty młodej parze. Ile od świadków, chrzestnych i pozostałych gości? Czy należy podpisywać kopertę z pieniędzmi? - zastanawiają się osoby, które w 2024 roku wybierają się na ślub i wesele. Trendy w tej kwestii zmieniają się z roku na rok. Wiadomo, że organizacja przyjęcia weselnego to spory wydatek dla nowożeńców i ich oczywiście rodziców. Szczególnie, że z roku na rok ceny idą w górę...

📢 Wanda Nara, żona napastnika Galatasaray Mauro Icardiego, zarobi milion na erotyce – przypieczętowała kontrakt bezwstydnym zdjęciem Żona i agentka argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Maouro Icardiego – Wanda Nara wystąpiła w reklamie konkurencji portalu dla dorosłych OnlyFans – ma już tam konto, można oglądać jej nagie zdjęcia za 12 dolarów. 📢 Lubuskie z lotu ptaka! Tak wygląda z pokładu awionetki. Są tu wasze ulubione miejsca? Nie każdy może sobie pozwolić na wykupienie przelotu widokowego samolotem i podziwianie uroków regionu z góry. Mało kto ma też własnego drona, którym mógłby wykonać zdjęcia z lotu ptaka. Ale dzięki tej galerii każdy może zobaczyć, jak wygląda województwo lubuskie z tej nietypowej perspektywy. Te zdjęcia naprawdę robią wrażenie! 📢 W Żaganiu ślubowanie radnych i burmistrza jak rockowy koncert! Sala Kryształowa pałacu pękała w szwach! Były wzruszenia i łamiący się głos, podczas pierwszego przemówienia. I prawdziwe tłumy na Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Sławomir Kowal, pierwszy, wybrany w wyborach bezpośrednich burmistrz wrócił na swoje stanowisko. - Kłótnie i swary nie są nam potrzebne - zapowiedział.

📢 Trzy pojazdy zderzyły się na trasie S3. Jedno z aut dachowało! Do wypadku doszło we wtorek 7 maja na trasie S3 na wysokości miejscowości Rębowo. To właśnie tam doszło do zderzenia dwóch osobówek z ciężarówką. Droga była zablokowana. 📢 Węże, pająki, skorpiony i jaszczurki na wyciągnięcie ręki w Zielonej Górze. Przed nami druga edycja prawdziwie egzotycznych targów Węże, pająki, gekony, kameleony, żółwie i żaby wzbudzają niezwykłe emocje. Połączenie strachu i zdystansowania z odrobiną fascynacji to coś, co sprawia, że na Targach Zwierząt Egzotycznych zawsze są tłumy. Już za kilka dni setki gadów, płazów i pajęczaków ponownie odwiedzą Zieloną Górę. Co w tym roku przygotowali organizatorzy? 📢 Czy nowa Rada Powiatu Żagańskiego zostanie rozwiązana?! Radni nie wybrali starosty, ani zarządu! W powiecie żagańskim nowi radni złożyli ślubowanie, ale się nie dogadali. Wybrali tylko prezydium nowej rady, zaś nie udało im się wybrać nowego zarządu powiatu. Ten być może powstanie podczas kolejnej sesji rady powiatu, która ma być zwołana na 23 maja 2024, na godz. 9.00. Jeśli to się nie uda, nowa rada może zostać rozwiązana i konieczne będą nowe wybory!

📢 U24 Ekstraliga. Grudziądzkie Mebelki nie dały się przestawić żużlowcom Stali Gorzów Niespodziewanej porażki doznali na swoim torze młodzi żużlowcy Enei Stali Gorzów. We wtorek 7 maja w meczu III kolejki U24 Ekstraligi ulegli na „Jancarzu” drużynie Grudziądzkich Mebelków GKM-owi Grudziądz 41:47. 📢 Wypadek w Kostrzynie nad Odrą. Auto wywróciło się na bok We wtorek 7 maja doszło do poważniej wyglądającego zdarzenia na ulicy Osiedlowej w Kostrzynie nad Odrą - auto wypadło z jezdni i wywróciło się na bok!

📢 Ślubowanie nowej burmistrz Żar. Edyta Gajda oficjalnie zaczyna pracę w ratuszu. Kadencję rozpoczynają także radni Edyta Gajda jest już oficjalnie burmistrzem Żar. We wtorek 7 maja na podczas pierwszej sesji rady miasta, złożyła ślubowanie. 📢 Doda - tak się zmieniła. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończyła 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Wiceprezydenci wybrani. - Czas wziąć się do roboty mówi - prezydent Marcin Pabierowski Na specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu już uroczystej sesji rady miasta (zaprzysiężono podczas niej radnych i prezydenta, nowym przewodniczącym rady został Adam Urbaniak) prezydent Marcin Pabierowski przedstawił trzech wiceprezydentów miasta. - Czas się wziąć ostro do roboty - mówił.

📢 Bogdan Kępiński starostą powiatu żarskiego. W radzie uzyskał przewagę jednego głosu Nowy starostą powiatu żarskiego został Bogdan Kępiński, jego zastępcą Wojciech Kasprów. Nowy układ sił był możliwy dzięki przewadze jednego głosu.

📢 Maturzyści z VII LO w Zielonej Górze odetchnęli z ulgą. Tematy z polskiego nie zaskoczyły, jutro matematyka Do maturalnego egzaminy z języka polskiego w VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przystąpiło 75 licealistów. Przed wejściem na salę byli nieco zestresowani, ale po wyjściu mieli już lepsze nastroje. Ufff - można odetchnąć z ulgą - mówili. - Jutro matematyka, liczymy, że też będzie dobrze. 📢 Powyborcze zmiany na stanowiskach w powiecie nowosolskim. To dopiero początek We wtorek, 7 maja Alina Śmigiel i Paweł Kozłowski zaczynają pracę w roli nowych burmistrzów. Zaprzysiężenia są też w Otyniu, gdzie kolejną kadencję zaczyna burmistrz Barbara Wróblewska oraz w Siedlisku, gdzie ślubuje nowy wójt Daniel Kołtun. Tego samego dnia po południu ślubować będzie Jacek Sauter, od 25 lat burmistrz Bytomia Odrzańskiego. Od poniedziałku nową prezydent ma Nowa Sól.

📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Jacek Wójcicki prezydentem Gorzowa po raz trzeci. Właśnie złożył ślubowanie We wtorek 7 maja odbyła się inauguracyjna sesja kolejnej kadencji gorzowskiego samorządu. Ślubowanie na niej złożył prezydent Jacek Wójcicki. Odbyło się też zaprzysiężenie nowych radnych. Wybrano także nowego przewodniczącego.

📢 Matura 2024. Język polski poziom podstawowy - oficjalne arkusze CKE z pytaniami. Formuła 2023 i 2015! Zobacz pytania i odpowiedzi Matura to czas pełen wyzwań i oczekiwań. We wtorek, 7 maja, o godzinie 9.00, uczniowie z całej Polski rozpoczęli pierwszy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Warto zauważyć, że w tym roku egzaminy maturalne będą obowiązywać zarówno w formule 2023, jak i formule 2015. Zobacz oficjalne arkusze CKE z pytaniami i odpowiedziami.

📢 Lubuskie miasta coraz mniejsze. Które najszybciej tracą mieszkańców? Lubuszan ubywa w szybkim tempie. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca, co oznacza blisko 6-procentowy spadek populacji. Niekorzystny zmiany odnotowano we wszystkich miastach, oprócz niewielkiego Otynia. Sprawdziliśmy, które miasta kurczą się najszybciej, a gdzie wyludnianie postępuję najwolniej, ilu mają teraz mieszkańców i ilu ubyło od 2018 roku.

📢 Gorzowianie chcieli zostać inwestorami. Stracili ćwierć miliona złotych Ponad 250 tysięcy złotych stracili w ostatnich trzech tygodniach mieszkańcy Gorzowa. Dali się zwieść oszustom, obiecującym duże zyski. Policjanci przestrzegają przed podejrzanymi ofertami szybkiego zarobku. 📢 Wypadek na autostradzie A2. Pijany kierowca osobówki uderzył w tira Do groźnego wypadku doszło w nocy z 6 na 7 maja o godz. 3.2 na autostradzie A2. Kierujący osobową mazdą wjechał w naczepę pojazdu ciężarowego. Policjanci z Międzyrzecza zastali doszczętnie zniszczone auto, w którym znajdował się kierowca. Był kompletnie pijany.

📢 Nie będzie zmiany trenera w Zastalu Zielona Góra Virginijus Sirvydis – litewski trener koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra – pozostanie w ekipie biało-zielonych i w kolejnym sezonie poprowadzi zespół w rozgrywkach Orlen Basket Ligi.

📢 Mieszkańcy Żar zapłacą więcej za odprowadzanie ścieków. Podwyżka już obowiązuje, jak podkreśla prezes ZWiK, była konieczna Podwyżka opłat za odprowadzanie ścieków w Żarach obowiązuje od maja. Nową taryfę wprowadzono na trzy lata, przez pierwszy rok mieszkańcy zapłacą 9,97 zł, w kolejnych dwóch latach już 10,05 zł. Jak podkreśla prezes ZWiK podwyżki są nieuchronne. 📢 Karatecy z Zielonej Góry aktywnie spędzili „majówkę”. I to z sukcesami Nie wszyscy karatecy zielonogórskiej Akademii BUDO i Rozwoju Osobowości odpoczywali na „majówce”. Skromna ekipa klubu wystartowała w zawodach Open International Tournament Nakayama Cup (JKA).

📢 O krok od tragedii. Motocykl juniora Falubazu… rozleciał się na pół. Zawodnik złamał rękę Do niecodziennego defektu doszło podczas czwórmeczu eliminacyjnego Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Pile. Krzysztofowi Sadurskiemu z Falubazu Zielona Góra tuż po ukończeniu biegu… kierownica odłączyła się od ramy motocykla. Zawodnik doznał kontuzji. 📢 Historyczny dzień Stali Gorzów. W drużynie pojechali sami debiutanci W poniedziałek 6 maja w Pile rozegrano pierwszy turniej rundy eliminacyjnej Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Dla czterech zawodników, których wystawiła Stal Gorzów, były to pierwsze zawody po zdaniu licencji w „dorosłym” żużlu. 📢 Te kinowe hity i seriale kręcono w Lubuskiem! Najsłynniejsi aktorzy odwiedzają nasz region Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Sejmik województwa lubuskiego rozpoczął siódmą kadencję.30 radnych głosowało i 30 głosów zdobyła Anna Synowiec. Została nową przewodniczącą Sejmik województwa lubuskiego rozpoczął siódmą kadencję. Radni złożyli ślubowanie i wybrali nową przewodniczącą. – Postaramy się wspólnie pracować po to, żebyśmy mieli satysfakcję za pięć lat, że zrobiliśmy coś dobrego – podkreśla Anna Synowiec. 📢 Ukradł jacht z posesji pod Świebodzinem. Namierzył go internauta Jacht o wartości ok. 40 tys. zł wrócił do właściciela. W jego odzyskaniu pomógł jeden z internautów. Policjanci zatrzymali 48-latka, który przyznał się do kradzieży.

📢 Ostatnie pożegnanie Mirosława Rataja, redaktora naczelnego "Gazety Lubuskiej", prezesa Wydawnictwa Lubpress, prawnika, społecznika W poniedziałkowe południe pożegnaliśmy wieloletniego redaktora naczelnego "Gazety Lubuskiej" i prezesa Wydawnictwa Lubpress, prawnika i niezwykle zaangażowanego społecznika, który zawsze był gotowy nieść pomoc innym ludziom.

📢 Lubuskie derby wywołały ogrom emocji na trybunach stadionu w Zielonej Górze Lubuskie derby wróciły do kalendarza PGE Ekstraligi po trzech latach. Wywołały ogromne emocje. Stadion w Zielonej Górze wypełnił się po brzegi. 📢 Kwiaty na balkon. 63 pomysły na kompozycje roślinne na wiosnę i lato 2024 Chcesz mieć balkon lub taras, który będzie wzbudzał zachwyt? Postaw na modne roślinne kompozycje. W jednym pojemniku możesz posadzić kilka gatunków, które będą się wzajemnie dopełniać. Możesz też zestawić doniczki z różnymi roślinami. Na zdjęciach pokazujemy pomysły, które mogą być inspiracją do stworzenia wspaniałych żywych dekoracji parapetów, balkonów i tarasów.

📢 Kiermasz ogrodniczy Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli. Sadzonki warzyw i kwiatów po kilka złotych. Uwagę zwraca pomidor zielona zebra Sadzonki pomidorów są po 5 zł. Kilka złotych kosztują też sadzonki kwiatów. Na kiermaszu ogrodniczym Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli kupić można rożne rodzaje roślin do ogródka i na balkon. Wydarzenie potrwa do godz. 16.

📢 Majówka nad Jeziorem Sławskim w Sławie? Oczywiście! Ale tutaj sezon trwa już cały rok | WIDEO Spodziewacie się, że na majówkę będą tłumy nad Jeziorem Sławskim? Pewnie tak będzie. Już wczesną wiosną, a nawet zimą przyjeżdża mnóstwo ludzi pooddychać świeżym powietrzem i poczuć wiatr od jeziora na twarzy. Z tek okazji korzysta coraz więcej mieszkańców Zielonej Góry i okolicy. Na to zwiększające się zainteresowanie składa się kilka przyczyn. 📢 Marzysz o domku na lubuskiej wsi? Tyle kosztują najtańsze nieruchomości w maju 2024 r. Marzysz o własnym domku za miastem? Zobacz wybrane oferty sprzedaży wiejskich nieruchomości w województwie lubuskim. Na jakie wydatki trzeba się przygotować? Co można kupić w cenie od 129 do 350 tys. zł? 📢 Tak się ludzie kąpali w Sławie w latach 70. Plaża nad Jeziorem Sławskim już tak nie wygląda Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądała plaża w Sławie 52 lata temu. To miejsce przez tyle lat bardzo się zmieniło. Kto tam bywał, pamięta, jakie było. Warto odświeżyć wspomnienia i zobaczyć to miejsce sprzed lat.

📢 To atrakcja nad lubuskim jeziorem, którą warto odwiedzić nie tylko w majówkę | WIDEO Kto jeszcze nie był w Lginiu, lub dawno nie odwiedzał tej miejscowości będzie zdziwiony zmianami, jakie nastąpiły. Inwestycja nad jeziorem Lgińsko podoba się turystom. – Coroczne badania wody wykazują, że mamy najczystszą wodę w jeziorze w okolicy! – podkreśla burmistrz Wschowy Konrad Antkowiak. Dlatego warto tutaj przyjechać, aby zobaczyć nowe pomosty i odpocząć. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Sahara? Nie, to pustynia w środku dolnośląskiego lasu. Piaszczyste wydmy jak z planu filmowego "Diuny". Idealne na weekendową wycieczkę Pustynia w samym środku lasu? Na Dolnym Śląsku wszystko jest możliwe. Pustynia Kozłowska, bo o niej mowa, znajduje się w Borach Dolnośląskich na granicy z woj. lubuskim. Piaszczyste wydmy otoczone wrzosowiskami i strzelistymi sosnami prezentują się przepięknie! Majówka to idealny czas, żeby zobaczyć ten cud dolnośląskiej natury!