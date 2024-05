Przegląd prasy (10.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 10.05.2024”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 10.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 10.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tu giną ptaki, jeden po drugim. Ten budynek w centrum Zielonej Góry to pułapka dla nich Dramat. Pełno tam gołębi. Wlatują do jednego z pustych budynków w okolicy deptaka. Wiele z nich nie potrafi wydostać się stąd z powrotem. Odbijają się o szyby i giną. Pełno tu też odchodów – napisał do nas jeden z Czytelników. - Trzeba coś z tym wreszcie zrobić.

📢 Wybierasz się do lasu w Lubuskiem? Uważaj, wydano ostrzeżenie! W czwartek 9 maja Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie poinformowało o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych komunikatu o wprowadzeniu na terenach leśnych województwa lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. 📢 Wypadek w Żarach. Motocyklista uderzył w tył osobówki Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w czwartek, 9 maja około godziny 15 w Żarach. Kierujący motorowerem uderzył w tym osobówki. 📢 Młoda Stal w natarciu. Kolejny zawodnik na podium Pucharu Ekstraligi W poniedziałek 6 maja w Lesznie rozegrano drugą rundę Indywidualnego Pucharu Ekstraligi. W pierwszej szóstce zawodów znalazło się aż trzech zawodników Stali Gorzów.

📢 Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata! Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Co było przyczyną pożaru rektoratu akademii w Gorzowie? Są cztery możliwości Co spowodowało pożar rektoratu Akademii im. Jakuba z Paradyża? Pod uwagę brane są cztery przyczyny. Wszystkie one mają związek z prowadzonymi wówczas pracami remontowymi. 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze! Chcesz być bogaty? Koniecznie postaw je w domu! Wielu roślinom przypisywane są szczególne właściwości i moce. To oczywiście przesądy, ale jak wiemy, w każdym przesądzie tkwi ziarno prawdy. Postanowiliśmy sprawdzić, które rośliny zgodnie z przesądami przyciągają pieniądze. Warto pomóc szczęściu i posiadać je w swoim domu. Sprawdź! 📢 Tego nie można odgrzewać na drugi dzień. Możesz się zatruć! Jakich produktów nie wolno odgrzewać? Sprawdź! Ze względu na oszczędność i niemarnowanie jedzenia wielu z nas decyduje się na odgrzewanie obiadu przygotowanego dzień wcześniej. Istnieją jednak produkty, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy odgrzewać! Odgrzanie tych produktów może sprawić, że stracą one wartości odżywcze, spożycie odgrzanego dania może także spowodować zatrucie organizmu. Czego dokładnie nie wolno odgrzewać? Mamy pełną listę!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [9.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Zielonogórzanin zrobił grilla na działce i dostał mandat 500 złotych. Straż Miejska przestrzega, czego nie robić Zdziwił się zielonogórzanin, który skorzystał z okazji pogody i miejsca na działce, i zorganizował grilla. Towarzyskie spotkanie zakończyło się mandatem w wysokości pół tysiąca złotych. To przestroga dla innych. Tak nie można się zachowywać. 📢 Remont kolejnego węzła na autostradzie A2 w Lubuskiem. Tym razem na wysokości Trzciela Pod koniec kwietnia zakończyła się wymiana nawierzchni bitumicznej na węźle Jordanowo. Teraz ekipy remontowe przeniosły się na węzeł Trzciel w gminie Międzyrzecz. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.

📢 Szczypiorniści Stali Gorzów zapowiadają „wietrzenie” składu. I walkę o honor do końca sezonu W przedostatnim meczu sezonu 2023-2024 Ligi Centralnej mężczyzn – a ostatnim domowym – Budimex Stal podejmie w sobotę (11 maja) w Arenie Gorzów Grot Blachy Pruszyński Anilanę Łódź. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 MATURA 2024. Matmy się nie bali, angielskiego też nie. W Elektroniku w Zielonej Górze czekają na wyniki Matmy się nie baliśmy, bo to szkoła techniczna. Wiadomo. Angielski też powinien być okej, a z polskiego? Zobaczymy, poczekamy na wyniki, ale ogólnie jest dobrze - komentują maturzyści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektronik" w Zielonej Górze w trzeci dniu pisemnych matur.

📢 Cyberoszuści znowu atakują zielonogórzan! Z kont kradną pieniądze, zaciągają kredyty, które trzeba spłacać. Jak działają oszuści? Ataki cyberprzestępców dotykają już nie tylko seniorów i osoby mniej zaawansowane technologicznie. Coraz zręczniejsze podszywanie się oszustów pod instytucje finansowe, kurierów czy nawet osoby z rodziny jest niestety codziennym zjawiskiem. W ostatnich dniach ataki znowu się nasiliły. Policjanci przyjęli już kilkanaście zgłoszeń dotyczących niepokojących rozmów telefonicznych z „pracownikami banku". Sprawdź, jakie są typowe cechy fałszywych komunikatów i jak rozpoznać oszusta.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Starsza kobieta leżała w zamkniętym mieszkaniu. Z pomocą ruszyli jej wschowscy policjanci 91-letnia mieszkanka powiatu wschowskiego upadła w swoim mieszkaniu i nie była w stanie się podnieść. Nie miała sił, by wezwać pomoc i poinformować kogokolwiek o tym, w jak trudnej sytuacji się znajduje... Jednak jej syn zaniepokojony tym, że nie mógł z nią skontaktować się od dłuższego czasu, poprosił o wsparcie policjantów. To oni pomogli starszej kobiecie.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 W Żaganiu bezczelny złodziej ukradł kule ortopedyczne starszej pani! Bezczelny i wyjątkowo podły złodziej ukradł pule ortopedyczne starszej pani, bez których 77-letnia kobieta nie może się poruszać. Na szczęście policjanci szybko namierzyli sprawcę i odzyskali skradzione kule, które już trafiły do właścicielki. 50-latek za swój czyn odpowie przed sądem. 📢 Opuszczony miejski basen we Wschowie był studnią bez dna. Czy zostanie otwarty? | WIDEO, ZDJĘCIA Pieniędzy z Polskiego Ładu nie starczyło na remont kiedyś popularnego basenu miejskiego we Wschowie. Burmistrz Konrad Antkowiak podkreśla, że wiele innych inwestycji też zatrzymało się z powodu większych kosztów po przetargach, ale nie zamyka tematu.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 09.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 09.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 9.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Leśnicy zapraszają na wspólne wycieczki rowerowe. Tych terenów nikt nie zna lepiej. To okazja na dużą dawkę ciekawostek i atrakcyjne nagrody W Zielonej Górze nie brakuje rowerowych entuzjastów, którzy w każdej wolnej chwili eksplorują okolice, testują kolejne ścieżki i dumnie liczą przejechane kilometry. Nic dziwnego. Kolarstwo, czy to profesjonalne, czy rodzinno-hobbistyczne jest zawsze dobrym wyborem. Świeże powietrze i odrobina ruchu wspomagają przecież nie tylko formę fizyczną, ale i psychiczną. A taki balans jest niezwykle ważny. Tym razem na wspólną przejażdżkę zapraszają zielonogórscy leśnicy. Jak wziąć udział?

📢 Hulaj dusza na hulajnodze? Strażnicy miejscy przypominają o zasadach. Za to grozi mandat! Hulajnogi elektryczne wracają po zimowej przerwie. Po ten popularny środek transportu chętnie sięga również wielu gorzowian. Choć na takim sprzęcie jeździć może niemal każdy, to jednak nie każdy robi to z głową. Trzeba uważać, bo za niewłaściwe użytkowanie hulajnogi grożą wysokie mandaty. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 9.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 To nie koniec protestów rolników. S3 znów zostanie zablokowana. Rolnicy wyliczają, kogo przepuszczą przez blokadę Rolnicy zablokują S3 w piątek 10 maja. Organizatorzy protestu jednocześnie przypominają, że przez blokadę będą przepuszczane wszystkie służby, pojazdy uprzywilejowane, transporty ponadgabarytowe, a także medycy. 📢 Królowa nauk nie taka straszna? Gorzowscy maturzyści mierzą się z matematyką Język polski już za nimi, a teraz czas na matematykę. W drugim dniu egzaminu dojrzałości maturzyści mierzą się właśnie z królową nauk. To ona najczęściej spędza uczniom sen z powiek, bo jest sprawdzianem logicznego myślenia, umiejętności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Czy logarytmy, ciągi, funkcje i równania wymierne postraszyły gorzowskich maturzystów?

📢 Od 1 lipca czekają nas rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki, niektórzy już teraz dostają listy grozy Ogrzewasz dom gazem? Od 1 lipca poczuje to twoja kieszeń. PGNiG podało nowe stawki. Podwyżki są ogromne, to odpowiednio o odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. więcej. Jednym z powodów jest fakt, że wraz z końcem półrocza, skończą się również tarcze ochronne. Polacy już teraz dostają listy grozy i są pełni obaw o zasoby swoich portfeli. Ile trzeba będzie wkrótce zapłacić za paliwo gazowe?

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Na co skarżą się mieszkańcy? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Czy są miejsca, których szczególnie się obawiamy? Ulice, które wolimy wieczorami omijać? Tam okoliczni mieszkańcy mają dość głośnych zakrapianych imprez, skarżą się na wandali, piratów drogowych i regularnie proszą policję o interwencję. Gdzie jest najgorzej? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Ranking psychologów i psychoterapeutów w Lubuskiem. Zgłoś się do nich po pomoc Coraz więcej osób mierzy się z różnego rodzaju kryzysami emocjonalnymi. Wielu z nas potrzebuje wsparcia, rozmowy i specjalistycznego leczenia. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jeśli czujesz, że jesteś w kryzysie nie zwlekaj - zgłoś się do specjalisty. A do jakiego? Mamy kilka podpowiedzi. 📢 Poznajcie swoich radnych. Oto Wasi przedstawiciele w radzie miasta Gorzowa We wtorek 7 maja odbyła się pierwsza sesja IX kadencji rady miasta. Odbyło się uroczyste ślubowanie, a także wybór prezydium. Przewodniczącym rady został Robert Surowiec. 📢 Lubuskie z lotu ptaka! Tak wygląda z pokładu awionetki. Są tu wasze ulubione miejsca? Nie każdy może sobie pozwolić na wykupienie przelotu widokowego samolotem i podziwianie uroków regionu z góry. Mało kto ma też własnego drona, którym mógłby wykonać zdjęcia z lotu ptaka. Ale dzięki tej galerii każdy może zobaczyć, jak wygląda województwo lubuskie z tej nietypowej perspektywy. Te zdjęcia naprawdę robią wrażenie!

📢 W Żaganiu ślubowanie radnych i burmistrza jak rockowy koncert! Sala Kryształowa pałacu pękała w szwach! Były wzruszenia i łamiący się głos, podczas pierwszego przemówienia. I prawdziwe tłumy na Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Sławomir Kowal, pierwszy, wybrany w wyborach bezpośrednich burmistrz wrócił na swoje stanowisko. - Kłótnie i swary nie są nam potrzebne - zapowiedział. 📢 Trzy pojazdy zderzyły się na trasie S3. Jedno z aut dachowało! Do wypadku doszło we wtorek 7 maja na trasie S3 na wysokości miejscowości Rębowo. To właśnie tam doszło do zderzenia dwóch osobówek z ciężarówką. Droga była zablokowana.

📢 Węże, pająki, skorpiony i jaszczurki na wyciągnięcie ręki w Zielonej Górze. Przed nami druga edycja prawdziwie egzotycznych targów Węże, pająki, gekony, kameleony, żółwie i żaby wzbudzają niezwykłe emocje. Połączenie strachu i zdystansowania z odrobiną fascynacji to coś, co sprawia, że na Targach Zwierząt Egzotycznych zawsze są tłumy. Już za kilka dni setki gadów, płazów i pajęczaków ponownie odwiedzą Zieloną Górę. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

📢 Czy nowa Rada Powiatu Żagańskiego zostanie rozwiązana?! Radni nie wybrali starosty, ani zarządu! W powiecie żagańskim nowi radni złożyli ślubowanie, ale się nie dogadali. Wybrali tylko prezydium nowej rady, zaś nie udało im się wybrać nowego zarządu powiatu. Ten być może powstanie podczas kolejnej sesji rady powiatu, która ma być zwołana na 23 maja 2024, na godz. 9.00. Jeśli to się nie uda, nowa rada może zostać rozwiązana i konieczne będą nowe wybory! 📢 Wypadek w Kostrzynie nad Odrą. Auto wywróciło się na bok We wtorek 7 maja doszło do poważniej wyglądającego zdarzenia na ulicy Osiedlowej w Kostrzynie nad Odrą - auto wypadło z jezdni i wywróciło się na bok! 📢 Ślubowanie nowej burmistrz Żar. Edyta Gajda oficjalnie zaczyna pracę w ratuszu. Kadencję rozpoczynają także radni Edyta Gajda jest już oficjalnie burmistrzem Żar. We wtorek 7 maja na podczas pierwszej sesji rady miasta, złożyła ślubowanie.

📢 Wiceprezydenci wybrani. - Czas wziąć się do roboty mówi - prezydent Marcin Pabierowski Na specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu już uroczystej sesji rady miasta (zaprzysiężono podczas niej radnych i prezydenta, nowym przewodniczącym rady został Adam Urbaniak) prezydent Marcin Pabierowski przedstawił trzech wiceprezydentów miasta. - Czas się wziąć ostro do roboty - mówił.

📢 Bogdan Kępiński starostą powiatu żarskiego. W radzie uzyskał przewagę jednego głosu Nowy starostą powiatu żarskiego został Bogdan Kępiński, jego zastępcą Wojciech Kasprów. Nowy układ sił był możliwy dzięki przewadze jednego głosu. 📢 Powyborcze zmiany na stanowiskach w powiecie nowosolskim. To dopiero początek We wtorek, 7 maja Alina Śmigiel i Paweł Kozłowski zaczynają pracę w roli nowych burmistrzów. Zaprzysiężenia są też w Otyniu, gdzie kolejną kadencję zaczyna burmistrz Barbara Wróblewska oraz w Siedlisku, gdzie ślubuje nowy wójt Daniel Kołtun. Tego samego dnia po południu ślubować będzie Jacek Sauter, od 25 lat burmistrz Bytomia Odrzańskiego. Od poniedziałku nową prezydent ma Nowa Sól.

📢 Zaprzysiężenie prezydenta Marcina Pabierowskiego i radnych. Adam Urbaniak przewodniczącym rady miasta Zielona Góra Prezydent miasta Marcin Pabierowski i 25 radnych złożyło ślubowanie podczas pierwszej, uroczystej sesji rady w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wybrano też nowego przewodniczącego rady, został nim wieloletni radny Adam Urbaniak, prawnik. 📢 Nietrzeźwe nastolatki przemierzały Gorzów na hulajnogach. Muszą zapłacić po 2,5 tys. zł kary Dwie nastolatki jechały na hulajnogach elektrycznych pod prąd w środku nocy. Zostały zatrzymane do kontroli przez policjantów w centrum Gorzowa. Okazało się, że obie były nietrzeźwe. 📢 Lubuskie miasta coraz mniejsze. Które najszybciej tracą mieszkańców? Lubuszan ubywa w szybkim tempie. W ostatnich pięciu latach liczba mieszkańców miast zmniejszyła się o 36,5 tysiąca, co oznacza blisko 6-procentowy spadek populacji. Niekorzystny zmiany odnotowano we wszystkich miastach, oprócz niewielkiego Otynia. Sprawdziliśmy, które miasta kurczą się najszybciej, a gdzie wyludnianie postępuję najwolniej, ilu mają teraz mieszkańców i ilu ubyło od 2018 roku.

📢 Matura 2024: maturę w Gorzowie zdaje ponad tysiąc osób. Takie były ostatnie chwile przed egzaminem Dziś egzaminem z języka polskiego wystartowały tegoroczne matury. W Gorzowie podchodzą do niej 1.192 osoby. Co drugi maturzysta to licealista. 📢 Mieszkańcy Żar zapłacą więcej za odprowadzanie ścieków. Podwyżka już obowiązuje, jak podkreśla prezes ZWiK, była konieczna Podwyżka opłat za odprowadzanie ścieków w Żarach obowiązuje od maja. Nową taryfę wprowadzono na trzy lata, przez pierwszy rok mieszkańcy zapłacą 9,97 zł, w kolejnych dwóch latach już 10,05 zł. Jak podkreśla prezes ZWiK podwyżki są nieuchronne. 📢 To jest ptasi Big Brother! Zobaczcie reality show z gniazda lubuskich rybołowów W internecie można już oglądać transmisję z gniazda rybołowów zamieszkujących województwo lubuskie. W naszym regionie jest to pierwszy podgląd online umożliwiający obserwowanie tego rzadkiego gatunku ptaków szponiastych. Ewenementem jest również samo lokum ptasich bohaterów, które nie znajduje się na słupie energetycznym czy drzewie, ale na maszcie stacji bazowej telefonii komórkowej. To pierwszy taki przypadek kraju.

📢 Lotny Festiwal Piwa ponownie w Zielonej Góry już 10-12 maja. Będą konkursy, koncerty, food-trucki i nie tylko! Już niedługo na placu Bohaterów w Zielonej Górze, ponownie odbędzie się wydarzenie wyczekiwane przez wszystkich miłośników wyśmienitych trunków. Mowa oczywiście o 6. Zielonogórskim Lotnym Festiwalu Piwa, który nadchodzi wielkimi krokami – świętowanie zaplanowane jest bowiem na 10-12 maja. Dlaczego warto się wybrać? 📢 O krok od tragedii. Motocykl juniora Falubazu… rozleciał się na pół. Zawodnik złamał rękę Do niecodziennego defektu doszło podczas czwórmeczu eliminacyjnego Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Pile. Krzysztofowi Sadurskiemu z Falubazu Zielona Góra tuż po ukończeniu biegu… kierownica odłączyła się od ramy motocykla. Zawodnik doznał kontuzji.

📢 Te kinowe hity i seriale kręcono w Lubuskiem! Najsłynniejsi aktorzy odwiedzają nasz region Może i Lubuskie nie jest stolicą kinematografii na miarę Gdyni czy Cannes, ale prawda jest taka, że kręcono u nas mnóstwo wciągających widza filmów i seriali. Niektóre z nich są już kultowe. Sceny wielu z tych znanych produkcji rozgrywały się tuż pod waszymi nosami. W kadrze filmowym mógł się znaleźć wasz dom, ulica czy nawet cała okolica! Często sami Lubuszanie stawali przed kamerą jako statyści lub za kamerą jako obserwatorzy. I to właśnie te głośne tytuły rozsławiły Ziemię Lubuską w kraju i na świecie. Wcale nie przesadzamy.

📢 Lubuskie derby wywołały ogrom emocji na trybunach stadionu w Zielonej Górze Lubuskie derby wróciły do kalendarza PGE Ekstraligi po trzech latach. Wywołały ogromne emocje. Stadion w Zielonej Górze wypełnił się po brzegi.

📢 Kwiaty na balkon. 63 pomysły na kompozycje roślinne na wiosnę i lato 2024 Chcesz mieć balkon lub taras, który będzie wzbudzał zachwyt? Postaw na modne roślinne kompozycje. W jednym pojemniku możesz posadzić kilka gatunków, które będą się wzajemnie dopełniać. Możesz też zestawić doniczki z różnymi roślinami. Na zdjęciach pokazujemy pomysły, które mogą być inspiracją do stworzenia wspaniałych żywych dekoracji parapetów, balkonów i tarasów. 📢 Marzysz o domku na lubuskiej wsi? Tyle kosztują najtańsze nieruchomości w maju 2024 r. Marzysz o własnym domku za miastem? Zobacz wybrane oferty sprzedaży wiejskich nieruchomości w województwie lubuskim. Na jakie wydatki trzeba się przygotować? Co można kupić w cenie od 129 do 350 tys. zł?

📢 Lubuskie derby. Zobacz, jak kiedyś wyglądały mecze żużlowców Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra Lubuska „święta wojna", czyli żużlowe starcia żużlowców Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra mają już ponad 60-letnią historię. Kibice obu drużyn byli świadkami wielu fascynujących spotkań, czy dramatycznych wyścigów. 📢 To atrakcja nad lubuskim jeziorem, którą warto odwiedzić nie tylko w majówkę | WIDEO Kto jeszcze nie był w Lginiu, lub dawno nie odwiedzał tej miejscowości będzie zdziwiony zmianami, jakie nastąpiły. Inwestycja nad jeziorem Lgińsko podoba się turystom. – Coroczne badania wody wykazują, że mamy najczystszą wodę w jeziorze w okolicy! – podkreśla burmistrz Wschowy Konrad Antkowiak. Dlatego warto tutaj przyjechać, aby zobaczyć nowe pomosty i odpocząć. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Horror w Lubuskiem? Tutaj można kręcić! Ten opuszczony ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem jest jak z filmu "Piątek 13." Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku! 📢 Głosowanie w wielkim plebiscycie Osobowość Roku 2023 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Znasz osobę, która w 2023 roku zasłużyła się dla lokalnej społeczności? Osobę, która bezinteresownie działała dla dobra innych? A może kogoś, kto osiągnął sukces rozsławiając jednocześnie Twoje miasto, gminę lub powiat albo nasze województwo? Nominuj kandydatów do nagród Osobowość Roku w kategoriach: Działalność społeczna i charytatywna, Kultura, Nauka, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Pięć kategorii plebiscytu Kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2023 można nominować w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

📢 Gdzie mieszkają najpiękniejsze kobiety? Turyści wskazali miejsca, gdzie można spotkać najatrakcyjniejsze dziewczyny Serwis podróżniczy GirlsOnAMap stworzył pewien ranking. Zapytał turystów, gdzie spotkali piękne kobiety. Gdzie żyją najatrakcyjniejsze panie. W badaniu wzięło udział ponad 60 000 osób z ponad 90 krajów. Ranking państw pojawił się jakiś czas temu, a do dzisiaj wzbudza pewne emocje. Jesteście ciekawi, jak oceniono Polskę? Czy znaleźliśmy się na podium? Poznajcie TOP 10 najbardziej atrakcyjnych krajów jeśli chodzi o spotkane tam kobiety.